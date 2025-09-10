„Herzschlag der Erde“ berichtet auf Facebook:

Liebe Herzfamilie 💖✨, die aktuellen Messungen sind jenseits von allem Normalen 🚨:

⚡ Schumann-Resonanz explodiert mit massiven Peaks, die wie kosmische Donnerschläge durch unser Feld rauschen 🌌💫.

⚡ KP-Index springt hoch – von ruhigen Werten direkt in Sturmregionen (G2!) – geomagnetische Aktivität aufgeladen wie selten zuvor 🌪️⚡.

⚡ Riesiges koronales Loch auf der Sonne reißt das Magnetfeld auf 🕳️☀️ – Sonnenwind schießt mit voller Wucht in unsere Atmosphäre.

⚡ Atmosphärische Ladung steigt steil an 📈⚡ – dein Nervensystem bekommt das gerade DIREKT zu spüren!

😵‍💫 Kopfdruck, Schlafstörungen, emotionale Achterbahn, Herzrasen 💓 oder plötzliches Energietief? – Das sind keine Zufälle, sondern Resonanzen mit diesem Sonnenorkan! 🌞🌍