Riesiger uralter „Torbogen zum Unbekannten“ löst Debatte über Portale aus (Video)

Im abgelegenen Dsungarischen Alatau-Gebirge in Kasachstan hat eine kolossale, türähnliche Felsformation im Internet einen Sturm der Spekulationen ausgelöst.

Die mysteriöse Struktur, die sich in einer Höhe von 2.000 Metern nahe der chinesischen Grenze erhebt, ist fast 12 Meter hoch und breit und wurde kürzlich auf Drohnenaufnahmen festgehalten. Zwei Forscher wirken angesichts ihrer schieren Größe winzig.

Die halbkreisförmige Formation verbreitete sich schnell im Internet und wurde mit fantastischen Toren der Popkultur verglichen, von den Toren Durins in „Der Herr der Ringe“ bis zu Jabba the Hutts Festung in „Star Wars“ .

Social-Media-Nutzer und Hobbyarchäologen beteiligten sich eifrig daran, und einige vermuteten einen möglichen außerirdischen Ursprung.

Der Dsungarische Alatau, lange Zeit eine wichtige Passage zwischen China und Kasachstan, ist reich an Geschichte und übersät mit archäologischen Stätten.

Wissenschaftler warnen jedoch davor, voreilige Schlüsse aus einer anderen Welt zu ziehen. Mark Allen, Professor für Geowissenschaften an der Universität Durham, erklärte gegenüber der Daily Mail , die Formation sei wahrscheinlich eher ein natürliches Produkt der Verwitterung als menschlicher oder außerirdischer Ingenieurskunst.

Dennoch erinnert der Fund an andere rätselhafte Steinstrukturen weltweit, vom Aramu Muru in Peru bis hin zu unerklärlichen Formationen in der Türkei. Damit hält er die Faszination der Menschheit für „Türen zum Unbekannten“ lebendig.