Porträts von 9 prominenten außerirdischen Rassen in der UFO-Hypothese 👽

Netzfund:

Viele behaupten, die Erde sei von verschiedenen außerirdischen Rassen besucht worden:

Graue – Entführer mit fortschrittlicher Technologie.

Reptilien – Meister der Täuschung, die sich unter uns verstecken.

Nordische Wesen – große, menschenähnliche Wesen, die die Menschheit führen sollen.

Insektoiden – Schwarmgeist-Kreaturen mit erschreckender Intelligenz.

Hybriden – teils menschlich, teils außerirdische Experimente.

Sirianer – verbunden mit uraltem, verlorenem Wissen.

Drakonier – gewalttätige Reptilienherrscher.

Lyraner – gelten als einer der ältesten außerirdischen Vorfahren.

⚠️ Doch an der Spitze der Kette stehen die Annunaki. (Nix mit Anunnaki, Goldabbau und Nibiru! Zecharia Sitchin und die Fehlübersetzung sumerischer Texte)

Alte Texte beschreiben sie als Götter, die vom Himmel herabstiegen, möglicherweise von Nibiru (Nix mit Anunnaki, Goldabbau und Nibiru! Zecharia Sitchin und die Fehlübersetzung sumerischer Texte).

Manche glauben, sie hätten die Menschheit genetisch verändert, um sie als Sklaven zu dienen – sie bauten Gold ab, errichteten Imperien und verehrten sie als Gottheiten.

Das Erschreckende daran? Verschwörungstheorien besagen, dass die Annunaki nie fort waren. Versteckt vor aller Augen konnten sie immer noch über Regierungen, Religionen und Unternehmen herrschen und die Fäden über das Schicksal der Menschheit ziehen.

👉 Sind wir wirklich frei … oder leben wir immer noch unter ihrer uralten Kontrolle?

Mehr über die falschen Übersetzungen von Zacharia Sitchin zu Nibiru und alle anderen Theorien zu den Anunnaki lesen Sie im Buch: „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“

Über die Gefallenen Engel lesen Sie im Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand„.