Techniker bringt Besatzung der ISS eine Tasse Kaffee als Fälschung entpuppt! (Video)

Bei einer Live-Übertragung der NASA von der Internationalen Raumstation war versehentlich ein Studiotechniker zu sehen, was beweist, dass diese Weltraumaufnahmen gefälscht sind.

Das ist nicht wahr. Das ISS-Filmmaterial ist echt, wurde aber digital verändert, indem ein trinkender und winkender Mann hinzugefügt wurde, um dem Ganzen einen gestellten Eindruck zu verleihen.

Ein echtes NASA-Video wurde digital bearbeitet, um einen trinkenden und winkenden Mann hinzuzufügen. Der bearbeitete Clip wird auf X (ehemals Twitter) weit verbreitet und soll beweisen, dass es sich bei den Weltraumaufnahmen um Fälschungen handelt.

Das Video , das in der Vergangenheit auch auf Facebook geteilt wurde , zeigt ein Astronautenteam in der Internationalen Raumstation (ISS). Ein Pfeil zeigt auf einen Mann, der neben ihnen bei normaler Schwerkraft aus einem Becher oder Glas zu trinken scheint. Kurz darauf winkt der Mann in die Kamera.

Auf einem X-Account, der das Video teilt, heißt es: „Die NASA vergisst, dass einer der Studiotechniker noch im Hintergrund ist, seinen Kaffee trinkt und ihn abstellt … 😂😂😂

Das war eine Live-Übertragung …“ Die Bildunterschrift des Facebook-Posts lautet: „Rückblick: Die NASA vergisst, dass einer der Studiotechniker während einer ‚Live‘-Übertragung der International Fake Station noch im Hintergrund ist.“

Tatsächlich wurden die Aufnahmen dieses Mannes nachträglich hinzugefügt. Das Originalvideo wurde im September 2019 vom offiziellen Account der NASA auf YouTube veröffentlicht.

Ab Minute 5 Minuten und 13 Sekunden ist dort derselbe Clip zu sehen, in dem das bearbeitete Video beginnt, in dem sich der Astronaut vorne links zur Mitte der Gruppe umdreht, bevor der Astronaut in der Mitte eine Hand an seine Kopfhörer hebt.

Woher die Aufnahmen des trinkenden und winkenden Mannes stammen, konnten wir nicht feststellen.

Wir haben bereits mehrfach falsche Behauptungen überprüft, wonach Weltraummissionen gefälscht wurden .