Putin will das unterirdische Ökosystem unter der Antarktis enthüllen?

Russland steigt aus dem Antarktisvertrag aus und Putin erklärt, er sei bereit, alles über das unterirdische Ökosystem und die Welt unter dem Eis der Antarktis zu verraten!

So steht es auf Telegram, X und in Facebook.

Eine kurze Recherche bei der russischen Nachrichtenagentur TASS und auf der Seite des Kremlin zeigt:

Kein Wort darüber.

Auf Nachfrage bei der Person die diese Behauptung unkritisch im Netz verteilt, was denn die Quelle sei, bekommt man die plumpe Antwort:

„Telegram.“

Mein Hinweis das Telegram keine Quelle, sondern ein Medium zum Verteilen ist. Kommt diese Antwort:

„Die Nachricht wurde weitergeleitet von einem Aufklärer welcher Telegramkanäle nach wichtigen Mitteilungen durchsucht um diese dann weiter zu leiten. Sein Kanal heißt Hansimausi.“

Fassen wir zusammen. Sogenannte Aufklärer verteilen im Netz Märchen. Diese werden dann von aufgeklärten Aufklärern weitergeteilt und so entsteht ein neuer Mythos.

Erinnern Sie sich an die Meldung Putin würde die Tartaria-Archive öffnen? Hinweis. Die Tartaria-Theorie ist eine Erfindung die auf einem russischen YouTube Kanal geboren wurde. Also ohne Fakten, ohne echte Untersuchungen, rein basierend auf Fotos und Videos!

Der russische Präsident Wladimir Putin macht das neue Tartaria-Archiv öffentlich?

