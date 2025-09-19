Außerirdischer in Panama? Mann behauptet, Meteorit habe sich in klebrige, stinkende Kreatur wie Marvels Venom „verwandelt“ (Videos)

Eine bizarre Geschichte aus Panama fasziniert Social-Media-Nutzer: Ein Einheimischer behauptete, einen Meteoriten entdeckt zu haben, aus dem langsam außerirdisches Leben hervorsprieße.

Der Nutzer aus Pedregal, Panama, auf TikTok bekannt als @kinpanama, begann am 29. August, Videos zu posten, die das seltsame Wachstum dokumentieren.

In seinen Aufnahmen entwickelt sich aus einem zunächst steinartigen Objekt langsam eine gallertartige, grünlich-gelbe Substanz, die Algen ähnelt, bevor es sich in eine dunklere, komplexere Struktur verwandelt, die an Marvels Venom erinnert.

Im ersten Video stellt der Benutzer den angeblichen Meteoriten vor und bezeichnet ihn als „interplanetaren Besucher“, was er als bedeutende Premiere für Panama interpretiert.

Nach einigen Tagen verändert sich das Wesen und produziert eine zähflüssige, algenähnliche Substanz – und das innerhalb von weniger als 72 Stunden. Laut dem Mann aus Panama riecht der mutmaßliche außerirdische Meteorit „nach Brennen, und der Geruch wird immer stärker“. Er habe die örtliche Universität alarmiert, aber bisher sei niemand aufgetaucht.

In einem Video von vor drei Tagen zeigt der Mann das Objekt, das vollständig mit einer schwarzen, zähflüssigen Substanz bedeckt ist, und sagt, er wisse nicht, ob er es mit einem Tier oder einer Pflanze zu tun habe.

Die Videos verbreiteten sich schnell auf Plattformen wie X.com und TikTok . Tausende Nutzer diskutierten darüber, ob das mysteriöse Objekt wirklich außerirdisch war. Einige Zuschauer, fasziniert und verstört zugleich, gaben dem angeblichen außerirdischen Wesen aus Panama den Spitznamen „Venom“ und verglichen seine Evolution mit einer Szene aus einem Science-Fiction-Film. Andere äußerten ihre Angst vor der Vorstellung, dass in einem panamaischen Hinterhof ein außerirdischer Organismus heranwächst.

Außerirdisches Leben oder kreativer Influencer?

Doch nicht jeder ist davon überzeugt, dass es sich um außerirdisches Leben handelt. Viele Nutzer argumentieren, dass es sich bei dem Fund von @kinpanama weder um einen Meteoriten noch um ein außerirdisches Lebewesen handelt, sondern vielmehr um ein eindrucksvolles Beispiel für die Artenvielfalt der Erde.

Clathrus archeri, im Englischen als „Devil’s Fingers“ oder „Octopus Stinkmorchel“ bekannt, ist ein Pilz , der zunächst einem weißen Ei oder Stein ähnelt. Mit zunehmendem Alter platzt die äußere Schale auf und gibt mehrere lange, rote oder schwarze tentakelartige Arme frei, die ihm ein groteskes und fremdartiges Aussehen verleihen.

Der Pilz verströmt außerdem einen starken, unangenehmen Geruch, der Fliegen anlocken soll, die dann seine Sporen verbreiten. Er ist nicht essbar und wird selbst von Mykologen als übelriechend und beunruhigend empfunden.

Beobachter stellten fest, dass es sich bei der scheinbaren „Bewegung“, die in den viralen Videos festgehalten wurde, nicht um eine ausbrechende außerirdische Lebensform handelt, sondern um Insekten, die sich im Inneren des verrottenden Pilzes ernähren, was zu seiner unheimlichen Wirkung beiträgt.

Nachdem er in einem Video erklärt hatte, dass die zuständigen Behörden gekommen seien, um Proben für die Untersuchung zu sammeln, veröffentlichte der Mann ein Video, das ein ausgewachsenes Wesen zeigt.

Andere Nutzer haben versucht, die ihrer Meinung nach falsche Geschichte zu entlarven. Laut dem YouTube-Kanal @BiologiaDesdeCero hat @kinpanama mehrere seiner frühen Videos gelöscht, als seine Geschichte viral ging. Der Kanal weist auf mehrere Ungereimtheiten hin, darunter ein Video der angeblichen Absturzstelle eines Meteoriten in Flammen.

Dort, so @BiologiaDesdeCero, könne man Streichhölzer erkennen, die möglicherweise zur Inszenierung einer falschen Absturzstelle verwendet wurden. Was das angebliche außerirdische Wesen betrifft, so deutet der Kanal an, dass es sich um eine menschliche Schöpfung handeln könnte, die mit unter dem Tisch versteckten Drähten zum Leben erweckt wurde, während der ursprüngliche Meteorit eine silbern bemalte Kartoffel gewesen sein könnte.

Kontroverse auf TikTok über Panamas „Venom“-Alien

Der Panama- Meteorit bleibt jedenfalls das viralste Thema in den sozialen Medien. Nutzer spekulieren darüber, ob es sich bei dem Fund um KI, CGI oder echtes außerirdisches Leben handelt. „Normalerweise glaube ich so etwas im Internet nicht, aber ich glaube wirklich, dass es echt ist. Es scheint nicht so, als hätte er die Werkzeuge, um so etwas zu machen oder es immer größer zu machen. Es sieht auch nicht nach KI aus“, heißt es in einem Kommentar auf TikTok.

„Ihr könnt diese Geschichte unmöglich glauben. Keine Regierung der Welt würde ihm erlauben, das weiterhin in den sozialen Medien zu dokumentieren“, heißt es in einem weiteren Kommentar. Ein anderer Nutzer antwortet: „Mädchen. Wenn die Regierung sich nicht einmischt, ist das also automatisch eine Fälschung? Seid realistisch.“

In seinen neuesten Videos behauptet @kinpanama, dass TikTok damit gedroht habe, alle seine Inhalte zu löschen und sein Konto zu schließen. Seine Follower seien nun besorgt um die Sicherheit des Mannes aus Panama und fürchteten, dass ein echter Fall außerirdischen Lebens vertuscht worden sei.

„Ich habe Angst. Das ist entweder der aufwendigste Scherz oder der Anfang von etwas Verrücktem“, sagt eine Person auf TikTok.