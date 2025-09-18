Achte darauf, mit wem du deine sexuelle Energie austauschst!

Im Osten gibt es ein Konzept namens „Karma Sayas“ (sexuelle Verbindungen). Wenn sich ein Mann und eine Frau – selbst nur für eine Nacht des Vergnügens – sexuell verbinden, bleibt ihre Energie verbunden. Diese karmische Verbindung kann ein Leben lang bestehen, bevor sie sich löst.

Wenn eine gesunde Person sich mit jemandem einlässt, der promiskuitiv lebt, kann das schwere körperliche, geistige und emotionale Schäden verursachen.

Bei Männern hinterlassen Ejakulationen energetische Spuren im Uterus der Frau. Diese energetischen „Filamente“ können, laut manchen Traditionen, als „Würmerlarven“ betrachtet werden, die die Frau physisch, geistig und emotional schwächen, während der Mann sich energetisch von ihr nährt.

Jede weitere Ejakulation aktiviert automatisch die energetischen Rückstände früherer Sexualpartner und versorgt diese mit Energie, was die Frau weiterhin negativ beeinflussen kann. Dies führt oft dazu, dass die Frau süchtig nach der dunklen und negativen Energie wird, die in diesen Verbindungen entsteht.

Diese energetischen und emotionalen Rückstände blockieren die natürlichen Energiekanäle und beeinträchtigen die Funktion der Chakren. Dadurch entstehen nicht nur energetische Störungen, sondern auch körperliche, emotionale, psychologische und spirituelle Probleme.

Viele Frauen erleben eine allgemeine Gleichgültigkeit, die sich auch darauf zurückführen lässt. Selbst wenn sie sich der Macht ihres Geistes und ihrer Gebärmutter bewusst sind – die oft als zweites Gehirn bezeichnet wird – ermöglichen sie es, dass

der Kreislauf der Verschmutzung weitergeht.

So entsteht ein karmisches Netz, das alle, die darin gefangen sind, miteinander verbindet und karmische Lasten teilt.

Wäre sich eine Person bewusst, was sie bei einer flüchtigen Nacht verliert, würde sie

nicht lachend, sondern weinend davonlaufen.

Man sollte auf den richtigen Partner warten, der uns durch das Schicksal bestimmt ist – in einer bewussten, integrierten und reinen Weise.

Merke dir das.