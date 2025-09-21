Experiment von russischen Wissenschaftlern: Die menschliche DNA ist nicht nur ein biologischer Bauplan … sie vibriert, sie schwingt …

Im späten 20. Jahrhundert führten die russischen Wissenschaftler Dr. Peter Gariaev und Dr. Vladimir Poponin eine Reihe von Experimenten durch, die sie zu einer Hypothese führten: Die menschliche DNA ist nicht nur ein biologischer Bauplan … sie vibriert, sie schwingt …

Im späten 20. Jahrhundert führten die russischen Wissenschaftler Dr. Peter Gariaev und Dr. Vladimir Poponin eine Reihe von Experimenten durch, die sie zu einer Hypothese führten: Die menschliche DNA ist nicht nur ein biologischer Bauplan … sie vibriert, resoniert und „singt“ sogar auf eine Weise, die unsere Gesundheit und unser Bewusstsein beeinflusst.

Ihre Forschung, die von der etablierten Wissenschaft weitgehend ignoriert oder abgetan wurde, legt nahe, dass die DNA nach einem wellenartigen Prinzip funktioniert und Informationen über Frequenzen sendet und empfängt, ähnlich wie ein Radiosender.

Diese Idee, oft als „Wellengenetik“ bezeichnet, geht davon aus, dass genetische Informationen nicht nur in der physischen Doppelhelix der DNA gespeichert sind, sondern auch in einem sie umgebenden Quanten- oder Energiefeld.

Laut Gariaev und Poponin bedeutet dies, dass unsere DNA auf Geräusche, Licht und sogar Worte reagiert … und den menschlichen Körper zu einer lebendigen Symphonie aus Schwingungsenergie macht.

Bei dem Experiment wurden DNA-Proben in eine Vakuumkammer gegeben und anschließend mit Laserlicht beschossen. Als die DNA physisch entfernt wurde, geschah etwas Verrücktes:

Das Licht bewegte sich weiterhin spiralförmig im gleichen Muster, als wäre die DNA noch da.

Dies lässt darauf schließen, dass die DNA einen energetischen Abdruck hinterlässt und die umgebende Umwelt beeinflusst, selbst wenn ihre physische Präsenz verschwunden ist.

Ein weiterer seltsamer und supercooler Aspekt ihrer Forschung war die Idee, dass DNA bei bestimmten Frequenzen vibriert und so Muster erzeugt, die an Musikkompositionen erinnern.

Gariaev und sein Team wandelten die vier Nukleotidbasen der DNA (Adenin, Thymin, Cytosin, Guanin) in entsprechende Musiknoten um. Beim Abspielen entstanden wunderschöne, harmonische Melodien mit einer unheimlichen Struktur – fast wie ein kosmisches Schlaflied, das in unseren Zellen kodiert ist.

Noch faszinierender ist, dass ihrer Theorie zufolge:

Jeder Mensch hat eine einzigartige genetische Melodie, wie eine persönliche Symphonie, die in seiner DNA kodiert ist.

Wenn diese Musik aufgrund von Umweltgiften, Stress oder genetischen Veränderungen „verstimmt“ wird, kommt es zu Krankheiten und Ungleichgewichten.

Sie glaubten, dass der Körper sich selbst korrigieren und seine natürliche Harmonie wiederherstellen könne, indem er der eigenen „DNA-Musik“ lauschte.

Diese halbmodernen Ideen stimmen mit alten Lehren vom Hinduismus bis zum Taoismus überein, die das Universum als Klang beschreiben, oft symbolisiert durch die heilige Om-Schwingung (Aum).