Ins Nationalarchiv hochgeladene Roswell-Aufnahmen zeigen abgestürzte „UFO-Trümmer und außerirdische Körper“

Ein fast 22-minütiges Video mit dem Titel „Der Roswell-Zwischenfall“ wurde still und heimlich in die National Archives hochgeladen und weckte damit erneut das Interesse an dem berüchtigten Absturz von 1947.

(Titelbild: Ein Video mit dem Titel „Der Roswell-Zwischenfall“ wurde ins Nationalarchiv hochgeladen. Social-Media-Nutzer behaupten, dass ein Bild darin UFO-Trümmer (links) und einen außerirdischen Körper (rechts) zeigt)

Das Filmmaterial kombiniert Standbilder und Motion-Control-Kameraaufnahmen aus dem veröffentlichten Roswell-Bericht sowie verschiedenen Zeitschriften und Büchern über UFOs.

Es beginnt mit einer Aufnahme des Buches „Der Roswell-Report: Fakten versus Fiktion in der Wüste von New Mexico “ und endet mit einem eindringlichen Schwarzweißbild, das scheinbar eine Absturzstelle zeigt, auf der Trümmer über einen riesigen Krater im Boden verstreut sind.

Das Video überschwemmte das Internet. Nutzer behaupteten, der Krater habe eine verblüffende Ähnlichkeit mit Augenzeugenberichten und meinten, es könnte sich um „die ersten Bilder der UFO- Absturzstelle von 1947“ handeln.

Major Jesse Marcel, der die Trümmer des Absturzes barg, beschrieb die Szene als „ein großes Gebiet, das von einem einzigen Aufprallpunkt, der die Erde vernarbt hat, stark mit metallischen Trümmern übersät war.“

Einige Betrachter haben auch auf eine dunkle Formation auf der rechten Seite des Bildes hingewiesen und behauptet, sie ähnele einem außerirdischen Körper.

Der UFO-Experte Mark Lee sagte der Daily Mail, dass das Kraterbild wahrscheinlich nur zur Steigerung der Spannung aufgenommen wurde.

„Meiner Meinung nach handelt es sich um eine Falschmeldung“, sagte er. „Nur weil es im Nationalarchiv abgelegt wurde, ist es noch lange keine wissenschaftliche Bestätigung. Wäre es eine Veröffentlichung des Militärs oder des Kongresses, würde ich es viel ernster nehmen.“

Lee bemerkte außerdem, dass es sich bei dem „Alien“ auf dem Foto lediglich um einen Fall von Pareidolie handele, einer psychologischen Reaktion auf das Sehen von Gesichtern und anderen bedeutsamen und alltäglichen Gegenständen in zufälligen Reizen.

Das neu hochgeladene Video scheint sich auf „Der Roswell-Bericht: Fakten versus Fiktion in der Wüste von New Mexico“ zu konzentrieren, ein Buch aus dem Jahr 1995, das die abgestürzten UFO-Trümmer dem Projekt Mogul zuschreibt.

Das Projekt Mogul war ein streng geheimes US-Militärprogramm von 1947 bis 1949, bei dem mit Mikrofonen ausgestattete Höhenballons zum Einsatz kamen, um Schallwellen von sowjetischen Atombombentests aufzuspüren.

Eine militärische Untersuchung aus dem Jahr 1994 kam zu dem Schluss, dass es sich bei den am Standort Roswell gefundenen Trümmern wahrscheinlich um Teile eines Höhenballons des Projekts Mogul und nicht um ein außerirdisches Raumschiff handelte.

Trotz dieser offiziellen Erklärung hat das neu hochgeladene Video im Internet eine Debatte ausgelöst, bei der die Zuschauer sehr unterschiedliche Interpretationen abgeben.

„Die National Archives and Records Administration (NARA) hat ein Video der UAP-Absturzstelle von Roswell 1947 hochgeladen“, teilte ein Benutzer mit.

Ein anderer Benutzer schrieb auf X: „Wie der bekannte UFO-Forscher Grant Cameron schon oft betont hat, ist die Enthüllung der wahren Sache manchmal eine absichtlich platzierte Nadel im Heuhaufen. Roswell: langsames Tropfen … tropfen, tropfen, tropfen.“

Zusätzlich zu den im Filmmaterial entdeckten Trümmern teilte ein Benutzer mit: „Grauer Außerirdischer im offiziellen Video von der Absturzstelle von Roswell.“

In einigen sozialen Medien wurde jedoch behauptet, es handele sich bei dem Filmmaterial „um B-Roll-Material für den Roswell-Bericht, und die veröffentlichten Bilder zeigen weder die Trümmerstelle von Roswell, noch wird darin behauptet, dass es sich um die tatsächliche Trümmerstelle handelt.“

Ein Benutzer schrieb: „Das ist eindeutig B-Roll für die Roswell-Präsentation, die die Regierung 1996 zusammengestellt hat. Jemand muss das gefunden und in den letzten Tagen hochgeladen haben.“

Andere wiederum meinten, auf dem Bild sei ein toter Außerirdischer zu sehen, und verwiesen damit auf Marcles Äußerungen nach dem Roswell-Vorfall.

„Später fand ich heraus, dass der Pilot des Flugzeugs ein gewisser Captain Henderson war, der offenbar weit mehr als nur die Trümmer der Einschlagstelle gesehen hat … er könnte tatsächlich die Überreste einer Besatzung gesehen haben“, sagte der inzwischen verstorbene Major.

Im Juli 1947 meldete ein Rancher, dass auf seinem Land Trümmerteile verstreut waren.

Die Behörden wurden zum Unfallort gerufen und stellten nach der Untersuchung der Trümmer fest, dass es sich bei den Teilen um eine fliegende Untertasse handelte.

Auf der Titelseite der Lokalzeitung hieß es, dass auf dem Roswell Army Field auf einer Ranch in New Mexico eine fliegende Untertasse geborgen worden sei, nachdem metallisch aussehendes, leichtes, aber starkes Material über das Land verstreut worden war .

„Das Geheimdienstbüro der 509. Bombergruppe auf dem Roswell Army Air Field gab heute Mittag bekannt, dass auf dem Flugplatz eine fliegende Untertasse in den Besitz gelangt ist“, berichtete der Roswell Daily Record am 8. Juli 1947.

Die Aussage stammte von Marcel, der als Erster am Tatort war und die Ermittlungen leitete. Er kam zu dem Schluss, dass es sich um Teile eines außerirdischen Fahrzeugs handelte.

Er sagte auch, dass sich das Material von diesem Punkt aus in einem dreieckigen Bereich von 200 bis 300 Fuß Breite am Ende des Feldes und einer Länge von einer 1,2 km verteilte.

Kurz nachdem die UFO-Entdeckung Schlagzeilen machte, veröffentlichte das Kriegsministerium in Washington eine Erklärung, in der es behauptete, bei den Trümmern handele es sich um die Überreste eines Wetterballons.

Die US Air Force erklärte, der Wetterballon sei Teil des Flugsystems des Projekts Mogul, das von der Columbia University, der New York University und der Woods Hole Oceanographic Institution entwickelt wurde.

Es wurde entwickelt, um die Atmosphäre nach schwachen Nachhallerscheinungen von Atomtests abzusuchen.