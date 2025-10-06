Gefälschte Geschichte: Die Großen Resets

Vor 1776 war die Welt nicht das zersplitterte, auf Genehmigungen basierende Raster, das wir heute kennen. Die riesige Zivilisation, bekannt als Groß-Tartaria, erstreckte sich über mehrere Kontinente und war eine Kultur des freien Reisens, des fortgeschrittenen Wissens und eines Lebens außerhalb der Reichweite zentralisierter Macht. Von Guy Anderson

Die Menschen bewegten sich ohne Pässe, lebten unter lokalem Recht und waren nicht auf Fracht in einem Seehandelsbuch reduziert. Doch all das änderte sich mit dem „Great Reset“ von 1776.

Der Öffentlichkeit als Geburtsstunde der Freiheit verkauft, war dies in Wirklichkeit die Geburtsstunde der Neuen Weltordnung und der Beginn von Satans kleiner Zeit. Pässe, See- und Seerecht wurden eingeführt, schränkten die Bewegungsfreiheit ein und degradierten freie Männer und Frauen zu Untertanen.

Ich habe jahrelang zu Tartaria geforscht und in meinem ersten Buch „Tesla & The Cabbage Patch Kids“ detailliert beschrieben, wie die Parasiten mit Hilfe der Jesuiten die Welt das letzte Mal entvölkerten und neu ordneten. Dies geschah nicht von einem Moment auf den anderen, sondern durch ein langsames, rücksichtsloses Ausrotten – Kriege und Revolutionen, die napoleonischen Feldzüge, der amerikanische Bürgerkrieg und endlose koloniale „Befreiungen“ säuberten die nicht konformen Bevölkerungen.

Pandemien und „öffentliche Gesundheit“ taten ihr Übriges: die Große Pest von Marseille, Pockenepidemien, sechs globale Cholera-Pandemien im 19. Jahrhundert, Gelbfieber, Typhus, Tuberkulose, die Russische Grippe von 1889 und die Spanische Grippe von 1918, die mit Impfstoffexperimenten des Rockefeller-Instituts an Soldaten begann – all das entvölkerte, terrorisierte und formte Gesellschaften um.

Diejenigen, die sich widersetzten, wurden in Gefängnisse und Anstalten gesperrt, ihre Kinder wurden ihnen weggenommen und umprogrammiert – ein düsterer Vorbote der Art und Weise, wie den Sozialdiensten hier im Vereinigten Königreich heute oft vorgeworfen wird, Familien auseinanderzureißen.

Dann kam die Wiederbevölkerung. Die Erwachsenenzahl wurde dezimiert, und die Welt wurde mit Kindern wiederbelebt, die ihren Familien weggenommen und von der Straße geholt wurden.

Durch Initiativen wie das „Cabbage Patch“-Programm, Babyfarmen und Brutkastenbabys – sogar mein eigener Großvater war davon betroffen, wurde als Kind aus der Ukraine verschleppt und nach New York geschickt –, wurde die Welt wiederbevölkert. So bauten sie die Bevölkerung für ihre Neue Weltordnung wieder auf: das Alte zerschlagen, die Jungen neu bevölkern und die Erinnerung an das Vorherige auslöschen.

Jetzt läuft das Drehbuch wieder ab, nur digital: COVID-19 wird genutzt, um Lockdowns, Zwangsmaßnahmen und Gesundheitspässe zu normalisieren.

Digitale Ausweise und CO2-Quoten werden vorbereitet, um nicht nur Reisen, sondern jeden Einkauf zu kontrollieren, und digitale Zentralbankwährungen versprechen die Kontrolle über jeden ausgegebenen Cent.

Was 1776 mit Reisepässen und Seerecht begann, wird zu Algorithmen, Injektionen und programmierbarem Geld aufgewertet, und hinter beiden Neustarts stehen dieselben parasitären Blutlinienfamilien.

Im 18. und 19. Jahrhundert festigten sie ihre Macht durch Krieg, Finanzen und herbeigeführte Krisen. Heute verstecken sie sich hinter Think Tanks und „öffentlich-privaten Partnerschaften“, dem Weltwirtschaftsforum, der Weltgesundheitsorganisation und zahllosen politischen Instituten, um ihre Pläne zu orchestrieren.

Dieses Mal müssen sie die Bevölkerung jedoch nicht mehr mit gestohlenen Kindern neu bevölkern – sie verfügen über künstliche Intelligenz und brauchen nur noch wenige Menschen, um die Infrastruktur am Laufen zu halten.

Was sie mit Musketen, Seuchen und Waisenzügen aufgebaut haben, wird heute mit digitalen Ausweisen, Impfstoffen, Algorithmen und KI aufgebaut.

Am 4. Juli nächsten Jahres jährt sich der Beginn dieser Neuen Weltordnung zum 250. Mal. Wir wissen nicht genau, wann Satans kleine Zeit endet, aber solche Jahrestage kündigen oft einen Wandel oder Höhepunkt an.

Vielleicht werden wir an diesem Datum also etwas Bedeutendes erleben? So viel ist jedoch sicher: Die Geschichte wiederholt sich, und heute erleben wir eine modernisierte Version dessen, was sie vor 250 Jahren taten. Mein Buch dient als eindringliche Warnung – das Muster ist für jeden erkennbar, der bereit ist, hinzuschauen.

Ihre Propaganda funktioniert nur, wenn wir sie zur Kenntnis nehmen, und bricht zusammen, wenn wir uns zurückziehen. Wir müssen die Nachrichten abschalten, aufhören, Zeitung zu lesen und ihre Narrative in den sozialen Medien nicht weiter verbreiten. Wir müssen unsere Aufmerksamkeit zurückziehen und mehr Zeit mit uns selbst, unseren Familien und dem Aufbau paralleler Systeme verbringen.

Unterstützen Sie die Unternehmen, die keine digitalen Ausweise verlangen und trotzdem Bargeld akzeptieren, und hören Sie auf, Zeit mit Petitionen zu verschwenden – sie werden einfach ignoriert. Jetzt ist es an der Zeit, sich vollständig vom Mainstream-Narrativ zu lösen!

Das gleiche Muster, das Grand Tartaria zerstört hat, entfaltet sich erneut, nur im digitalen Gewand. Wenn wir uns weigern, uns zu fügen, ihre Systeme nicht zu füttern und unsere eigenen aufzubauen, muss diese Zivilisation nicht aus den Geschichtsbüchern gelöscht werden. Das Drehbuch ist entlarvt, und der Kreislauf kann durchbrochen werden, aber nur, wenn wir es erkennen, benennen und handeln, solange noch Zeit ist.

Das behauptet zumindest Guy Anderson der Autor von Tesla & The Cabbage Patch Kids und Rise of the Clones: The Cabbage Patch Babies

