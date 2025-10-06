Grausame Simulation zeigt Foltermethode, mit der Seeleute auf See bestraft wurden (Video)

Denn manchmal ist die neunschwänzige Katze einfach nicht genug.

Eine Simulation zeigt eine weitere grausame Methode, mit der Menschen aus der Vergangenheit beschlossen, einander maximale Qualen zuzufügen.

Wenn nichts anderes, hat uns die Geschichte einen ganzen Katalog grausamer Methoden beschert, mit denen Menschen Schmerz und Tod zufügen.

Sei es der grausame Skaphismus , bei dem das Opfer in eine Holzkiste gesperrt und mit Milch und Honig gefüttert wird, wodurch es Durchfall bekommt, bis Insekten kommen und es von innen heraus auffressen, oder die Streckbank.

Es gibt die Möglichkeit , in einen bronzenen Stier gesteckt und lebendig gekocht zu werden, wie es die berühmten Heavy-Metal-Bands tun, oder den alten englischen Zeitvertreib des Hängens, Ausweidens und Vierteilens.

Diese besondere Strafe ist jedoch eher eine Nischenstrafe, da sie speziell für Seeleute gilt, die sich gerade auf See befinden.

Nein, wir sprechen nicht von der neunschwänzigen Katze, dieser Peitsche mit mehreren Schnüren, in deren Peitschen oft Glassplitter oder Nägel eingenäht waren.

Dabei handelt es sich um das Kielholen, eine maritime Praxis, die bis auf die alten Griechen zurückreicht, die damit gefangene Piraten bestraften oder töteten.

Die Prämisse ist, wie so oft bei diesen Praktiken, erschreckend einfach.

Einem Opfer wurde ein Seil umgebunden und es wurde von einer Seite des Schiffes heruntergelassen, bevor es grob unter ihm hindurch auf die andere Seite des Schiffes gezogen wurde.

Wenn Sie denken, dass das gar nicht so schlimm klingt, denken Sie noch einmal darüber nach.

Zu der Zeit, als diese Strafe noch angewandt wurde, also etwa bis ins 17. Jahrhundert, bestand die Unterseite eines Schiffes nicht aus einem relativ glatten Blech, sondern aus rauem, splitterndem Holz und war oft mit Seepocken bedeckt.

Und wenn Sie schon einmal das Pech hatten, sich beim Paddeln an einem Felsen zu schneiden, wissen Sie, dass Meerwasser brennen kann – und stellen Sie sich das jetzt an den Schnittwunden vor, die die scharfen Muscheln am ganzen Körper hinterlassen.

Und das alles, während Sie desorientiert sind und versuchen, unter Wasser nicht einzuatmen und zu ertrinken.

Für einen niederländischen Segler war das Kielholen noch nicht einmal das Ende.

Im Jahr 1652 wurde ein unglücklicher Mann kielgeholt, weil er versucht hatte, die Kompanie zu verlassen.

Dann erhielt er für den Fall, dass das nicht genug war, auch noch 150 Peitschenhiebe und wurde zwei Jahre lang versklavt.

Einige Jahre später, im Jahr 1673, wurden zwei niederländische Seeleute, die eines Mordes schuldig gesprochen wurden, ebenfalls kielgeholt.

Das Kielholen kam nur in seltenen oder besonders schweren Fällen zum Einsatz und lässt aufgrund seiner Natur darauf schließen, dass es vor einer Zuschauermenge durchgeführt wurde, um ein Exempel zu statuieren.

Einige haben aufgrund unzuverlässiger Beweise auch Zweifel daran geäußert, ob der Anschlag überhaupt jemals durchgeführt wurde.

