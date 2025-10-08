Piri-Reis-Karte: Beweise für antike Technologie? (Video)

Am 9. Oktober 1929 katalogisierte der deutsche Theologe Gustav Adolf Deissmann in der Bibliothek des Topkapi-Palastes in Istanbul Bestände, als er zwischen unbeachtetem Material zufällig auf ein merkwürdiges Pergament stieß. Auf dem Pergament aus Gazellenhaut befand sich eine Karte, die heute als Piri-Reis-Karte bekannt ist .

Die Karte wurde vom türkischen Kartografen Hagji Ahmed Muhiddin Piri alias Piri Reis gezeichnet und signiert und stammt aus dem Jahr 1513 n. Chr. Reis war Admiral der türkischen Marine, ein erfahrener Seemann und Kartograf, der behauptete, für die Erstellung der Karte 20 Originalkarten und -diagramme verwendet zu haben, darunter 8 ptolemäische Karten, 4 portugiesische Karten, eine arabische Karte und eine Karte von Christoph Kolumbus.

Seit ihrer Entdeckung hat die Piri-Reis-Karte sowohl für Spannungen als auch für Kontroversen gesorgt, vor allem aufgrund der Tatsache, dass sie eine Darstellung der Antarktis 300 Jahre vor ihrer Entdeckung zu zeigen scheint.

Ein weiterer – wenn nicht sogar noch faszinierenderer – Aspekt des Aussehens der Antarktis ist, dass sie die Landmasse zu zeigen scheint, bevor sie vor über 6000 Jahren von Eis bedeckt wurde.

Beweise für antike Technologie?

Die große Debatte wurde von Professor Charles Hapgood ausgelöst , als er 1965 seine Theorie zur Piri-Reis-Karte in seinem Buch „Maps of the Ancient Sea Kings“ veröffentlichte .

Er und ein Team von Studenten der University of New Hampshire untersuchten die Karte und fanden zahlreiche Anomalien, wie etwa die Verwendung der Merkatorialprojektion und die Einbeziehung einer Antarktis vor der Vereisung.

Die Griechen waren in der Lage, zylindrische Karten auf Grundlage ihres Wissens um die Kugelform der Erde zu erstellen. Die Merkatorische Projektion wurde von den Europäern allerdings erst im späteren 16. Jahrhundert verwendet .

Außerdem konnten sie mithilfe von Astronomie und Geometrie Längen- und Breitengrade berechnen. Absolute Genauigkeit war jedoch erst mit der Erfindung des Chronometers im Jahr 1760 möglich.

Diese beiden Leistungen – so erstaunlich sie auch sind – ließen sich zwar durch die Verwendung griechischer Quellkarten und -diagramme aus der Zeit Alexanders des Großen erklären, die Einbeziehung der Antarktis war jedoch nicht zu erklären. Daher schlug Hapgood vor, dass die Karte auf Materialien aus der Zeit vor 4000 v. Chr. beruhte, also vor der Zeit, als es bekannte entwickelte Sprachen oder fortschrittliche Zivilisationen gab.

Diese Theorie geht davon aus, dass eine prähistorische Zivilisation über die Technologie verfügte, große Seewege zu befahren und den Globus relativ genau zu kartieren. Hapgood vermutete zudem, dass die topografische Darstellung des Inneren der Kontinente luftgestützte Fähigkeiten erforderte.

Dies deutet darauf hin, dass die prähistorische „Superzivilisation“ sowohl nautische als auch luftgestützte Fähigkeiten besaß, was zu weiteren Spekulationen über eine atlantische oder außerirdische Zivilisation führte. Bisher wurden keine Beweise für solche Theorien gefunden.

Südamerika vs. Antarktis

Skeptiker von Hapgoods Theorie weisen darauf hin, dass die Karte eine Darstellung der südamerikanischen Küste darstellt und auf moderne physische Merkmale der Küste und des Landesinneren verweist, die auf der Karte aus dem 16. Jahrhundert enthalten sind. Andernfalls, so argumentieren Kritiker, würde das Bild darauf hinweisen, dass die Antarktis und Südamerika einst in Uruguay verbunden waren und Argentinien damals noch nicht existierte.

Während dieses Argument möglicherweise die Existenz der Antarktis auf der Piri-Reis-Karte ausschließt, wurden andere anomale Karten gefunden, die mit dem eisfreien Kontinent identisch sind, wie dies nur durch Satellitentechnologie des 20. Jahrhunderts festgestellt werden konnte .

Andere Theorien Hapgoods wurden bereits verworfen, wie etwa seine Theorie der Polverschiebung. Demnach hätte eine plötzliche Verschiebung der Erdachse im Jahr 9500 v. Chr. die Antarktis Hunderte von Kilometern nach Süden verlagern und ihr Klima von gemäßigt auf eiskalt verändern können.

Alle Belege deuten jedoch darauf hin, dass diese Verschiebung nicht stattgefunden haben kann und auch nicht stattgefunden hat.

Unentdeckte Zivilisation?

Die eigentliche Frage ist, ob die Antarktis der identifizierbare Kontinent auf der Piri-Reis-Karte oder einer der anderen anomalen Karten ist.

Wenn ja, könnte die Piri-Reis-Karte auf den Dokumenten einer noch unentdeckten prähistorischen Zivilisation basieren, die über die Technologie verfügte, die es ihr ermöglichte, den Globus zu bereisen und genau zu kartieren? Unabhängig vom wahren Ursprung der Quellen ist eines sicher:

Diese Karte eröffnet die Debatte darüber, wie wir unsere eigene Geschichte sehen und welche dieser Ansichten, wenn überhaupt, zutreffend sind. Vielleicht wird die Wahrheit eines Tages ans Licht kommen.

