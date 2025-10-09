Dies sind die 5 alten tibetischen Riten – das Lebenselixier und das Geheimnis des Jungbrunnens

Die fünf alten tibetischen Riten ermöglichten es einem Chinesen namens Li Ching Yuen, sein Leben zu verlängern und 256 Jahre zu leben.

Der menschliche Körper ist viel komplizierter, als Sie sich wahrscheinlich jemals vorgestellt haben.

Über unserem physischen, materiellen Körper aus Fleisch und Knochen gibt es eine Lebensenergie, die die Hindus Prana nennen.

In der hinduistischen Philosophie, einschließlich Yoga, indischer Medizin und Kampfkunst, umfasst Prana die gesamte kosmische Energie, die das Universum auf allen Ebenen durchdringt. Prana wird oft als „Lebenskraft“ oder „Lebensenergie“ bezeichnet. Es umfasst auch Energien, die in unbelebten Objekten vorhanden sind.

Das sogenannte Prana zirkuliert durch den Körper über eine Reihe verschiedener Kanäle, die in Indien Nadi genannt werden . Es ist nur normal anzunehmen, dass sich unser physischer Körper je nach der Energie, die durch ihn zirkuliert, besser oder schlechter anfühlt.

Die Chakren sind Energiezentren, in denen diese Energie konzentriert ist.

Damit unser Körper gesund und jugendlich bleibt, ist es offensichtlich, dass diese Chakren im Gleichgewicht sind und die Energie mühelos durch sie zirkulieren kann.

Mit anderen Worten: Wenn wir unsere Energie steigern, kann sich auch unser Körper verbessern.

Die alten tibetischen Mönche, die, wenig überraschend, viel über Chakren und Pranas wissen, verfügen über ein eigenes System, das es ihnen ermöglicht, die Chakren auszugleichen, um eine gute Gesundheit zu erhalten

Im Westen wird dieses System als Riten oder genauer als „die fünf tibetischen Riten der ewigen Jugend“ beschrieben.

Die Fünf Tibetischen Riten werden auch als „Die Fünf Riten“, „Die Fünf Tibeter“ und „Die Fünf Riten der Verjüngung“ bezeichnet.

Der Titel mag zu sensationslüstern klingen, doch die Wahrheit ist, dass tibetische Mönche trotz der möglicherweise harten Bedingungen an ihrem Wohnort ihr jugendliches Aussehen bewahren. Manche tibetische Mönche leben in Höhen von über 4.500 Metern.

Die fünf alten tibetischen Riten werden in dem Buch „Das alte Geheimnis des Jungbrunnens“ von Peter Kelder beschrieben, das eine Reihe von Übungen mit dem Titel „5 tibetische Riten“ zusammenfasst, die es einem Chinesen namens Li Ching Yuen offenbar ermöglichten, sein Leben zu verlängern und 256 Jahre alt zu werden

Li Ching Yuen, der in den 1930er Jahren starb, nachdem er offenbar seinen Lebenswillen verloren hatte und 26 Frauen überlebt hatte, wurde von der chinesischen Regierung zweimal ausgezeichnet.

Einmal nach seinem 100. Geburtstag und ein zweites Mal nach seinem 200. Geburtstag.

Li Ching-Yuen oder Li Ching-Yun, ein chinesischer Kräuterkundler, Kampfkünstler und Taktikberater, ist für seine angeblich extreme Langlebigkeit bekannt. Li soll im Laufe seines Lebens über 200 Nachkommen gezeugt haben.

Der Artikel „Schildkröte-Taube-Hund“ aus der Time-Ausgabe vom 15. Mai 1933 berichtet über seine Geschichte und enthält Lis Antwort auf das Geheimnis eines langen Lebens:

Bewahre ein ruhiges Herz

Sitzen wie eine Schildkröte

Gehen Sie munter wie eine Taube

Schlafen wie ein Hund

Die 5 tibetischen Riten

Die Übungen der Fünf Tibetischen Riten können durch Befolgen der folgenden Anweisungen versucht werden:

Erster Ritus:

„Stellen Sie sich aufrecht hin, die Arme sind ausgestreckt, die Schultern sind waagerecht. Drehen Sie sich nun im Kreis, bis Ihnen leicht schwindlig wird. Einziger Hinweis: Sie müssen sich von links nach rechts drehen.“

Zweiter Ritus:

Legen Sie sich ausgestreckt auf eine Decke oder ein Bett. Legen Sie die Hände flach neben die Hüften. Die Finger sollten eng beieinander liegen und die Fingerspitzen leicht zueinander zeigen. Heben Sie die Füße an, bis die Beine gerade sind. Wenn möglich, strecken Sie die Füße etwas über den Körper nach hinten in Richtung Kopf, ohne die Knie zu beugen. Halten Sie diese Position für einen Moment und senken Sie dann die Füße langsam zum Boden ab. Entspannen Sie für einige Momente alle Muskeln im gesamten Körper vollständig. Führen Sie anschließend den Ritus erneut durch.

„Während die Füße und Beine angehoben werden, ist es eine gute Idee, auch den Kopf anzuheben und dann, während die Füße und Beine auf den Boden abgesenkt werden, gleichzeitig den Kopf zu senken.“

Dritter Ritus:

Knien Sie sich auf einen Teppich oder eine Matte, die Hände seitlich an den Beinen, die Handflächen flach an den Seiten. Beugen Sie sich dann so weit wie möglich nach vorne, beugen Sie die Taille und legen Sie den Kopf weit nach vorne – das Kinn auf der Brust. Die zweite Position dieses Rituals besteht darin, sich so weit wie möglich nach hinten zu lehnen. Bewegen Sie den Kopf noch weiter nach hinten. Die Zehen verhindern, dass Sie nach hinten umfallen. Die Hände bleiben immer seitlich an den Beinen. Nehmen Sie anschließend eine aufrechte (kniende) Position ein, entspannen Sie sich einen Moment lang so weit wie möglich und führen Sie das Ritual erneut durch.

Vierter Ritus:

Setzen Sie sich aufrecht auf einen Teppich oder eine Matte und strecken Sie die Füße nach vorne aus. Die Beine müssen vollkommen gerade sein – die Kniekehlen müssen weit unten oder nahe am Teppich sein. Legen Sie die Hände flach auf den Teppich, die Finger zusammen und die Hände zeigen leicht nach außen. Das Kinn sollte auf der Brust liegen – der Kopf nach vorne.

Heben Sie nun den Körper sanft an und beugen Sie gleichzeitig die Knie, sodass die Beine von den Knien abwärts praktisch gerade nach oben und unten zeigen. Die Arme sind ebenfalls senkrecht, während der Körper von den Schultern bis zu den Knien waagerecht ist. Lassen Sie den Kopf beim Anheben sanft nach hinten fallen, sodass er so weit wie möglich nach hinten hängt, wenn der Körper vollständig waagerecht ist. Halten Sie diese Position für einige Momente, kehren Sie in die Ausgangsposition zurück und entspannen Sie sich einige Momente, bevor Sie den Ritus erneut durchführen.

„Wenn der Körper in die vollständig horizontale Position gedrückt wird, spannen Sie jeden Muskel im Körper an.“

Fünfter Ritus

Legen Sie die Hände etwa 60 cm auseinander auf den Boden. Strecken Sie dann die Beine nach hinten aus und stellen Sie die Füße ebenfalls etwa 60 cm auseinander. Drücken Sie den Körper, insbesondere die Hüften, so weit wie möglich nach oben, indem Sie sich auf die Zehen und Hände stützen. Gleichzeitig senken Sie den Kopf so weit ab, dass das Kinn die Brust berührt. Lassen Sie den Körper anschließend langsam in eine „schlaffe“ Position sinken. Heben Sie den Kopf so weit wie möglich nach hinten.

„Die Muskeln sollten einen Moment lang angespannt werden, wenn der Körper am höchsten Punkt ist, und noch einmal am tiefsten Punkt.“

