Mehrere „UFOs“, die beim Überfliegen eines ausbrechenden Vulkans gefilmt wurden, sollen angeblich ein „Wurmloch“ für Außerirdische sein

Diese Woche wurde ein Schwarm UFOs über einem aktiven Vulkan in Mexiko gesichtet, was die wilde Theorie wieder aufleben lässt, dass es sich bei diesem Naturdenkmal um ein außerirdisches Portal ins All handeln könnte .

Eine auf den Vulkan Popocatépetl gerichtete Webcam hat am Montag unerwartet mehrere leuchtende Objekte aufgenommen, die offenbar an der Stelle in der Nähe von Mexiko-Stadt vorbeizogen .

In einem Zeitraffervideo, das 30 Minuten Überwachungsmaterial umfasste, konnten die Zuschauer Dutzende kleiner Lichter sehen, die wie Sternschnuppen in alle Richtungen vorbeirasten, während der Popocatépetl in Rauch aufstieg.

Der berühmte UFO- Hotspot ist eine ständige Quelle außerirdischer Spekulationen. Zeugen fotografieren seit Jahrzehnten seltsame Objekte, die scheinbar in den Vulkan hineinfliegen oder ihn umkreisen.

Während einige in den sozialen Medien die seltsamen Lichter als Insekten im Weg der Kamera abtaten, wiesen andere darauf hin, dass man die Objekte hinter den Rauchwolken des Vulkans fliegen sehen könne, was beweise, dass sie viel weiter entfernt seien.

Alejandro Rojas, ein Berater bei Enigma Labs, das Berichte über unbekannte Luftphänomene (UAP) analysiert, war jedoch nicht davon überzeugt, dass es sich bei dem Lichtschwarm tatsächlich um eine UFO-Sichtung handelte. Er merkte an, dass aufgrund der Art des Videos alles, was auf der Kamera festgehalten wird, seltsam erscheinen werde.

„Was sich schnell zu bewegen scheint, bewegt sich in Wirklichkeit viel langsamer. Flugzeuge, Satelliten oder andere Objekte, die ins Bild kommen, scheinen vorbeizuflitzen, obwohl das nicht der Fall ist“, sagte Rojas der Daily Mail.

Er fügte hinzu, dass auch diejenigen Recht haben könnten, die behaupteten, es handele sich lediglich um eine von Insekten verursachte Lichttäuschung. Er erklärte, dass Webcams nachts unsichtbares Infrarotlicht aussenden, das häufig Insekten und Vögel beleuchtet, die nahe genug an der Kamera vorbeifliegen.

„Man kann sehen, wie sich die Sterne im Hintergrund schnell bewegen, während ihre Bewegung im Verhältnis zur Erde mit bloßem Auge nicht erkennbar ist“, fuhr Rojas fort.

„Das bedeutet, dass sich alles viel schneller bewegt als es tatsächlich der Fall ist. Ich sehe in diesem Video nichts besonders Anomales, das nicht erklärt werden könnte“, erklärte der UFO-Forscher.

Ein Zeitraffervideo, das 30 Minuten lang rund um den Vulkan Popocatépetl gefilmt wurde, zeigt Dutzende seltsamer Objekte, die scheinbar am Berg vorbeiziehen

Trotz der Skepsis, dass es sich bei der Lichtshow über dem Popocatépetl um eine Flotte außerirdischer Raumschiffe handelte, ist die Sichtung ein weiterer Beweis für den enormen Berg an Beweisen, die am Vulkan mit Kameras eingefangen wurden.

Im Jahr 2023 war Luis Guerra in seinem Hinterhof, als er eine Explosion des Vulkans hörte und aufblickte. Dort sah er ein untertassenförmiges Objekt über der Öffnung des Popocatépetl schweben.

Es handelt sich um eine von mehreren gemeldeten UFO-Sichtungen, als der Popocatépetl aktiv war. UFO-Verschwörungstheoretiker behaupteten daraufhin, Außerirdische würden die geothermische Aktivität der Erde untersuchen, um ihre Funktionsweise zu verstehen.

Der bekannte UFO-Forscher Jaime Maussan hat jedoch eine noch erstaunlichere Theorie zu den Geschehnissen am Popocatépetl aufgestellt: Außerirdische hätten den Vulkan als „Wurmloch“ zu einem weit entfernten Punkt im Weltraum genutzt.

Laut Maussan sind die UFOs, die direkt in den Vulkan geflogen sind, in ein „interdimensionales Portal“ eingetreten, das sowohl unseren Planeten verlassen als auch als Durchgang für eine spätere Rückkehr zur Erde dienen könnte.

Der umstrittene Journalist aus Mexiko berief sich auf jahrelange Webcam-Aufnahmen und Fotos, die glühende Kugeln und Scheiben zeigen, die in den Krater eindringen, der zu heiß wäre, als dass menschliche Technologie ihn überleben könnte.

Maussans Theorie stützte sich auf die Forschung der NASA zu magnetischen „X-Punkten“ rund um die Erde und legte nahe, dass die Magnetfelder des Vulkans ein Portal bilden, das es UFOs ermöglicht, durch Raum und Zeit zu wandern.

Für Maussans Behauptungen über den Vulkan Popocatépetl gibt es keine Bestätigung.

Der Journalist wurde mit mehreren widerlegten Theorien in Verbindung gebracht, darunter mit mehreren Vorfällen, bei denen Maussan behauptete, Beweise für echte UFO-Sichtungen zu haben, die sich jedoch als Komet oder Stern am Nachthimmel entpuppten.

Maussan behauptete außerdem, bei drei verschiedenen Gelegenheiten physische Beweise für mumifizierte Leichen von Außerirdischen entdeckt zu haben , doch keiner dieser Vorfälle konnte als wahr bewiesen werden.

Luis Guerra, ein Einwohner der zentralmexikanischen Stadt Atlixco, fotografierte dieses Bild eines scheinbaren UFOs über dem Vulkan Popocatépetl im Jahr 2023

„Ich habe nichts gesehen, was mich zu der Annahme veranlassen würde, dass hier etwas Mysteriöses vor sich geht“, sagte Rojas zu Maussans Behauptungen über das Wurmloch.

„Der Vulkan Popocatépetl ist ein aufregender Ort und fühlt sich magisch an, aber ich glaube nicht, dass er ein Portal zu einer anderen Welt ist. Die Magie, die wir sehen, ist das Ergebnis der normalen Mechanik unseres erstaunlichen Planeten und seiner Naturwunder“, fügte er hinzu.

Video