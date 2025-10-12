„Außerirdische“ DNA im menschlichen Körper gefunden – sie wurde in unsere Gene eingefügt, behauptet eine verrückte neue Studie

Ist es die Invasion der Genomdiebe?

Falls die Vorstellung von Außerirdischen in menschlichen Hautanzügen noch nicht beängstigend genug ist: Eine haarsträubende Studie behauptet, Außerirdische hätten uns möglicherweise entführt und Gene in die menschliche DNA eingefügt, was möglicherweise Millionen von Menschen betreffen würde.

„Die Menschheit befindet sich möglicherweise in einer genetischen Transformation“, sagte der leitende Forscher Dr. Max Rempel, Gründer und CEO der DNA Resonance Research Foundation, der Daily Mail über die Studie, die noch von Experten begutachtet werden muss.

Zu diesem scheinbar weit hergeholten Schluss gelangte Rempel durch die Analyse der DNA sowohl von normalen Menschen als auch von Menschen, die behaupteten, von Außerirdischen entführt worden zu sein. Dies geschah, nachdem im letzten Jahr die Zahl der UFO-Sichtungen sprunghaft angestiegen war und viele befürchten, dass uns einige unangenehme Nahbegegnungen bevorstehen.

Der Wissenschaftler analysierte insbesondere 581 vollständige Familien aus dem 1000-Genome-Projekt und entdeckte in 11 Familien „große DNA-Sequenzen“, die keiner der beiden Familien zuzuordnen schienen.

Diese genetischen Abweichungen umfassten ein Bündel von 348 nicht-elterlichen genetischen Varianten. Da die Probanden vor 1990 geboren wurden, schlossen dies Technologien zur Bearbeitung des menschlichen Genoms wie CRISPR aus , die erst 2013 aufkamen.

Rempel analysierte außerdem die 23andMe-Ergebnisse von Personen, die sich selbst als Opfer einer Entführung durch Außerirdische identifizierten, und stellte fest, dass einige Familien Hinweise auf nicht-elterliche Merkmale aufwiesen.

Wenn sich diese Beweise als wahr erweisen, glaubt der Alien-Forscher, dass „es möglich sein könnte, herauszufinden, welche Menschen außerirdische DNA in sich tragen, und so im Wesentlichen Hybriden zu identifizieren.“ Mit anderen Worten: Wie in jedem Science-Fiction-Film von „Die Körperfresser kommen“ bis „Sie leben“ üblich, wandeln die Aliens seiner Theorie zufolge bereits unter uns, getarnt als unsere Gene.

Der Außerirdischen-Enthusiast behauptete sogar, er habe festgestellt, dass ein großer Teil der Menschen mit Autismus, ADHS, Asperger-Syndrom und anderen neurodivergenten Merkmalen diese außerirdischen Einfügungen aufweisen könnte, obwohl er anmerkte, dass dies zum jetzigen Zeitpunkt Spekulation sei.

Er meinte sogar, dass diese außerirdischen genetischen Modifikationen den Menschen ungewöhnliche Fähigkeiten wie Telepathie verleihen könnten, ähnlich wie Ellen Ripleys übersinnliche Fähigkeiten in der Science-Fiction-Fortsetzung „Alien – Die Wiedergeburt“.

Natürlich gibt es einige Vorbehalte gegenüber dieser abwegigen Studie. Rempel, der am Institut für Genbiologie in Moskau promoviert hat, merkte an, dass es „noch keine schlüssigen Beweise“ gebe, da „bessere Datensätze benötigt werden, die erst nach Genehmigung verfügbar sind“.

„Das kostet Zeit und Mühe“, sagte der Wissenschaftler und fügte hinzu, dass die derzeitigen kommerziellen Genotypisierungsdienste, die auf Array-basierten Daten basieren, nicht präzise genug seien, um solche radikalen Behauptungen zu stützen. Stattdessen plädiert er für Next-Generation-Sequencing (NGS) oder Whole-Genome-Sequencing (WGS), mit denen sich neue Varianten mit einer viel höheren Auflösung erkennen lassen.

Rempels Hoffnung besteht darin, hochauflösende Sequenzierungsverfahren oder Sequenzierungsverfahren der nächsten Generation – die neue Varianten mit einer höheren Auflösung erkennen können – zu verwenden, um Eltern und Kinder zu analysieren, die sich als von Außerirdischen entführte Personen identifizieren, und hoffentlich genau zu bestimmen, wo Außerirdische in den DNA-Strang eingedrungen sind.

Ganz zu schweigen davon, dass die Theorie des Forschers in die gleiche Kerbe schlägt wie die abwegigsten Alien-Hybrid-Hypothesen, die von Aluhut-Verschwörungstheoretikern in Umlauf gebracht werden, wie etwa die Nazi-Mumien, die angeblich sowohl menschliche als auch außerirdische DNA enthalten.

Nigel Watson, Autor von „Portraits of Alien Encounters Revisited“, mahnte zur Vorsicht, da die Stichprobengröße und die Herausforderung, Personen mit anekdotischen Beweisen für Entführungen durch Außerirdische zu untersuchen, groß seien.

„Entführungen durch Außerirdische können auf eine Vielzahl irdischer Faktoren zurückzuführen sein“, sagte er. „Wir müssen diese Berichte sorgfältig prüfen, bevor wir Rückschlüsse auf die DNA ziehen.“

Dennoch ist Watson davon überzeugt, dass weitere genetische Forschungen an freiwilligen Entführungsopfern notwendig sind und sich möglicherweise als ebenso „weltbewegend wie die Bergung einer fliegenden Untertasse“ erweisen könnten.

Bis dahin glaubt Rempel, dass eine mögliche „Hybridisierung durch Außerirdische“ erhebliche Auswirkungen auf die Zukunft der Menschheit haben könnte.

„Wir müssen überlegen, wie viel außerirdische Hybridisierung gesund für den Planeten ist und welchen außerirdischen Rassen wir Vorrang einräumen könnten“, sagte er.