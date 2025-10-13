Eine unbekannte Quelle trifft seit dem 4. Oktober täglich 8 bis 11 Stunden lang die Erde!

Netzfund:

Ich teile dies, weil es zu wichtig ist, um es zu ignorieren.

Auf der BOM-Site wird derzeit folgende Meldung angezeigt:

„Aufgrund eines Datenverfügbarkeitsproblems gibt es einen Ausfall der Satellitendaten. Die japanische Wetterbehörde ist sich dessen bewusst und arbeitet an der Lösung des Problems.“

Gleichzeitig beobachte ich schwere Radaranomalien – riesige Pulswellen, die direkt durch die Erde gehen. Und seit neun Tagen passiert etwas sehr Seltsames. Eine unbekannte Quelle trifft seit dem 4. Oktober täglich 8 bis 11 Stunden lang mit sehr dichten, sonnenähnlichen Plasmawellen und Strahlung auf die Erde.

Diese Einschläge erfolgen unplanmäßig. Start- und Stoppzeiten sind gestaffelt, die Dichten schwanken stark zwischen 70 und 196 Protonen pro Kubikzentimeter, und wenn sie einschlagen, wird die Magnetopause gesättigt. Im Oktober 2024 bildeten dichte Einschläge nur einen kleinen Ring um die Erde.

Jetzt ist die gesamte Magnetopause vollständig gesättigt.

Darüber hinaus erleben wir anhaltende Sonnenstürme – ein G1-Sturm ist erst vor wenigen Stunden zu Ende gegangen. Gleichzeitig fallen immer mehr Satelliten aus, und die US-Regierung hat Wissenschaftlern den Zugang zu einem ihrer wichtigsten Satelliten gesperrt.

Angesichts der BOM-Ausfälle, der Satellitenversagen, der riesigen Pulswellen, die die Erde überqueren, der täglich eintreffenden Plasmawellen und der Unterbindung offizieller Daten muss man sich wirklich fragen: Was zum Teufel ist hier los?

Vor allem, da der Komet 3I/ATLAS immer näher kommt.

Video:

https://www.facebook.com/reel/1476054306944918