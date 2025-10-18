Ein echtes Bild eines Pterodaktylus? Das Geheimnis hinter dem Dinosaurierfoto aus dem Bürgerkrieg

Handelt es sich hierbei also lediglich um ein weiteres Ergebnis gefälschter Inhalte im Internet oder könnte es sich um ein echtes Bild eines Pterodaktylus handeln?

Das wohl berühmteste Foto der Geschichte, das sich auf die Existenz von Flugsauriern bezieht, stammt angeblich aus der Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs im Jahr 1864.

Der Geschichte hinter dem mysteriösen Bild zufolge wurde während des amerikanischen Bürgerkriegs im Jahr 1864 in der Nähe der Stadt Vicksburg ein riesiges Flugwesen von Soldaten abgeschossen.

Der Geschichte zufolge sagten die Soldaten, die Kreatur sei „eine Art unbekannter Vogel oder Monster“.

In einer überraschenden Wendung der Geschichte tauchte im Internet ein zweites Foto auf, das eine ähnliche Szene zeigte.

Dieses Bild wurde für eine Fernsehsendung namens FreakyLinks erstellt, die von 2000 bis 2001 im Fox-Netzwerk ausgestrahlt wurde.

Das gefälschte Bild zeigte Soldaten, die auf dem Körper eines anderen Flugsauriers standen.

Es gibt zwei Versionen des Bildes

Im Internet gibt es zahlreiche Foren, die sich mit dem Rätsel hinter dem Bild befassen, das angeblich ein Lebewesen zeigt, das nach Ansicht etablierter Wissenschaftler seit mindestens 65 Millionen Jahren ausgestorben ist.

Viele Fotoexperten behaupten, dass das echte Civil-What-Foto, das FreakyLinks kopiert hat, tatsächlich die authentische Version und keine mit Photoshop bearbeitete Version ist, während das Foto von FreakyLinks eindeutig eine Nachstellung des Originalbildes ist.

Das Foto ist so populär geworden, dass ihm eine ganze Website gewidmet ist.

Die Website mit dem Titel „Live Pterosaur“ bietet ein Abenteuer in der Kryptozoologie.

Laut der Website „ beziehen sich die auf dieser „Live Pterosaur“-Site präsentierten Ideen größtenteils auf Augenzeugenberichte: reale Begegnungen mit Kreaturen, die als „prähistorisch“ oder „flugsaurierartig“ bezeichnet werden. Erwarten Sie nur wenige Hinweise auf Fossilien. Betreten Sie diese Seiten unvoreingenommen und vergleichen Sie verschiedene Standpunkte. Ob Sie sich nun als Evolutionist, Kreationist oder einfach nur neugierig betrachten, Sie könnten mindestens eine der Ideen sympathisieren. Sollten Sie diese Site jedoch verlassen und nicht an lebende Flugsaurier glauben, sollten Sie wissen, dass es Menschen gibt, die an lebende Flugsaurier glauben: Intelligente, gebildete Menschen können an das vollständige Aussterben der Flugsaurier nicht glauben. “

Die oben erwähnte Website wurde von einem Mann namens Jonathan Whitcomb erstellt, der Kryptozoologe und „abweichender Wissenschaftler“ ist, wie auf seiner Website beschrieben.

Whitcomb bietet zahlreiche Informationen über die ausgestorbenen Kreaturen und zahlreiche Geschichten über angebliche Sichtungen von Flugsauriern.

Ok, wir wissen also, dass es zwei Bilder des Pterodaktylus aus dem amerikanischen Bürgerkrieg gibt und eine ganze Website, die sich mit Flugsauriern beschäftigt, aber ist das Bild echt oder nicht?

Laut der Website Modern Pterosaur ist das erste Bild, das FreakyLinks zur Fälschung ausgewählt hat, aus einer Reihe von Gründen echt, die Whitcomb erneut erläutert.

Laut dem Autor sahen die Flügel des Flugsauriers zunächst völlig merkwürdig aus, und manche meinten, sie sähen aus wie Teile eines Kanus. Ein Mann, der angeblich mit Kanus vertraut ist, kontaktierte Whitcomb jedoch per E-Mail, um über das Bild aus dem Bürgerkrieg zu sprechen. Er sagte:

Ich bin 67 Jahre alt und erinnere mich an dieses Foto aus meiner Jugend. … Ich bin mein ganzes Leben lang Kanu gefahren. Ich habe mehrere davon besessen. Das sind keine Kanuhälften! Zu schmal, zu flach. Und kein Einbaum!

Darüber hinaus bemerkt Whitcomb: „Die Sonnenschatten verbinden den Stiefel des Soldaten mit dem Tier, und eine Reihe von Details an Kopf, Hals und anderen Bereichen korrelieren gut mit der Anatomie eines Pteranodon.“

Es gibt jedoch zahlreiche Skeptiker, wie beispielsweise Loen Colman, einen amerikanischen Kryptozoologen, der über 40 Bücher zu verschiedenen Themen, darunter auch Kryptozoologie, geschrieben hat. Laut Colman handelt es sich bei dem Bild des Flugsauriers eindeutig um eine Fälschung.

Andere scheinen Colman zuzustimmen.

Ein anderer Mann, der über das Bürgerkriegsbild sprach, war Glen Kuban, der wie Colman zu dem Schluss kam, dass sowohl das Bild von FreakyLinks als auch das, von dem es kopiert wurde, eine Fälschung und höchstwahrscheinlich das Ergebnis von Photoshop seien.

Doch trotz der heftigen Kritik, die es erfahren hat, wurde das alte Foto, das jetzt „Ptp“ heißt, im Januar 2017 von zwei Wissenschaftlern angeblich für echt erklärt .

Skeptoid scheint jedoch das Geheimnis hinter dem Bild gelöst zu haben.

Brian Dunning bemerkt in seinem Artikel „Der Flugsaurier des Bürgerkriegs“: „Denn es stellt sich heraus – Trommelwirbel bitte –, dass es für das Rätsel um das PTP-Foto eine verifizierte Lösung gibt, die so viele dieser Leute, die sich abmühen, sie zu beweisen oder zu widerlegen, übersehen haben. Sie sind sich zwar alle einig, dass das Gegenstück zum PTP-Foto inszeniert und für die Fernsehsendung FreakyLinks gedreht wurde , aber nur sehr wenige scheinen sich die Mühe gemacht zu haben, sich die fragliche Folge 4 mit dem Titel „Coelacanth This“ von Jeffrey Levy anzusehen. Sie sollten es wahrscheinlich tun, denn dort erscheint das PTP-Foto selbst. In einer Szene diskutieren die Charaktere über ein altes Foto, von dem sie vermuten, dass es mit einigen kürzlichen Angriffen eines scheinbar riesigen Vogels in Verbindung stehen könnte.“

„Wir haben alle das Bild gesehen. Alles klar, es kommt durch.“

Und das PTP-Foto erscheint in seiner ganzen Pracht auf ihren Computerbildschirmen.

„Derek, das ist unmöglich.“

„Was, ein Pterodaktylus?“

„Eigentlich ein Pteranodon, die sind viel größer.“

„Moment mal, Derek, die ganze Sache mit dem Bürgerkrieg könnte nur eine Falschmeldung sein.“

„Oder wir könnten beweisen, dass diese Soldaten existiert haben. Vergleichen Sie ihre Regimentsmarkierungen mit den Truppenstandorten oder -bewegungen oder was auch immer in der Gegend, wissen Sie?“

Zusätzlich zu dem oben besprochenen Bild gibt es mehrere andere merkwürdige Bilder , die nach Ansicht vieler Autoren Beweise dafür sind, dass Dinosaurier und Menschen einst koexistierten.

Schauen Sie sich zum Beispiel die Stegosaurus-Schnitzerei auf einem alten kambodschanischen Tempel an.

Wenn wir uns eine Schnitzerei ansehen, die im kambodschanischen Ta-Prohm-Tempel gefunden wurde , werden wir eine vermeintliche Schnitzerei eines Stegosaurus oder zumindest etwas, das ihm unheimlich ähnelt, bemerken. Der Tempel wurde um das 12. Jahrhundert erbaut, was viele Autoren und Forscher zu der Annahme veranlasste, dass Dinosaurier und Menschen vor nicht allzu langer Zeit koexistierten.

Dann gibt es dieses Bild:

Ein im Dawson County in Montana entdecktes Stirnhorn eines Triceratops ist umstritten und datiert auf etwa 33.500 Jahre zurück. Damit wird die Annahme, dass die Dinosaurier vor etwa 66 Millionen Jahren ausgestorben sind, offiziell infrage gestellt.

Diese Entdeckung deutet wie viele andere darauf hin, dass die Menschheit in ferner Vergangenheit auf der Erde mit Dinosauriern koexistierte. Das Triceratops-Horn wird derzeit im Glendive Dinosaur and Fossil Museum aufbewahrt.