Priester, der nach einem Herzinfarkt „starb und in die Hölle kam“, enthüllt, was er wirklich sah

Ein Priester, der 2016 nach einem Herzinfarkt „starb und in die Hölle kam“, hat enthüllt, was er wirklich gesehen hat.

Der Mann behauptet, er sei während dieser Tortur durch die Hölle gegangen und sagte, er würde das „nicht einmal meinem schlimmsten Feind wünschen“.

Dies geschah, nachdem Gerald Johnson auf TikTok seine eigene Sicht auf eine Nahtoderfahrung geteilt hatte und behauptete, dass die Unterwelt, die er sah, sogar ihre eigene Hintergrundmusik hatte.

Aber während Sie vielleicht denken, dass die feurigen Höllengruben mit ein paar Hardrock-Tracks einhergehen – vielleicht ein bisschen AC/DC oder Guns N‘ Roses –, zeichnet Johnsons Geschichte ein ganz anderes Bild.

Dem Priester zufolge konnte er nichts außer den Klängen des Pop- und R&B-Stars Rihanna hören.

In den sozialen Medien sagte er: „Mein Geist verließ meinen physischen Körper und ich dachte, es ginge aufwärts, weil ich dachte, ich hätte in diesem Leben so viel Gutes getan und so vielen Menschen geholfen und im Grunde Entscheidungen getroffen, die gottgefällig waren.

„Anstatt nach oben zu gehen, ging es nach unten. Es gab einen Teil der Hölle, in dem Musik gespielt wurde, und zwar dieselbe Musik, die man auf der Erde hört, aber nicht von Entertainern, sondern von Dämonen.“

Und da war ein Song von RiRi, der besonders auffiel.

Er fuhr fort: „Es waren einige der gleichen Texte, die wir hier hören. Ich wusste, dass auf der Erde viele Texte, die Musik und die Lieder von Dämonen inspiriert sind.

„Jeder Text jedes Liedes soll Sie quälen, weil Sie Gott zu Lebzeiten auf der Erde nicht durch Musik angebetet haben.“