Gefälschte Geschichte: Wie die Vergangenheit erfunden wurde

(Auszug aus dem Buch „Die Schlammflut-Hypothese“) In dem Buch „The Mud Flood Hypothesis: The History of the Conspiracy Theory about the Global Empire of Tartaria“ wird behauptet:

„Die Schlammflut-Theorie hat ihren Ursprung in den pseudoin-tellektuellen revisionistischen Theorien von Alexander Hinevich aus Sibirien, einem Sektenführer für die Wiederbelebung des Neuheidentums, und von Anatoly Fomenko. Da Russland im Mit-telpunkt vieler tartarischer Geschichten steht, war es nur eine Frage der Zeit, dass russische Pseudowissenschaftler sie zum Vorteil ihres Landes nutzten.“

Diese Aussage ist nicht ganz korrekt, ja Hinevich hat Lektionen über Tartaria und andere esoterische Themen gegeben. Er gründete in Omsk 1990 den „Ynglismus“, institutionell bekannt als die Alte-Russische Ynglistische Kirche der Orthodoxen Alt-Gläubigen–Ynglinger. Er wurde vom Mainstream als Freak und Scharlatan abgestempelt. Es gibt keinen Hinweis, er hätte eine Schlammflut erwähnt.

Anatoli Fomenko (1945-) ist ein russischer Mathematiker und Professor an der Lomonossow-Universität in Moskau, der mit seinen chronologiekritischen Projekt „Neue Chronologie“ bekannt wurde, aber deswegen auch als Verschwörungstheoretiker abgestempelt wird.

Er hat nie von einer Schlammflut geschrieben, sondern lediglich über die Tartaren in Asien berichtet, jedoch nicht über das im Internet bekannte Tartaria, als gelöschtes Reich, referiert.

In Anatoly Fomenkos „Neue Chronologie“ wird die russische Tatarisierung durch die okkulte Geschichte von Nikolai Levashov populär gemacht. In der russischen alternativen Wissenschaft wird Tartaria als richtiger Name für Russland dargestellt.

Die Einbeziehung des „r“ stammt angeblich von der negativen europäischen Einstellung gegenüber der Region aufgrund der Invasionen aus der Mongolei.

Ursprünglich Tataria, wurde das zweite „r“ hinzugefügt, um es mit einer höllischen Figur aus der griechischen Mythologie zu vergleichen.

Einige glauben, dass das zusätzliche „r“ das Ergebnis eines rassistischen Wortspiels von König Ludwig XVI. war, der sie mit Bewohnern von Tartarus, dem lateinischen Namen für Hades, verglich.

Fomenko ist als sowjetischer Mathematiker bekannt, der zu dem Schluss kam, dass der Ruhm Roms, Griechenlands und Ägyptens viel später stattfand als die historischen Berichte über das gesamte Mittelalter. Er berechnete, dass der überwiegende Teil der standardisierten Geschichte Betrug sei.

Die Großen Pyramiden zum Beispiel wurden von den mongolischen Horden gebaut, die Fomenko in russische Horde umformulierte, denen er die Kolonisierung Amerikas zuschrieb und er die gegenwärtige Faszination für das Römische Reich demaskierte, da er die verfälschte Geschichtsschreibung aufdeckt.

Weil zwei historische Zeitlinien eng zusammenpassten, kam Fomenko zu dem Schluss, dass eine von ihnen falsch sein muss. Die Synthese seiner Arbeit lief auf eine einzige Prämisse hinaus: Die gesamte geschriebene Geschichte ist lediglich das Kopieren, Verändern und Wiederholen einer Reihe historischer Ereignisse.

Er argumentiert, dass Ereignisse der Antike, die im Allgemeinen den antiken Zivilisationen Roms, Griechenlands und Ägyptens zugeschrieben werden, tatsächlich im Mittelalter, mehr als tausend Jahre später, stattfanden.

Die Theorie geht weiter davon aus, dass die Weltgeschichte vor 1600 n. Chr. weitgehend gefälscht wurde, um den Interessen verschiedener Verschwörer gerecht zu werden, darunter dem Vatikan, dem Heiligen Römischen Reich und dem russischen Haus Romanow, die alle daran arbeiteten, die „Wahrheit“ zu verschleiern.

Die Geschichte der Welt dreht sich um ein globales Imperium namens „Russische Horde“.

Fomenko stellte die Könige von Juda von 0 bis 400 n. Chr. einer Tabelle der deutschen Könige von 950-1350 n. Chr. gegenüber.

Die Muster schienen so ähnlich zu sein, dass Fomenko zu dem Schluss kam, dass das Königreich Juda von Historikern zusammengedichtet wurde, um die wahre Geschichte des Mittelalters der Sächsischen Dynastie in Europa zu vertuschen.

Das System wurde Fomenko-Parallelismus genannt und schien eine saubere Möglichkeit zu sein, die gesamte Weltgeschichte in ein von Russland dominiertes System zu packen, sogar die Entwicklung Amerikas.

Abb. 5: Beispiel für Fomenko-Parallelität: Das Römische Reich und seine angeblichen Kaiser

Zahlreiche Persönlichkeiten und Orte, die Historikern bekannt sind, fielen dem zum Opfer. Jesus wurde als byzantinischer Kaiser Andronikos I. Komnenos umgestaltet, gemischt mit Biografien eines Papstes und eines chinesischen Kaisers.

Troja und Jerusalem wurden in die byzantinische Hauptstadt Konstantino-pel umbenannt. In Bezug auf Tartaria wurde der größte Teil der Geschichte jedoch von den mongolischen Horden (der russischen Horde nach Fomenko) dominiert, die von Zaren, Khanen wie Dschingis (Chinggis, Chingis, Jenghiz, Jinghis, ursprünglich Temüjin genannt) und seinem Enkel Kublai angeführt wurden, der angeblich die Pyramiden baute. Solche Schlussfolgerungen sind in seinem riesigen siebenbändigen Werk enthalten.

Abb. 6: Fomenkos „Geschichte: Fiktion oder Wissenschaft?“ Die Chronologie Bände 1–7

Fomenko erhielt den Spitznamen „Terminator“ aufgrund seiner Vorliebe dafür, Gründe zu finden, große Teile der im Allgemeinen nicht-russischen Geschichte zu löschen.

Seine Umschreibung der biblischen Geschichte und Chronologie zog den Zorn der russisch-orthodoxen Kirche auf sich und die Mainstream-Wissenschaft behauptet, dass Fomenkos Arbeit perfekt in eine Art von Pseudogeschichte passt, die Russland in allen Dingen bevorzugt.

Weiterhin wird postuliert, dass es bei den Sowjets beliebt war und sogar über die Sowjetzeit hinaus ist, wenn Russland darum kämpft, seine Identität zurückzugewinnen.

Üblicherweise behaupteten Befürworter, dass westliche Historiker den Mythos eines arischen Volkes verbreiten, dass das Heilige Römische Reich nur die angeeignete Geschichte eines großen russischen Imperiums sei.

Die Idee von Chronologien, die von der herkömmlichen Chronologie abweichen, lässt sich mindestens bis in die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts zurückverfolgen. Jean Hardouin schlug vor, dass viele antike historische Dokumente viel jünger seien, als allgemein angenommen wird.

Im Jahr 1685 veröffentlichte er eine Version der Naturgeschichte von Plinius dem Älteren, in der er behauptete, dass die meisten griechischen und römischen Texte von Benediktinermönchen gefälscht worden seien.

Als Hardouin später zu diesen Ergebnissen befragt wurde, erklärte er, dass er die Gründe der Mönche in einem Brief offenlegen werde, der erst nach seinem Tod bekannt gegeben werde. Die Nachlassverwalter konnten ein solches Dokument in seinen Nachlässen nicht finden.

Im 17. Jahrhundert drückte Sir Isaac Newton bei der Untersuchung der aktuellen Chronologie des antiken Griechenlands, des alten Ägyptens und des alten Nahen Ostens seine Unzufriedenheit mit den vorherrschenden Theorien aus und schlug in „The Chronology of Ancient Kingdoms Amended“ eine eigene Theorie vor:

Indem er seine Studie auf die Argonautica des Apollonius von Rhodos stützte, veränderte er die traditionelle Datierung der Argonautischen Expedition, des Trojanischen Krieges und der Gründung Roms.

Bis zum 17. Jahrhundert „ordneten“ Historiker und Übersetzer verschiedenen Berichten über dieselben historischen Ereignisse häufig unterschiedliche Daten und Orte zu und erstellten so mehrere „Phantomkopien“ dieser Ereignisse.

Diese „Phantomkopien“ wurden oft um Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende falsch datiert und schließlich in die konventionelle Chronolo-gie übernommen.

Diese Chronologie wurde größtenteils von Joseph Justus Scaliger in „Opus Novum de emendatione temporum“ (1583) und „Thesaurum temporum“ (1606) erstellt und präsentiert eine große Reihe von Daten dar, die ohne jegliche Begründung erstellt wurden und die sich wiederholende Datumsfolgen mit Verschiebungen enthalten, die einem Vielfachen der wichtigsten kabbalistischen Zahlen 333 und 360 entsprechen.

Der Jesuit Dionysius Petavius vervollständigte diese Chronologie in „De Doctrina Temporum“, 1627 (V.1) und 1632 (V.2).

Abb. 7: Links: Scaligers „Opus Novum de emendatione temporum“ und rechts Petavus’ „De Doctrina Temporum“

Der vorherrschende historische Diskurs wurde im 16. Jahrhundert im Wesentlichen aus einem ziemlich widersprüchlichen Durcheinander von Quellen gestaltet, wie z. B. unzähligen Kopien antiker lateinischer und griechischer Manuskripte, deren Originale im Mittelalter verschwunden waren, und den angeblich unwiderlegbaren Beweisen spätmittelalterlicher Astro-nomen, die sich auf die Macht der kirchlichen Autoritäten stützten.

Fast alle Bestandteile sind offensichtlich unwahr! Es stimmt, es ist ziemlich beunruhigend zu sehen, wie sich das prächtige Gebäude der klassischen Geschichte in ein unheilvolles Simulacrum verwandelt, das über der Schlangengrube der mittelalterlichen Politik brütet.

Nikolai Levashov knüpfte an die Arbeit von Fomenko an. Der 1961 gebore-ne russische Okkultist und selbsternannte psychische Heiler hat mehrere Bücher über verschiedene Lebensformen im Universum und einen alternativen Bericht über das erste Erscheinen der Menschheit auf der Erde verfasst.

Levashov, beleidigt wegen der Behandlung der Slawen in der Weltgeschichte, machte sich daran, die Geschichte zu ändern, indem er seine eigene Geschichte von Tartaria schrieb, einem Land östlich des Urals, das sich bis zum Pazifischen Ozean und von Nordrußland bis nach Zentralrußland und Indien erstreckt.

Er nannte es das „Land der Heiligen Rasse“. Dieses Land war den Europäern als „The Great Tartary“ bekannt, eine Region, die von ihren Bewohnern stolz als das größte Land der Welt bezeichnet wurde, das überwiegend von Slawen bevölkert war, die meisten von ihnen waren Russen.

Auch Menschen anderer Nationalitäten gehörten zu gleichen Rechten zum Territorium. Tartaria hatte nichts mit den Turkstämmen zu tun, da die Slawen angeblich außerirdischen Ursprungs waren.

Levashov behauptete, ein Träger des echten „vedischen“ heiligen Wissens der „slawischen Arier“ zu sein, und forderte seine Anhänger auf, in rationaler Harmonie mit der Natur zu leben und dem Evolutionsweg zu folgen, der durch die alte vedische Kultur repräsentiert wurde.

Der Levashovismus basiert auf dem Buch „Veles“ und den slawo-arischen Veden, die erstmals in den 1990er Jahren von der Ynglist-Kirche populär gemacht wurden; Levashov überarbeitete die Lehren dieser Bücher in Originalveröffentlichungen, darunter einige – wie „The Tale of the Bright Falcon“ –, die solche Lehren im Stil des russischen Märchens präsentierten. Levashov bezeichnete die slawisch-arischen Veden als Träger des „innersten Wissens der ersten Vorfahren“.

Abb. 8: Levashov slawisch-arische Veden

Laut Levashov kam eine Gruppe von 40.000 Menschen mit einem kleinen Kern besonders fortgeschrittener humanoider Kreaturen durch Stargates (Sternentore) auf die Erde.

Ähnlich wie der moderne Mensch machten sich diese Besucher daran, eine Kaste mit mächtigen Fähigkeiten zu formieren, die weit über die Vorstellungskraft gewöhnlicher Menschen hinausgingen. Das waren die Urs.

Die Urs waren die Erzieher der niederen Bevölkerung und bildeten eine spezielle Kaste von „Hütern“ aus, um ein bestimmtes Wissen zu bewahren. Dazu verwendeten sie zwei Runen-Alphabete.

Die slawischen Stämme fügten den Namen ihrer Staatszugehörigkeit (russisch, preußisch, etruskisch) das Präfix „rus“ hinzu, aus dem die Serben, Bulgaren, Mazedonier, Kroaten, Slowenen und Polen hervorgingen.

Diese alternative Geschichte wurde im „Buch von Veles“ beschrieben, eine Aufzeichnung von 20.000 Jahren slawischer Geschichte, die um das 10. Jahr-hundert fertiggestellt wurde.

Das Zarensystem des modernen Russlands beachtete die wahre slawische Geschichte jedoch nicht, weshalb sie schließlich in Vergessenheit geriet und der Glanz ihrer Kultur in primitiver Erinnerung blieb. Mit einem Federstrich änderte Peter Alexeyevich Romanov die slawische Epoche von 7028 in 1770 n. Chr. Damit löschte er 5.508 Jahre rus-sische Geschichte seines Volkes aus.

Levashovs reichhaltige Texte zu historischen Themen haben ihm zu großer Popularität in der russischen Bevölkerung verholfen – so sehr, dass es bis zu seinem Tod im Jahr 2012 eine große Bewegung gab, die ihn zum Präsidenten der russischen Republik ernennen wollte….

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“