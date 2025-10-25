Arzt warnt alle, die ihre Migräne mit Pommes und Cola von McDonald’s besser „behandeln“ als mit Medikamenten

Eines der beliebtesten Mittel gegen Migräne ist sicherlich eine Portion Pommes und Cola bei McDonald’s, um ihren Kopf zu beruhigen.

Während der Standardratschlag lautet, Schmerzmittel einzunehmen und Wasser zu trinken, um die schrecklichen Kopfschmerzen zu lindern, gibt es einige, die sagten, dass Maccies tatsächlich zur Linderung der Migräne beigetragen habe .

Der Medizinpädagoge Dr. Myro erklärte, dass es mehrere Gründe dafür gebe, warum man nach Pommes und Cola das Gefühl habe, dass es einem besser gehe. Er sagte, dass man sich dank des Dopaminschubs, den man durch Fast Food bekomme, sofort besser fühle und dass dieser die Stimmung schnell hebe.

Darüber hinaus enthält Ihr Cola-Getränk Koffein, mehr als manche Schmerzmittel enthalten und das zur Linderung der Migränesymptome beitragen kann .

Es klingt also so, als ob die „Lösung“ einer Migräne mit Cola und Pommes von McDonald’s keine völlig katastrophale Option ist, doch ein anderer Arzt hat diejenigen gewarnt, die dies für die richtige Idee halten.

Die Neurologin Dr. Regina Krel sagte, dass die Mischung aus Koffein, Kohlenhydraten und Salz dabei helfen könne, eine Migräne zu lindern oder zumindest die Schmerzen zu lindern, und dass es umso besser sei, je früher man mit der Behandlung einer Migräne beginne.

Wenn Sie jedoch glauben, dass Sie sich nur ein McDonald’s-Eis in den Hals stopfen müssen, um Ihre Kopfschmerzen zu lindern, dann denken Sie noch einmal darüber nach.

Der Arzt warnte , dass ein zu häufiges Einsetzen von Koffein als Mittel gegen Migräne wahrscheinlich nach hinten losgehen und dazu führen könne, dass man nach der Migräne Kopfschmerzen bekomme.

Sie sagte: „Das in Cola enthaltene Koffein kann zu Rebound-Kopfschmerzen führen. Übermäßiger Koffeinkonsum kann zu Schlafstörungen beitragen, die wiederum die Kopfschmerzen verschlimmern können.“

„Außerdem gibt es tatsächlich Kopfschmerzen durch Koffeinentzug!“

Der Arzt warnt Sie also davor, dass Sie durch den Versuch, Ihre Kopfschmerzen zu lindern, diese nur noch schlimmer machen und sich später weiteren Schädelbeschwerden aussetzen könnten.

Sie rät den Menschen, stattdessen Elektrolytwasser auszuprobieren, da es sich positiv auf das Gehirn auswirkt, ohne die anderen Nachteile.

Sie fügte hinzu, dass man, wenn man wirklich etwas Koffein zur Bekämpfung der Migräne brauche, besser mit einer Tasse Kaffee käme. Wenn man dagegen etwas essen wolle, das helfen könnte, sollte man nach einem „gesunden, proteinreichen Snack ohne Verarbeitung“ suchen.

Es ist ziemlich langweilig, aber es scheint, als ob die gesunde und vernünftige Wahl von Essen und Trinken ungeschlagen bleibt, wenn es darum geht, körperliche Beschwerden zu lindern.

Auch wenn manche Menschen behaupten, McDonald’s habe ihnen Vorteile gebracht, und es wissenschaftliche Belege dafür gibt, warum es diese unerwartete Wirkung hat, gibt es zahlreiche andere Möglichkeiten, etwas zu essen und zu trinken, die von einem Arzt deutlich mehr Anerkennung bekommen würden.