Gefälschte Geschichte: Die Star Wars- und Tartaria-Connection

Wir tauchen mit Tartaria und seinen verborgenen Verbindungen wirklich tief in den Kaninchenbau ein. Einige dieser Verbindungen liegen direkt vor Ihren Augen. Wie bei allen Informationen recherchieren Sie selbst. Ich verbinde nur einige Punkte, und Sie können zur Bestätigung selbst nachsehen! Von Fulcrum Djedi

Was wäre, wenn jedes einzelne historische Ereignis, das Sie im von Rockefeller kontrollierten und genehmigten Lehrplan gelernt haben, eine völlige Erfindung wäre, die darauf abzielte, die Menschheit in die Sklavenklasse zu indoktrinieren?

Was wäre, wenn das, was uns über unsere Nation, unsere Kultur, unsere Lebensweise auf der Erde, unsere Überzeugungen in Medizin, Geschichte, Religion, Finanz- und Wirtschaftstheorien beigebracht wurde, auf absichtlich inszenierten Archonten-Täuschungen beruhte und eine völlige Lüge war?

Wäre es denkbar, dass die Menschheit bis vor etwa zweihundert Jahren Gebiete mit freien Energiequellen besaß, prächtige Bauwerke antiker Völker, die atmosphärische Energie erzeugten, wie Tesla bewiesen hat?

Königin Genepil, geboren 1905, war die letzte Königin der Mongolei und sieht zufällig Padmé aus Star Wars zum Verwechseln ähnlich. Die Wahrheit liegt direkt vor unseren Augen, für diejenigen, die Augen haben, sie zu sehen!

Interessanterweise weist Naboo, der „fiktive“ Planet aus Star Wars, starke Ähnlichkeit mit der Architektur der Tartaren und der ungewöhnlichen Bauweise auf, die man noch heute in Moskau, Dresden und Aschgabat findet.

Wusste George Lucas etwas, das der Öffentlichkeit verborgen blieb?

Der Greif ist ein Fabelwesen mit dem Körper, Schwanz und Hinterbeinen eines Löwen und dem Kopf und den Flügeln eines Adlers, dessen Krallen sich an den Vorderbeinen befinden.

Wie viele von Ihnen wissen, wenn Sie diese Überlieferungen verfolgen, wurden in Atlantis grausame Experimente durchgeführt, bei denen das Erbgut verschiedener Lebewesen miteinander verschmolzen wurde, um zu sehen, was dabei entstehen könnte. Man findet zahlreiche Hinweise auf diese Gräueltaten in der Geschichte.

So ist beispielsweise der Greif auf der Flagge der Region Tartaria abgebildet, was diese Kolonie mit Atlantis verbindet, wo diese Experimente stattfanden. Auch Menschen wurden manipuliert.

