In den letzten 7 Jahren haben Sie wahrscheinlich Schlagzeilen über mehrere UFO-Whistleblower gesehen, die sich gemeldet haben, um zu behaupten, die US-Regierung verheimliche die Existenz von Außerirdischen und außerirdischer Technologie.

Angesichts dieser Behauptungen beauftragte der US-Kongress 2022 die Einrichtung des All-domain Anomaly Resolution Office (AARO). Das AARO wurde mit der Untersuchung dieser Behauptungen beauftragt und erhielt umfassende Befugnisse, um alle relevanten Informationen umfassend zu ermitteln.

Im Jahr 2024 veröffentlichte AARO einen detaillierten Bericht, in dem sie zu dem Schluss kamen, dass es keine Außerirdischen, keine außerirdische Technologie und keine außerirdischen Körper gibt.

Was die Öffentlichkeit aber noch nicht wirklich erfahren hat, ist, dass AARO bei der Suche nach dem Ursprung falscher Geschichten über die Regierung, die Außerirdische versteckt, feststellte, dass die Quelle in vielen Fällen die Regierung selbst war.

Wir interviewten Tim Phillips, einen erfahrenen 45-jährigen Veteranen des Militärs und der Regierung. Er war stellvertretender Direktor und zeitweise kommissarischer Leiter des AARO.

Er stand an vorderster Front der AARO-Ermittlungen. Laut Phillips verfolgte das AARO jeden Zeugen, jede Spur und entdeckte, dass die US-Regierung mitunter selbst Quelle, Urheber und Verbreiter falscher UFO-Geschichten war, die sie nutzte, um ihre streng geheime, von Menschenhand geschaffene Technologie zu vertuschen.

Video: