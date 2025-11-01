Eine Gruppe von „Flache-Erde-Wissenschaftlern“ investierte 20.000 Dollar und bewies das die Erde rund ist

(Titelbild: Das alles können Anhänger der Flache-Erde-Theorie an einem klaren Tag sehen)

Im Jahr 2018 investierte ein Dokumentarfilmteam, darunter auch einige Anhänger der Flacherde-Theorie, 20.000 US-Dollar in ein Experiment, um die Erdkrümmung zu testen.

Sie nutzten einen Laser, Spiegel und den Lake Pontchartrain in Louisiana, um die Krümmung zu messen. Das Team richtete einen Laserstrahl über den See und reflektierte ihn mithilfe von Spiegeln zurück zur Quelle.

Dabei maßen sie Abweichungen von einer geraden Linie.

Zu ihrer Überraschung bestätigte das Experiment die Krümmung der Erde und damit jahrhundertealte wissenschaftliche Forschung.

Die Daten zeigten, dass der Laserstrahl aufgrund der Erdkrümmung von einer geraden Linie abwich. Das Ergebnis war eine schwere Blamage für die Anhänger der Flacherde-Theorie und wurde online heftig verspottet.

Der Leiter des Teams, Mark Sargent, versuchte zunächst, die Ergebnisse herunterzuspielen, räumte aber schließlich ein, dass das Experiment bewiesen hatte, dass die Erde rund ist.

Dieses Experiment erinnert uns daran, dass die wissenschaftliche Methode ein mächtiges Werkzeug zum Verständnis der Welt ist und dass empirische Beweise manchmal unseren vorgefassten Meinungen widersprechen können.

In „ Behind the Curve“ – einer Dokumentation aus dem Jahr 2018, die jetzt auf Netflix verfügbar ist und die führenden Köpfe der Flacherde-Bewegung, insbesondere den YouTuber Mark Sargent, begleitet – gibt es viele Momente, die einen zum Kopfschütteln bringen .

Am überraschendsten ist vielleicht die Strenge, mit der sich die Anhänger der Flacherde-Theorie selbst widerlegen. Gleich zweimal zeigen Experimente in „Behind the Curve“ das Gegenteil dessen, was die Flacherde-Befürworter beweisen wollen. Eines dieser Experimente, bei dem eine Taschenlampe zum Einsatz kommt, bildet sogar den Schluss der Dokumentation. …

Eine der verblüffendsten Szenen der Dokumentation zeigt Bob Knodel, einen der Moderatoren eines beliebten YouTube-Kanals für Flache-Erde-Theorien, bei einem Experiment mit einem Lasergyroskop. Während sich die Erde dreht, scheint sich das Gyroskop aus der Achse zu neigen, bleibt aber in seiner ursprünglichen Position, obwohl sich die Erdkrümmung relativ dazu ändert. „Wir haben festgestellt, dass wir beim Einschalten des Gyroskops eine Drift gemessen haben.

Eine Drift von 15 Grad pro Stunde“, sagt Knodel und bestätigt, dass das Verhalten des Gyroskops genau dem entspricht, was man von einem Gyroskop auf einem rotierenden Globus erwarten würde.

„Natürlich waren wir davon überrascht. ‚Wow, das ist ja ein Problem‘“, sagt Knodel. „Wir wollten das natürlich nicht akzeptieren und suchten deshalb nach Möglichkeiten, zu widerlegen, dass es tatsächlich die Bewegung der Erde aufzeichnete.“

Trotz weiterer experimenteller Verbesserungen verhält sich Knodels Gyroskop stets so, als sei die Erde rund. Doch Knodels Überzeugungen scheinen unverändert, als er das Experiment bei einem Treffen von Anhängern der Flacherde-Theorie in Denver bespricht. „Wir wollen das nicht vermasseln, verstehst du? Wenn man 20.000 Dollar in dieses verdammte Gyroskop investiert hat. Wenn wir jetzt unsere Ergebnisse verwerfen würden, wäre das schlecht. Wirklich schlecht. Was ich dir gerade erzählt habe, war vertraulich“, sagt Knodel zu einem anderen anwesenden Anhänger der Flacherde-Theorie.

Doch Jeran Campanella, Knodels Co-Moderator auf YouTube, liefert das eindrucksvollste Beispiel dafür, wie ein Experiment der Flacherdler die Dogmen der Bewegung widerlegt.

Campanella entwirft ein Experiment mit drei gleich hohen Pfosten und einem Hochleistungslaser. Die Idee ist, die drei Messpfosten auf einer Strecke von knapp 6,5 Kilometern mit gleicher Höhe aufzustellen. Sobald der Laser am ersten Pfosten aktiviert ist, kann dessen Höhe an den beiden anderen gemessen werden.

Befindet sich der Laserstrahl am ersten Pfosten in einer Höhe von 2,4 Metern und am zweiten in einer Höhe von 1,5 Metern, so deutet dies darauf hin, dass die Messpfosten auf der Erdkrümmung stehen.

Bei seinem ersten Versuch streute Campanellas Laserstrahl über die Distanz zu stark, was eine genaue Messung unmöglich machte. Doch ganz am Ende von „ Behind the Curve“ präsentiert Campanella ein ähnliches Experiment, diesmal mit Licht statt Laser. Mit zwei gleich hohen Löchern in Styroporplatten will er beweisen, dass ein durch das erste Loch scheinender Lichtstrahl auf einer Kamera hinter dem zweiten Loch erscheint.

Dies würde bedeuten, dass ein Lichtstrahl, der sich auf gleicher Höhe wie die Löcher befindet, geradlinig über die Oberfläche der flachen Erde verläuft.

Müsste das Licht jedoch auf eine andere Höhe als die Löcher gebracht werden, würde dies eine Krümmung der Erde anzeigen und die Theorie der flachen Erde widerlegen.

Campanella beobachtet, wie das Licht auf gleicher Höhe wie die Löcher aktiviert wird, doch es ist auf dem Kamerabildschirm nicht zu sehen. „Heben Sie die Lampe hoch, weit über Ihren Kopf“, sagt Campanella. Durch die Kompensation der Erdkrümmung erscheint das Licht sofort auf dem Kamerabildschirm. „Interessant“, sagt Campanella. „Das ist interessant.“ Die Dokumentation endet.

