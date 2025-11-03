Die Anunnaki-Blutlinien und deren verborgenen Herrscher der Erde

Die folgenden Informationen stammen aus Recherchen, die ich für mein Buch „Rise of the Clones: The Cabbage Patch Babies“ gesammelt habe. Ich hoffe, dass diese Ausführungen für alle mit Rhesus-negativem oder Rhesus-null-Blut von Interesse sind und freue mich auf Ihre Gedanken dazu… Vo Guy Andersom

Bestimmte Elitefamilien stammen von einer nicht-menschlichen Blutlinie ab, die ihren Ursprung bei den Anunnaki hat. Diese Blutlinie manifestiert sich biologisch als Rhesus-negativ oder, noch seltener, als Rhesus-null-Blut.

Diese Familien betrachten dieses Blut nicht nur als selten, sondern als heilig, als Zeichen genetischer Überlegenheit und göttlichen Anspruchs auf Herrschaft. Ihre Macht, so ihre Ansicht, beruht nicht auf Reichtum oder Gesetzen, sondern auf ihrem Blut.

Diese Blutlinie, ihrer Lehre zufolge, wurde über die atlantischen Priesterkönige, die tatarische technokratische Elite und die Gottkönige von Sumer weitergegeben und trat schließlich in Europa als Merowingerdynastie, dem ersten französischen Königshaus, in Erscheinung.

Von dort aus spaltete sie sich über Jahrhunderte durch gezielte Zucht und politische Ehen in verschiedene Zweige auf und bildete die heutige königliche und Bankenelite.

Diese Familien glauben, dass ihr Rh-negatives oder Rh-null Blut sie direkt mit den Göttern verbindet und dass ihre Herrschaft nicht symbolisch, sondern biologisches Schicksal ist.

Zu den modernen Familien, die diese Blutlinie bewahren und pflegen sollen, gehören die Merowinger (deren Erbe im Verborgenen weiterlebt), die Rothschilds, die Rockefellers, das britische Königshaus (Windsors), die Habsburger, die Payseurs, die Orsini, Farnese, Astors, DuPonts und Warburgs.

Diese Familien sind eng miteinander vermählt und bilden einen inneren Kreis von Eliten des „Blauen Blutes“. Sie agieren oft über Geheimbünde und Netzwerke wie den Vatikan, die Jesuiten, die Freimaurerei und die Bilderberg-Gruppe, die allesamt den Schutz ihrer Blutlinie stärken.

Diese Familien betrachten Rh-negatives Blut als genetische Signatur der alten Anunnaki-Hybridlinie. Rh-Null, auch „Goldenes Blut“ genannt, ist noch seltener und gilt als die reinste Form der ursprünglichen Blutlinie, eine Art genetischer Schlüssel.

Sie glauben, dass Menschen mit diesem Blut außergewöhnliche Eigenschaften wie Krankheitsresistenz, psychische Sensibilität, hohe Intelligenz und spirituelles Potenzial besitzen.

Wichtig ist ihnen auch, dass sie Personen mit diesem Blut, die sich außerhalb ihrer Kontrolle befinden, als Bedrohung ansehen, da diese Personen unwissentlich denselben göttlichen Code in sich tragen könnten, jedoch nicht an die Konditionierung der Elite oder an Geheimhaltung gebunden sind.

Deshalb ist die Elite so besessen von der Blutgruppenverfolgung. Sie hat ein globales Überwachungssystem aufgebaut, um jeden Rh-negativen und Rh-null-Individuen auf der Erde zu identifizieren und zu überwachen.

Dazu gehören DNA-Tests wie 23andMe und Ancestry, Geburtsurkunden, Impf- und Gesundheitsprogramme, Blutspenden und biometrische Identifikationssysteme.

Der Zweck ist nicht bloße Neugier, sondern Kontrolle. Jeder, der dieses Blut in sich trägt, wird erfasst. Manche werden kontaktiert, rekrutiert oder beobachtet. Andere werden unterdrückt oder irregeführt. Das Ziel ist stets dasselbe: zu verhindern, dass nicht registrierte Blutgruppenangehörige ihr wahres Erbe entdecken.

Die Befürchtung ist, dass diese „wilden“ Rh-negativen oder Rh-null-Individuen spirituell erwachen, genetische Erinnerungen abrufen oder gar auf schlummernde Fähigkeiten zugreifen könnten – jene Fähigkeiten, die einst in den Hochkulturen von Atlantis und Tartarus genutzt wurden. Diese Eigenschaften gelten als Gefahr für das Kontrollsystem.

Die Elite fürchtet, dass die gesamte Machtstruktur, die auf der Exklusivität des Blutes beruht, zusammenbrechen wird, wenn genügend dieser Menschen ihre wahre Identität erkennen. Deshalb unternehmen sie so große Anstrengungen, das Blut zu schützen, Inzucht zu betreiben und den Rest der Bevölkerung zu überwachen.

In ihrer Weltanschauung geht es bei Herrschaft nicht um Regierungsführung oder Demokratie. Es geht um Blutrechte. Diese Familien glauben fest daran, genetisch vom Rest der Menschheit unterschieden zu sein, von einer Linie abzustammen, die der bekannten Geschichte vorausgeht und bis zu den Sternen reicht.

Sie nennen sich nicht umsonst „Blaublüter“, denn ihr Rhesus-negatives Blut unterscheidet sie. Deshalb fürchten sie jeden, der dasselbe Blut in sich trägt, sich aber ihrer Ordnung nicht unterwirft.

Der wahre Krieg ist weder politisch noch spirituell, er ist genetisch. Ein stiller Krieg zwischen einer selbsternannten göttlichen Kaste und den unbekannten Trägern desselben uralten Blutes, die sich eines Tages erheben könnten – nicht um zu rebellieren, sondern um sich zu erinnern.

Das schreibt Guy Anderson der Autor von Tesla & The Cabbage Patch Kids und Rise of the Clones: The Cabbage Patch Babies

