Mexikanischer Politiker teilt Aufnahmen von unheimlichen Kugeln, die über seinem Grundstück schweben (Video)

Ein mexikanischer Politiker rätselte, nachdem Überwachungskameras wiederholt unheimliche Lichtkugeln auf seinem Grundstück gefilmt hatten.

Jaime Rodríguez, ehemaliger Gouverneur von Nuevo León und Präsidentschaftskandidat von 2018, teilte letzte Woche ein Video mit diesen Aufnahmen auf seiner Facebook-Seite.

Er erklärte, die seltsamen Szenen seien auf seiner Ranch in Icamole entstanden, und fragte, ob jemand die rätselhaften Lichtkugeln erklären könne, die sich mit bemerkenswerter Geschwindigkeit über die Hügel seines Anwesens bewegten.

Als jemand bemerkte, dass die Hunde und Katzen des Anwesens durch die leuchtenden Objekte offenbar beunruhigt waren, stimmte Rodríguez dieser Beobachtung zu und erklärte:

„Das hat meine Aufmerksamkeit am meisten erregt.“ Wie zu erwarten, wurden verschiedene Theorien zu den Aufnahmen auf dem Grundstück des Politikers aufgestellt.

Einige vermuteten, es handele sich um außerirdische Besucher, andere hielten die Lichter für ein natürliches Phänomen. Was halten Sie von der kuriosen Videosammlung, die Rodríguez online geteilt hat?

Video: