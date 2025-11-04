Der mysteriöse Funkspruch einer Kosmonautin

Die Geschichte, auf die wir uns hier beziehen, steht wahrscheinlich im Zusammenhang mit den Brüdern Achille und Giovanni Judica-Cordiglia, italienischen Amateurfunkern.

Sie behaupteten, Anfang der 1960er-Jahre mehrere mysteriöse Funksprüche aus dem Weltraum aufgefangen zu haben, darunter einen Notruf einer Kosmonautin im Mai 1961 (nicht 1963).

Laut ihrer Aussage enthielt der Funkspruch die Stimme einer Frau, die verängstigt um Hilfe schrie, während ihre Kapsel überhitzte.

Das Signal soll dann ohne weitere Kommunikation abgebrochen sein. Obwohl die Sowjetunion eine solche Mission nie offiziell anerkannte, haben die Aufnahmen der Brüder Judica-Cordiglia Debatten und Spekulationen über die Möglichkeit verschollener Kosmonauten ausgelöst.

Manche glauben, die Frau könnte die erste weibliche Raumfahrerin gewesen sein, die aus der Geschichte getilgt wurde.

Es ist jedoch wichtig festzuhalten, dass die Echtheit dieser Aufnahmen umstritten ist und es keine konkreten Beweise für die Existenz dieser verschollenen Kosmonauten gibt.