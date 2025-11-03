Aktuelle Energie von Alexander Quinn:

„Der Supermond steht kurz bevor. Macht euch bereit.

In zwei Tagen wird der Supermond erscheinen, der der größte und hellste Vollmond des Jahres sein wird, da er aufgrund seiner nächstgelegenen Position bis zu 14 % größer und 30 % heller als ein typischer Vollmond erscheint, und wir spüren bereits, wie seine Wirkung beginnt. Manche nennen ihn den Biber-Mond.

Der Mond wird Spannungen erzeugen zwischen dem Festhalten an Sicherheit und der Annahme von Transformation, besonders durch angespannte Aspekte mit Jupiter und Pluto, die die Menschen dazu ermutigen, sich durch Geselligkeit aber auch durch Lustsuche zu verwöhnen, was vorübergehend eine Beziehung schmieden kann, aber auch um diese Zeit Machtkämpfe und intensive Veränderungen in Beziehungsdynamiken hervorrufen kann, die langanhaltend und in manchen Fällen sogar irreparabel sein können.

Die kommenden Tage werden eine seltsame Mischung aus Ruhe und Intensität tragen. Wenn Komfort und Transformation aufeinandertreffen, kann das Spannungen in Haushalten, am Arbeitsplatz und in sozialen Kreisen erzeugen. Menschen könnten übermäßig genießen, um sich besser zu fühlen, indem sie plötzlich Geld für Dinge ausgeben oder zu viel essen oder trinken oder schnelle Befriedigung suchen, nur um sich später, wenn sie nicht vorsichtig sind, erschöpft oder in emotionalen Verwicklungen wiederzufinden.

Dies ist also eine Zeit großer Impulsivität und emotionaler Kontrolle. Tu diese Woche nichts, was du am nächsten Tag bereuen könntest. Entweder bleib ruhig oder geh einfach weg.

Machtverhältnisse werden aufgrund von Konkurrenz unter Freunden, Kontrollkämpfen in Beziehungen oder unausgesprochenen Grolls, der bei der kleinsten Gelegenheit hochkommen wird, an die Oberfläche treten. Was als freundlicher Austausch beginnt, kann sich leicht zu einem Test der Grenzen entwickeln, besonders wenn die ungelösten Schatten in Beziehungen plötzlich in dieser Woche auftauchen, und wegen all dem sei vorsichtig in dieser Zeit des Überversprechens, Überausgebens oder des Drängens anderer, deine emotionalen Bedürfnisse zu erfüllen.

Pass auf die Versuchung auf, Ergebnisse kontrollieren zu wollen oder Charme einzusetzen, um harte Wahrheiten zu vermeiden. Emotional und psychologisch verstärken Vollmonde wie dieser oft Gefühle und lassen viele unruhig werden, was Schlafstörungen und lebhafte Träume verursachen kann.

Positiv gesehen kann diese lunare Intensität unglaubliche kreative oder intuitive Schübe freisetzen, doch während es vorwärts geht, wird dies für manche energetisch eine harte Woche sein. Das Kollektiv durchläuft derzeit sehr extreme Veränderungen, auch am physischen Körper.

Für diejenigen, die unter psychischen Problemen leiden oder sich mental fragil fühlen, sucht Hilfe, seid nicht allein, und denkt daran, dass für alle, die diese Woche die Energie als zu viel empfinden, am Ende des Tunnels Licht ist.

Dies ist nur eine kurze Phase. Haltet durch. Mit Liebe. Vorwarnung ist Vorsorge.

AQ“

