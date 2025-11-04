Mikroplastik in Sedimentschichten gefunden, die von modernen Menschen unberührt sind

🚨 Neue Forschungsergebnisse enthüllen Mikroplastik, das Jahrhunderte vor der Erfindung von Plastik im Boden vergraben war.

Mikroplastik hat sich endgültig verbreitet – buchstäblich überall. Eine neue Studie hat Spuren dieser winzigen Schadstoffe tief in Sedimentschichten gefunden, die bis ins frühe 18. Jahrhundert zurückreichen, lange vor dem Industriezeitalter und dem Beginn der modernen Plastikproduktion.

Europäische Forscher untersuchten Seesedimente in Lettland und entdeckten, dass selbst Schichten, die vom modernen Menschen unberührt blieben, kontaminiert waren.

Dies stellt die Annahme in Frage, dass Mikroplastik den Beginn des Anthropozäns markieren kann. Ihre in Science Advances veröffentlichten Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Plastikverschmutzung den Planeten auf noch nicht vollständig verstandene Weise durchdrungen hat.

Die Folgen sind alarmierend: Mikroplastik findet sich nicht nur in unseren Ozeanen und Lebensmitteln – es ist in der Luft, die wir atmen, im Schnee der Antarktis und sogar in unserem Körper.

Wissenschaftler erforschen weiterhin, wie sich diese Partikel verbreiten, welche Auswirkungen sie auf die Gesundheit haben und ob wir sie jemals aus unserer Umwelt entfernen können.

Von experimentellen Filtern bis hin zu Bäumen, die zur Reinigung verschmutzter Böden beitragen könnten – der Kampf gegen die Mikroplastikverschmutzung hat gerade erst begonnen.

Quelle: Adarlo, Sharon. „Mikroplastik in Sedimentschichten gefunden, die vom modernen Menschen unberührt geblieben sind.“ Futurism, 23. Februar.