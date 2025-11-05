Mysteriöser Absturz eines unbemannten Fluggeräts in Area 51 wird von der Luftwaffe und dem FBI untersucht – Gerüchte kursieren

Ein mysteriöser Flugzeugabsturz in der Nähe der geheimnisumwitterten Area 51 in Nevada hat wochenlange Spekulationen, eine militärische Untersuchung und Vorwürfe der Vertuschung durch die Regierung ausgelöst.

Der Vorfall ereignete sich am 23. September auf öffentlichem Gelände direkt außerhalb der Grenzen des als geheim eingestuften Stützpunkts am Groom Lake, etwa 83 Meilen nordnordwestlich von Las Vegas, wie die Luftwaffe und KLAS-TV , die am Donnerstag über den Absturz berichteten, mitteilten.

Ein Sprecher der Creech Air Force Base bestätigte, dass es sich bei dem Zwischenfall um ein Flugzeug des 432. Geschwaders handelte, das unbemannte Luftfahrzeuge betreibt.

Es wurden keine Todesfälle oder Verletzungen gemeldet, und die Bergungsarbeiten wurden am 27. September abgeschlossen, teilte die Basis mit.

Doch was dann folgte – eine Abriegelung des Stützpunkts, Flugbeschränkungen und offensichtliche Manipulationen an der Absturzstelle – hat weit verbreitete Gerüchte darüber angeheizt, was wirklich vom Himmel gefallen ist.

Die Luftwaffe teilte mit, dass die Ermittler bei einer Nachuntersuchung am 3. Oktober „Anzeichen von Manipulationen“ entdeckt hätten, darunter eine inerte Übungsbombe und ein Flugzeugteil unbekannter Herkunft, die nach dem Absturz dort platziert worden waren.

Laut dem Pressebüro des 432. Geschwaders haben das Büro für Sonderermittlungen der Luftwaffe und das FBI eine gemeinsame Untersuchung in dieser Angelegenheit eingeleitet.

Die Verantwortlichen von Creech haben das Modell des beteiligten Flugzeugs nicht bekannt gegeben.

Die FAA bestätigte laut KLAS-TV vom 25. September, dass am Tag des Absturzes aus Gründen der nationalen Sicherheit eine vorübergehende Flugbeschränkung über einem Gebiet von fünf Seemeilen östlich der Area 51 verhängt wurde .

Die Beschränkung, die sich bis in die Nähe eines Abschnitts des Nevada Highway 375 erstreckte – der den Spitznamen Extraterrestrial Highway trägt –, blieb mehr als eine Woche lang in Kraft und lief am 1. Oktober aus.

Joerg Arnu, ein langjähriger Area-51-Forscher , der die Überwachungsseite DreamlandResort.com betreibt , sagte gegenüber KLAS-TV, dass er an diesem Morgen den Funkverkehr der Area 51 abhörte, als die Sicherheitsgespräche plötzlich intensiver wurden.

„Ich hatte gerade meine Tasse Kaffee getrunken und hörte den Sicherheitsfunk der Area 51 mit, und plötzlich wurden sie sehr ernst und riegelten die Basis ab“, sagte Arnu gegenüber KLAS-TV.

Arnu sagte, er habe von einer bedeutenden, geheimen Luftoperation erfahren, die mitten in der Nacht durchgeführt wurde und schiefging.

„‚Wir haben gerade einen Vermögenswert verloren. Wir haben einen Vermögenswert verloren‘“, erinnerte sich Arnu.

„Das ist nicht die Sicherheit von Creech. Das ist die Sicherheit von Area 51, und dort ist ein Objekt ausgefallen. Und dann hört man im nächsten Moment: UAV, unbemanntes Flugzeug, unbemanntes Flugzeug mit Munition.“

Kurz darauf wurden große Teile des Tiikaboo-Tals von bewaffneten Patrouillen abgeriegelt, berichtete Arnu, der daraufhin in seinen Truck sprang und von seinem Wohnort Rachel in Nevada, der Stadt, die dem Gebiet 51 am nächsten liegt (nur 16 Kilometer entfernt), Richtung Süden fuhr.

Als er versuchte, über die örtlichen Nebenstraßen anzufahren, stieß Arnu eigenen Angaben zufolge auf bewaffnete Wachen, die ihm den Weg versperrten. Später sah er Sheriffsbeamte und einen Hubschrauber mit Bergungskorb in der Nähe des Eingangs zur Groom Lake Road positioniert.

„Sie hatten Waffen vor sich, die nicht auf mich gerichtet waren, sondern gut sichtbar vor ihnen, und es war klar, dass sie es ernst meinten“, sagte Arnu.

Als Arnu versuchte, über eine alternative Route Zugang zu erhalten, traf er ebenfalls auf ein Kontingent bewaffneter Sheriffs und Militärangehöriger.

„Fast das gesamte Tal war lahmgelegt“, sagte er.

An diesem Punkt gaben Arnu und die anderen Ermittler für die Nacht auf.

Als die Einheimischen einige Tage später wieder hinausgingen, hatten schwere Maschinen eine frische Schotterstraße angelegt, die zu einem scheinbaren Schuttfeld führte, sagte Arnu.

Als er zurückkehrte, war die Stätte unter einer dicken Erdschicht begraben.

Die Creech Air Force Base räumte später ein, dass ein „unbemanntes Fluggerät“ beteiligt gewesen sei – behauptete aber, dass unbefugte Personen den Unfallort manipuliert hätten, indem sie Trümmerteile verstreut hätten, die nicht zum Unfallhergang gehörten.

Diese Erklärung stieß bei Arnu auf Skepsis. „Das ist absoluter Quatsch“, sagte er gegenüber KLAS-TV.

„Ich glaube, das war so konzipiert, dass die Leute nicht dorthin gehen, dass man sie davon abhält, dorthin zu gehen.“

Die Bewohner des Dreamland Resorts – darunter ehemalige Rüstungsunternehmer und Militärveteranen – vermuteten, dass es sich bei dem abgestürzten Fluggerät um eine experimentelle, von künstlicher Intelligenz gesteuerte Drohne gehandelt haben könnte.

Auf der Creech Air Force Base ist der 432. Flügel stationiert , der MQ-9 Reaper-Drohnen und andere klassifizierte unbemannte Systeme fliegt.

Die Einheit testet außerdem unbemannte Luftfahrzeuge der nächsten Generation, die zur Begleitung moderner Kampfflugzeuge entwickelt wurden.

Die Washington Post hat das FBI, das Kriegsministerium und die Luftwaffe um eine Stellungnahme gebeten.

Mehr über echte und gefälschte Raumfahrt lesen Sie im Buch:

Der Raumfahrt-Schwindel: UFOs und der Schlüssel zum Antigravitationsantrieb

Video: