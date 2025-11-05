Wissenschaftler befassen sich endlich mit der unheimlichen Simulationstheorie, dass das Universum der „ultimative Computer“ sei

„Matrix 5“ könnte näher sein, als man denkt: Wissenschaftler präsentieren eine dystopische Antwort auf die Idee, dass wir Menschen nicht viel mehr als Pixel in gigantischen Simulationen sind. Die Frage bleibt: Besitzen wir wirklich einen freien Willen, oder sind wir nur Figuren in einer vermeintlich realen Version von „ Die Sims“ ?

Wenn sich sogar Elon Musk mit der Idee anfreundet, dass unser Universum eine Simulation ist, sollten wir vielleicht anfangen, unsere bisherigen Annahmen zu hinterfragen.

Während Wissenschaftler angeblich Beweise dafür gefunden haben, dass wir Figuren in einem KI-Universum sind , und Minecraft offenbar nahelegt, dass wir uns in einem solchen befinden, haben einige Experten sogar eine Simulation des Universums erstellt , die zeigt, wie einfach es für eine übermächtige Kraft wäre, uns zu manipulieren.

Nun hat sich eine Gruppe von Mathematikern zu Wort gemeldet und die Idee widerlegt, dass wir in einer Simulation leben. Das sollte zumindest einen Teil unserer existenziellen Angst lindern.

Dr. Francesco Marino vom italienischen Nationalen Institut für Optik erklärte gegenüber der Daily Mail, es sei nicht nur unwahrscheinlich, sondern mathematisch unmöglich, dass wir uns in einer Simulation befänden .

Laut Marino lässt sich die Realität aufgrund ihrer Funktionsweise nicht durch Computer nachbilden . Der Wissenschaftler erklärte gegenüber dem Medium, dass die Eigenartigkeit der Quantenphysik und des „nicht-algorithmischen Verständnisses“ nicht reproduzierbar sei: „Wir haben gezeigt, dass eine vollständig algorithmische Beschreibung des Universums unmöglich ist.“

„Jede Simulation basiert definitionsgemäß auf einer Reihe programmierter Regeln oder Algorithmen, die festlegen, wie sich die Dinge Schritt für Schritt verhalten.“

„Eine simulierte Welt könnte nur die algorithmischen Teile der Realität nachahmen, würde aber immer jene tieferen, nicht-algorithmischen Wahrheiten außer Acht lassen.“

Dennoch gibt es starke Argumente dafür, dass wir in einer Art Simulation leben. Dr. Mir Faizal von der University of British Columbia fügt hinzu: „Wenn eine solche Simulation möglich wäre, könnte das simulierte Universum selbst Leben hervorbringen, das wiederum seine eigene Simulation erschaffen könnte.“

Faizal fährt fort und sagt, dass wir uns möglicherweise gar nicht in unserem ursprünglichen Universum befinden: „Diese rekursive Möglichkeit macht es höchst unwahrscheinlich, dass unser Universum das ursprüngliche ist, sondern eher eine Simulation, die in einer anderen Simulation eingebettet ist.“

Die im „Journal of Holography Applications in Physics“ veröffentlichte Studie „beweist“, dass dieses Argument nicht stichhaltig ist. Die Theorie der „Quantengravitation“ erweitert nämlich die Idee, dass alles – von Teilchen über Felder bis hin zur Raumzeit – aus einer tieferen Realitätsebene stammt, die Computer schlichtweg nicht erfassen können.

Die „platonische Welt“ besteht aus reiner Information und ist verantwortlich für die mathematische Grundlage des Universums, in dem wir gegenwärtig leben.

In einfachen Worten ausgedrückt: Die Welt der reinen Information lässt sich nicht mit Computern beschreiben.

In den 1930er Jahren machte sich der Mathematiker Kurt Gödel daran zu beweisen, dass es einige Aussagen über Zahlen gibt, von denen wir wissen, dass sie richtig sind, die wir aber nie beweisen konnten.

Im Jahr 2025 behaupten Marino und sein Team, dass diese „Gödelschen Wahrheiten“ beweisen, dass das Universum ein nicht-algorithmisches Verständnis benötigt.

Am Beispiel der Aussage „Diese wahre Aussage ist nicht beweisbar“ schlussfolgert Marino: „Wenn sie beweisbar wäre, wäre sie falsch, was zu einem Widerspruch in der Logik führen würde.“

„Wenn es nicht beweisbar ist, dann ist es wahr, aber das macht jedes System, das versucht, es zu beweisen, unvollständig. So oder so scheitert die reine Berechnung.“

Faizal fasste dann zusammen: „Unter Bezugnahme auf mathematische Theoreme, die sich auf Unvollständigkeit und Unbestimmbarkeit beziehen, zeigen wir, dass eine vollständig konsistente und vollständige Beschreibung der Realität nicht allein durch Berechnung erreicht werden kann.“

„Es erfordert ein nicht-algorithmisches Verständnis, das definitionsgemäß jenseits algorithmischer Berechnungen liegt und daher nicht simuliert werden kann. Folglich kann dieses Universum keine Simulation sein.“

