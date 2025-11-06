Wissenschaftler haben Beweise für die Existenz von „Adam und Eva“ vor 200.000 Jahren

Viele waren der Ansicht, dass die Existenz von Adam und Eva wissenschaftlich unmöglich sei, doch neuere Studien von Wissenschaftlern könnten nun die Verbindung des Paares zur modernen Menschheit bewiesen haben.

Die Geschichte von Adam, Eva und dem Garten Eden, die im biblischen Buch Genesis zu finden ist, gehört zu den bekanntesten Erzählungen der Welt, doch es hat sich bisher als nahezu unmöglich erwiesen, sie wissenschaftlich zu beweisen – was viele dazu veranlasste, an ihrer Plausibilität im historischen Kontext zu zweifeln.

Verschiedene Hypothesen gingen davon aus, dass die Entstehung der männlichen Y-Chromosomen und der weiblichen mitochondrialen DNA mindestens zehntausend Jahre auseinanderliegt. Neuere Studien scheinen jedoch Alternativen zu diesen Theorien zu bieten, die der Erzählung von Adam und Eva mehr Gewicht verleihen.

Während die Begriffe „Adam“ und „Eva“ im wissenschaftlichen Kontext nicht unbedingt dieselbe Bedeutung haben wie in der Bibel, da diese beiden Namen in der Wissenschaft lediglich die gemeinsamen Ursprünge des modernen Menschen bezeichnen und nicht den frühesten einzelnen Fall menschlicher Existenz, scheinen sie tatsächlich näher beieinander zu liegen als bisher angenommen.

Wie in Nature berichtet , untersuchte ein Team um Paolo Francalacci an der Universität Sassari die Y-Chromosomen von 1.200 Personen aus Sardinien und entwickelte daraus eine maßgeschneiderte molekulare Uhr aus rund 7.000 zuvor unbekannten Variationen des Y-Chromosoms.

Mithilfe dieser molekularen Uhr konnten die Wissenschaftler wichtige Momente der sardischen Geschichte aufdecken, wie zum Beispiel die Ankunft von Afrikanern im Rahmen des römischen Sklavenhandels. Sie zeigte aber auch, dass der wissenschaftliche „Adam“ vermutlich vor etwa 180.000 bis 200.000 Jahren existierte, was in etwa dem Zeitraum von Eva entspricht.

„Es geht nicht so sehr darum, dass wir die Mitochondrien nach unten verlagern“, erklärt Carlos Bustamante, Populationsgenetiker an der Stanford University, „was wir zwar auch ein bisschen tun – aber wir schieben das Y-Chromosom weiter nach hinten.“

Andere Theorien deuten darauf hin, dass die letzten gemeinsamen Vorfahren des modernen Menschen erst vor zwei- bis dreitausend Jahren lebten. Diese Studie, veröffentlicht in Nature , wurde 2004 mithilfe einer Computersimulation durchgeführt, die auf Informationen über Vorfahren basierte, um in die Vergangenheit zu blicken und Verbindungen aufzudecken.

Es ist vielleicht unwahrscheinlich, dass es sich um denselben „Adam“ und dieselbe „Eva“ handelt, die sowohl von Wissenschaftlern als auch von Christen angenommen werden, aber es zeigt, dass unsere gemeinsamen Verbindungen vielleicht viel enger sind als ursprünglich gedacht.

Aus DNA-Sicht bedeutet dies jedoch in der Praxis sehr wenig, da es sich bei diesen gemeinsamen Vorfahren höchstwahrscheinlich um „genetische Geister“ handelt, von denen wir aufgrund der enormen Zeitspanne zwischen damals und heute nichts geerbt haben.

Viele Christen legen allerdings nicht allzu viel Wert auf wissenschaftliche Beweise, wenn es um Adam und Eva geht, wie Kommentare in einem Thread im Subreddit r/christianity zeigen.

„Es ist schwer, Menschen zu finden, die seit Tausenden von Jahren tot und begraben sind“, meint ein Nutzer, während ein anderer ausführt, dass „viele (die meisten?) Christen mit der Vorstellung einverstanden sind, dass die Geschichte vom Paradies kein Tatsachenbericht über das ist, was wirklich geschah.“

Es ist aber mit Sicherheit eine faszinierende Entdeckung, die möglicherweise vieles von dem, was wir über die Ursprünge der Menschheit zu wissen glaubten, infrage stellt – auch wenn sie nicht immer in den Kontext einer hinterlistigen Schlange und eines verbotenen Apfels passt.