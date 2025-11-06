Zweiter heftiger X-Klasse Massenauswurf der Sonne (Video)

Ein weiterer X-Flare ist zu vermelden, diesmal ein X1.1 um 22:01 UTC (4. November). Die Quelle war jedoch eine neue aktive Region, die sich hinter dem südöstlichen Sonnenrand verbarg.

Der erste X-Flare seit Juni 2025 wurde um 17:35 UTC (4. November) in der Nähe von AR 4274 beobachtet. Das Ereignis erreichte eine Helligkeit von X1,8. Aufgrund der erkennbaren Verdunkelung der Korona ist ein koronaler Massenauswurf (CME) wahrscheinlich.

Die Region befindet sich noch nicht in direkter erdzugewandter Position, ein streifender Kontakt mit dem Erdmagnetfeld ist jedoch möglich. Weitere Informationen folgen, sobald Koronografenbilder verfügbar sind.

CME-UPDATE : Erste Koronografenbilder nach dem Sonnenausbruch der Stärke X1.8 treffen ein. Das Ereignis ist mit einem koronalen Massenauswurf (CME) verbunden, der auch eine schwächere Halo-Komponente aufweist. Der Hauptteil des CME bewegt sich nach Nordosten und sollte sich weit außerhalb der direkten Bahnlinie Sonne-Erde befinden.

Es ist jedoch möglich, dass der westliche Rand, ähnlich wie beim CME des M5-Ausbruchs am Montag, im Laufe der Woche das Erdmagnetfeld streift.

Ein abschließendes Update zu diesem Ereignis folgt, sobald ein Tracking-Modell verfügbar ist.

Mäßiger Sonnensturm + koronaler Massenauswurf

November 2025 um 10:20 UTC (AKTUALISIERT)

Ein lang anhaltender Sonnenausbruch der Magnitude M5 (R2-Radio-Blackout) wurde in der Nähe des neu zugeordneten aktiven Gebiets AR 4274 am nordöstlichen Sonnenrand beobachtet.

Der Höhepunkt wurde um 10:11 UTC (3. November) erreicht. Das Ereignis erreichte zunächst eine Magnitude von etwa M1,6, löste dann aber einen offenbar ausgedehnteren Ausbruch aus. Ein koronaler Massenauswurf (CME) ist nun im Gange. Weitere Details folgen.

UPDATE : Das Ereignis verursachte einen beträchtlichen Halo-koronaren Massenauswurf (CME), bei dem der Großteil des Plasmas von unserem Planeten weggeleitet wird. Der Halo scheint jedoch so breit zu sein, dass die Westflanke des CME diese Woche noch einen Streifschuss auf das Erdmagnetfeld abgeben könnte. Ein weiteres Update folgt, sobald zusätzliches Bildmaterial und ein Tracking-Modell verfügbar sind.

UPDATE #2 : NOAA/SWPC haben am frühen Montag ein CME-Modell für das M5-Eruptionsereignis veröffentlicht. Demnach würde der CME die Erde nur knapp verfehlen und sie bestenfalls am 6. November nur leicht streifen.

Für diesen Tag wurde eine Warnung vor einem leichten geomagnetischen Sturm (G1) herausgegeben. Beachten Sie, dass voraussichtlich im Laufe der Woche, etwa ab dem 7. November, ein Strom aus einem koronalen Loch die Erde erreichen wird. Dieser könnte seinerseits ebenfalls einen leichten geomagnetischen Sturm (G1) in höheren Breiten auslösen.

Video: