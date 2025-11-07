Polarwirbel schwächt sich voraussichtlich ab, da sich die Stratosphäre zu Beginn der Saison erwärmt

Ein frühsommerliches stratosphärisches Erwärmungsereignis wird voraussichtlich den Polarwirbel in den kommenden Wochen schwächen und möglicherweise das Wetter im Winter 2025/26 in Nordamerika und Europa beeinflussen.

Titelbild: 3D-Darstellung des Polarwirbels auf der Nordhalbkugel vom 5. November 2025. Bildnachweis: Stratobserve

Prognosedaten zeigen die ersten Anzeichen einer ungewöhnlich frühen Erwärmung der polaren Stratosphäre, was auf eine mögliche Abschwächung des Polarwirbels auf der Nordhalbkugel hindeutet.

Laut einer Analyse von Andrej Flis von Severe Weather Europe entwickelt sich das Erwärmungssignal über der oberen Stratosphäre, um 10 hPa (ca. 30 km Höhe), und könnte in der ersten Hälfte des Winters 2025/26 zu einem langsameren oder gestörten Wirbel führen.

Der Polarwirbel ist eine große zyklonale Zirkulation kalter Luft, die sich in der Nähe der Pole in stratosphärischen Höhen befindet. Wenn er stark und stabil ist, hält er die arktische Luft tendenziell in hohen Breitengraden.

Der stratosphärische Polarwirbel sieht aus wie ein großer „Zyklon“ mit einem kalten Kern in der Nähe seines Tiefdruckzentrums. Bildnachweis: Tomer Burg/Polar WX

Wenn die Zirkulation durch ein stratosphärisches Erwärmungsereignis geschwächt oder verdrängt wird, kann sie ins Stocken geraten, wodurch kalte Polarluft in die mittleren Breiten Nordamerikas, Europas und Asiens gelangen kann.

Modellprojektionen für Ende November und Anfang Dezember 2025 deuten auf eine zunehmende Temperaturanomalie in der polaren Stratosphäre hin.

Es wird erwartet, dass diese Anomalie die Windgeschwindigkeiten um den Wirbel herum verringert und damit eine Verlangsamungsphase signalisiert. Die Vorhersage zeigt eine sich entwickelnde Hochdruckanomalie über der Polarregion, die in den Wirbelkern drückt und kalte Luft nach Süden verdrängt.

In der Troposphäre deutet die Vorhersage auf eine mögliche Kaltluftanomalie hin, die sich Anfang Dezember von Südkanada in den Norden und die Mitte der Vereinigten Staaten ausbreitet

Gleichzeitig könnte eine Abschwächung des Jetstream-Musters das Schneefallpotenzial in Teilen des Mittleren Westens und der Region der Großen Seen erhöhen

Für Europa deuten Modelldaten auf eine negative Temperaturanomalie über nördlichen und zentralen Gebieten hin, einschließlich Großbritannien, Skandinavien und Mitteleuropa, während Südeuropa weitgehend unbeeinflusst bleibt. Die Schneebedeckung zu Beginn der Saison könnte in Nordeuropa zunehmen, wenn sich die polare Luftströmung verstärkt.

Solche stratosphärischen Störungen zu Beginn der Saison sind selten. Sie können die Wettermuster wochen- bis monatelang beeinflussen, je nachdem, inwieweit sich stratosphärische Signale nach unten in die Troposphäre ausbreiten.

Ein schwächerer Polarwirbel begünstigt typischerweise eine verstärkte meridionale Strömung – wodurch arktische Kälte die mittleren Breiten erreichen kann – und könnte in den kommenden Monaten zu einem variableren Wintermuster in Nordamerika und Europa führen.