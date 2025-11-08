Verbotene Archäologie: Geheimnisse des alten Ägypten enthüllt: Wie bohrten sie sich durch Granit?

Das alte Ägypten ist für viele technologische und künstlerische Errungenschaften bekannt: den Bau von Pyramiden und Tempeln, die Erfindung der Hieroglyphenschrift und Fortschritte in Medizin, Astronomie und vielen anderen Bereichen. Besonders berühmt sind die Ägypter natürlich für ihre Steinbearbeitung.

Eine besonders umstrittene Frage ist, wie die alten Ägypter massiven Granit bearbeiten und durchbohren konnten – was deutlich schwieriger ist als das Bearbeiten von weicherem Sedimentgestein wie Kalkstein oder Sandstein.

Ansicht 1: Die Ägypter benutzten gewöhnliche Werkzeuge, um Löcher in Granit zu bohren.

Die vorherrschende archäologische Ansicht ist, dass die Bearbeitung mit Kupfer-, Bronze- und Holzwerkzeugen erfolgte, die auch heute noch von ägyptischen Steinmetzen zum Granitschneiden verwendet werden. Andere Forscher vermuten jedoch, dass dafür fortschrittlichere, noch unentdeckte Werkzeuge zum Einsatz kamen.

Derzeit scheint die Beweislage die gängige Ansicht zu bestätigen, dass die von einfachen Steinmetzen verwendeten primitiven Metall- und Holzwerkzeuge zum Granitschneiden ausreichten.

Reproduktion altägyptischer Steinmetzwerkzeuge für Schnitzvorführungen. (St. Luke’s Finsbury/ Stephen Critchley ) Waren die primitiven Metall- und Holzwerkzeuge, die von einfachen Steinmetzen verwendet wurden, ausreichend, um Granit zu bearbeiten?

Die ersten modernen westlichen Archäologen, die im 19. Jahrhundert das alte Ägypten erforschten , waren zumeist Angehörige der Oberschicht, die keine Erfahrung mit Handarbeit hatten. Als sie daher auf Bauwerke stießen, die ihrer Meinung nach nicht mit einfachen Hämmern und Meißeln errichtet worden sein konnten, nahmen sie an, dass die Menschen jener Zeit Zugang zu fortschrittlicheren Werkzeugen hatten als bisher angenommen, zu fortgeschritteneren Maschinen, mit denen sie vertrauter waren – wie Kräne und andere Industriemaschinen.

Spätere Archäologen untersuchten die Arbeit von Steinmetzen, um besser zu verstehen, wie die alten Ägypter bauten. Sie erkannten, dass die ägyptischen Steinmetze jener Zeit bereits seit Jahrhunderten, bis zurück in die Zeit des pharaonischen Ägyptens, primitive Werkzeuge wie Hämmer, Meißel aus Kupfer und Bronze sowie Holzkeile benutzten, um Granit zu bearbeiten.

Die gängige Auffassung der Archäologie, wie die alten Ägypter Granit bearbeiteten, besagt, dass sie einen Holzkeil in einen Felsspalt trieben und diesen mit Wasser tränkten. Durch die Ausdehnung des Wassers weitete sich der Riss. Anschließend trieben sie den Keil immer tiefer in den Fels. Durch diese wiederholte Prozedur spaltete sich der Fels schließlich in Blöcke. Dieser Prozess findet in der Natur ständig durch Frostsprengung statt. Wasser in Felsspalten, darunter auch in Granit und anderen magmatischen Gesteinen, gefriert.

Beim Gefrieren dehnt sich das Wasser aus, wodurch sich durch wiederholtes Gefrieren und Auftauen der Riss weitet. Manchmal kann dies sogar dazu führen, dass ein ganzer Felsblock in zwei Teile zerbricht. Steinmetze, ob in der Antike oder Neuzeit, nutzten dasselbe Prinzip, um Granitblöcke entlang bereits vorhandener Schwächezonen zu bearbeiten.

Zweite Ansicht: Die Ägypter nutzten fortschrittliche Technologie, um Löcher in Granit zu bohren.

Manche skeptische Autoren und Beobachter können das immer noch kaum glauben. Sie beharren darauf, dass die primitiven Methoden der Steinmetze der frühen Neuzeit und des alten Ägypten nicht ausreichten und dass die alten Ägypter mit fortschrittlicheren Geräten massiven Granit durchbohrten. Sie argumentieren, dies belege, dass die alten Ägypter und andere Zivilisationen technologisch weitaus fortgeschrittener waren, als man bisher annimmt.

Wir wissen, dass in archäologischen Stätten in verschiedenen Teilen der Welt ungewöhnliche Geräte und Materialien gefunden wurden, die beschriftet, verpackt und versteckt wurden, weil sie nicht dem gängigen historischen Paradigma entsprechen. Sir William Flinders Petrie war einer der bedeutendsten Ägyptologen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts.

Er fand zahlreiche Kernbohrer, von denen viele heute im nach ihm benannten Museum am University College London ausgestellt sind. Die eigentlichen hohlen Bohrköpfe, aus denen sie gefertigt wurden, sind nicht erhalten geblieben, wohl aber die aus Kalkstein, Alabaster, Granit und anderen Gesteinen bestehenden Kerne.

Der unkonventionelle Ägyptologe Chris Dunn , Autor mehrerer Bücher, die die Thesen der etablierten Ägyptologie infrage stellen, sieht in der Existenz dieser Bohrkerne ein starkes Indiz für die Theorie der fortgeschrittenen Technologie. Er verbrachte Stunden im Petrie-Museum und durfte einige der Bohrkerne persönlich untersuchen. Hier beschreibt er die Eigenschaften eines dieser Kerne:

„Das faszinierendste Merkmal des von Petrie beschriebenen Granitkerns ist die spiralförmige Nut um den Kern, die auf eine Vorschubgeschwindigkeit von 0,100 Zoll pro Umdrehung des Bohrers hinweist. Das war 500-mal höher als bei modernen Diamantbohrern, aber die Rotationsgeschwindigkeit des Bohrers wäre nicht so hoch gewesen wie die 900 Umdrehungen pro Minute eines modernen Bohrers.“

Die oft zitierte Vorstellung, dass diese Bohrkerne mithilfe eines Bogens und eines Kupferrohrs unter Verwendung von Sand als Schleifmittel gewonnen wurden, muss verworfen werden, da es keine moderne Nachbildung dieser Kerne in dem oben beschriebenen Effizienzgrad gibt, behaupten Dunn und andere Forscher.

Granitbohrkern im Petrie Museum. ( Brien Foerster )

Es ist zwar möglich, dass im alten Ägypten fortschrittlichere Technologien entwickelt wurden, doch eindeutige Beweise fehlen. Es gibt keine unbestreitbaren Belege für physische Überreste von Batterien, Kabeln oder Ähnlichem, die darauf hindeuten würden, dass die alten Ägypter eine für diese Zeit fortschrittlichere Technologie nutzten, als man erwarten würde.

Abusir, Ägypten. Rest einer Granitsäule mit eingravierten Linien. Foto: Stephen S. Mehler, MA . 2007.

Ein weiteres Beispiel, das von einigen Befürwortern der These vertreten wird, dass das alte Ägypten fortschrittlicher war, als die heutige Archäologie vermuten lässt, ist der Nachweis, dass die alten Ägypter Glühbirnen verwendeten. Der Hathor-Tempel in der Dendera-Anlage in Ägypten enthält mehrere Steinreliefs, die manchen Betrachtern wie Glühbirnen erscheinen.

Das sogenannte „Dendera-Licht“ in einer der Krypten des Hathor-Tempels im Tempelkomplex von Dendera in Ägypten. ( CC BY 2.5 ) Könnten die Ägypter über Elektrizität und elektrische Werkzeuge verfügt haben, um Granit zu durchbohren?

Es ist jedoch keineswegs sicher, dass es sich um eine Glühbirne handelt, und die meisten Experten sind sich einig, dass es sich um die Darstellung einer Djed-Säule handelt, einer Säulenart, die mit dem Schöpfergott Ptah und einer Lotusblume in Verbindung gebracht wird. Es enthält auch weitere Bezüge zur ägyptischen Mythologie, wie beispielsweise die Sonnenbarke, mit der der Gott Ra über den Himmel reist.

Die Tatsache, dass bisher keine eindeutigen altägyptischen Glühbirnen gefunden wurden, bestärkt die vorherrschende Ansicht vorerst. Wir wissen, dass die Ägypter Geschichten über eine Djed-Säule, eine Lotusblume und eine Sonnenbarke kannten. Wir wissen jedoch nicht und haben auch keine konkreten Hinweise darauf, dass sie elektrische Beleuchtung (oder gar elektrische Bohrmaschinen) besaßen.

Da es derzeit keine unabhängigen Beweise für die Existenz elektrischer oder ähnlich fortschrittlicher Technologien im alten Ägypten gibt, halten solche Erklärungen dem Prinzip der Sparsamkeit (Ockhams Rasiermesser) nicht stand (das zugegebenermaßen nicht immer der beste Maßstab ist, da die besten Antworten mitunter komplex sind).

Sie setzen voraus, dass die alten Ägypter über mechanische oder elektrische Technologie verfügten – wofür es derzeit weder aus archäologischen Funden noch aus historischen Aufzeichnungen der alten Ägypter unbestreitbare Beweise gibt.

Dank ihres Einfallsreichtums konnten die Ägypter Löcher in Granit bohren.

Es gibt noch immer viele offene Fragen darüber, wie genau die alten Ägypter mit den ihnen zur Verfügung stehenden Werkzeugen ihre Monumente bauen konnten, aber die Tatsache, dass wir wissen, dass sie über diese Werkzeuge verfügten (und nicht über fortschrittlichere Werkzeuge), macht es wahrscheinlicher, dass sie diese primitiven Werkzeuge in irgendeiner Weise benutzten.

Mit unseren modernen Kränen, Elektrowerkzeugen und Lasern neigen wir dazu anzunehmen, dass Bauprojekte wie das Schneiden oder Bohren durch hartes Kristallgestein hochentwickelte, moderne Technologie erfordern. Doch die Menschheit hat sich schon immer als erfinderisch erwiesen. Antike Zivilisationen konnten ihre vergleichsweise primitive Technologie durch ihren Einfallsreichtum ausgleichen und mit einfachsten Mitteln große architektonische Leistungen vollbringen.

Vielleicht sind wir es, die in ihren Möglichkeiten eingeschränkt sind und sich zu sehr auf unsere Technologie und zu wenig auf unseren Einfallsreichtum verlassen, um Hindernisse zu überwinden. Das ist eine Lektion, die wir von den alten Ägyptern, den alten Maya, den alten Inkas und unzähligen anderen Kulturen der Welt lernen können, die uns ein gemeinsames kulturelles Erbe hinterlassen haben.

