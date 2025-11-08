Würfelförmiges Objekt über Ulm auf der Google Earth-Karte gesichtet (Video)

Der UFO-Forscher Scott C. Waring schreibt auf seiner Website:

Hey Leute, ich habe das heute gefunden und es ist echt verblüffend.

Dieser UFO-Würfel sieht aus wie aus Star Trek und ist einfach unglaublich. Der Würfel selbst ist größer als ein Häuserblock und hat eine kreisförmige Türöffnung, durch die Schiffe kommen und gehen können, wie sie wollen.

Er erscheint nur grün, weil er von oben getarnt ist. Alles, was darüber fliegt, sieht grünliche Grasfelder. Sie sehen nichts anderes, keine grünen Grasfelder oder Bäume.

Von unten gesehen sieht man nichts als Himmel und Wolken. Je nachdem, von welcher Seite man es betrachtet, ändert sich die Tarnfarbe des Flugobjekts, aber es ist definitiv da.

Ich hoffe, ihr bestätigt es und seht es euch selbst auf Google Earth an. 🌍

Datum der Entdeckung: 4. November 2025

Ort der Entdeckung: Ulm, Deutschland

Koordinaten: 48°22’52.0″N, 9°59’17.0″E

Video: