Ein Chirurg erklärt, warum man bei Nasenbluten niemals den Kopf nach hinten halten sollte

Viele Menschen werfen instinktiv den Kopf zurück, wenn sie Nasenbluten bekommen, aber dieser Chirurg sagt, dass man das „niemals“ tun sollte.

Dr. Michael Gartner beschloss, seinen über einer Million YouTube- Abonnenten eine kurze Auffrischung der besten Vorgehensweise bei starkem Harnfluss zu geben.

Der in den USA ansässige Schönheitschirurg und Social-Media- Star ging zurück zu den Grundlagen und erklärte gleichzeitig, warum man dem Drang, den Kopf nach hinten zu neigen, um jeden Preis widerstehen sollte.

Er filmte sich selbst bei der Reaktion auf eine von Zack D Films erstellte Simulation, die darstellte, was passiert, wenn man dem Impuls nachgibt und sich nach hinten schleudert.

In dem Clip wurde erklärt, dass, wenn man das tut, das aus der Nase strömende Blut nirgendwohin abfließen kann – außer „in den Rachen und in den Magen“.

Dies kann zu Erbrechen oder sogar zum Ersticken führen, wenn Blut in die Atemwege gelangt, erklärte Zack.

Dr. Gartner stimmte dem voll und ganz zu und führte weiter aus: „Blut im Magen ist sehr unangenehm und verursacht starke Übelkeit. Dies tritt manchmal tatsächlich nach einer Nasenkorrektur auf.“

„Man sollte sich niemals zurücklehnen, wenn man Nasenbluten hat.“

Was also tun, wenn einem unkontrolliert rotes Zeug aus der Nase spritzt?

Zack schlug außerdem vor, aufrecht zu sitzen, sich leicht nach vorne zu beugen und den weichen Teil der Nase zusammenzudrücken, um die Blutung zu stoppen – allesamt Maßnahmen, die vom Chirurgen positiv bewertet wurden.

Dr. Gartner erläuterte seinen Behandlungsplan bei Nasenbluten und sagte: „Neben dem Vorbeugen sollten Sie auch Druck auf die betroffene Stelle ausüben.“

„Mehr Druck, so als ob man sich die Nase putzt und sie dann mit den Fingern zuhält. Man atmet im Grunde durch den Mund und hält diesen Druck aufrecht, indem man sich nach vorne beugt.“

„Und wenn Sie das fünf bis zehn Minuten lang durchhalten, stoppen Sie die Blutung in der Regel immer.“

Der Arzt erläuterte auch die wissenschaftlichen Hintergründe von Nasenbluten und erklärte, dass diese meist in einem Bereich der Nase, dem sogenannten Kiesselbach-Plexus, beginnen.

In einfachen Worten ausgedrückt handelt es sich um ein Netzwerk kleiner Blutgefäße, die sich sehr nahe an der Oberfläche befinden.

„Wenn diese Gefäße etwas oberflächlicher liegen, neigen sie eher zu Blutungen – insbesondere bei trockenen Atemwegen oder wenn man etwas in die Nase einführt“, fügte Dr. Gartner hinzu. „Zum Beispiel beim Nasebohren oder Ähnlichem.“

Nasenbluten ist laut NHS in der Regel kein Anzeichen für etwas Ernstes und kann problemlos zu Hause behandelt werden.

Kinder, Menschen mit Bluthochdruck, Schwangere und Menschen über 45 Jahre sind häufiger betroffen, und in den meisten Fällen ist die Ursache des Nasenblutens unbekannt.

In einigen Fällen, so erklärt der NHS, könne das Blut jedoch „aus tieferen Teilen der Nase“ stammen und ärztliche Hilfe erfordern.

Sie sollten sich untersuchen lassen, wenn Ihre Nase aufgrund einer Verletzung blutet, wenn Sie an einer Erkrankung leiden, die die Blutgefäße oder die Blutgerinnung beeinträchtigt, und wenn Sie bestimmte Medikamente wie Warfarin einnehmen.

Video: