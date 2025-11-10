Frau sagt, sie sei durch die Hölle gereist und habe Gott im Koma getroffen

1999 erkrankte die damals 53-jährige Kathy McDaniel an einer schweren Grippe, nachdem sie sich in Seattle um eine Freundin gekümmert hatte.

Jahrzehnte nach dem Überleben eines dreiwöchigen Komas erinnert sich Kathy McDaniel an ihre Reise durch das, was sie als Hölle beschreibt, und ihre schließlich stattgefundene Begegnung mit Gott. Im DEAD Talks Podcast teilte McDaniel ihre Nahtoderfahrung in der Hoffnung, andere zu bestätigen, die ähnliche Begegnungen hatten

1999 erkrankte die damals 53-jährige Kathy McDaniel an einer schweren Grippe, nachdem sie in Seattle eine Freundin gepflegt hatte. Sie entwickelte ein akutes Atemnotsyndrom (ARDS), eine lebensbedrohliche Erkrankung, die auftritt, wenn die Lunge stark beeinträchtigt ist. Sie wurde in ein künstliches Koma versetzt und hatte eine Überlebenschance von 38 %.

„Ich hustete Blut … Ich konnte spüren, wie meine Lebenskraft durch meine Füße floss“, erzählte McDaniel laut Mirror . Während ihres Komas behauptete sie, durch die Hölle gereist zu sein, um Gott im Himmel zu treffen, und erlebte Ereignisse, an die sie sich detailliert erinnert.

McDaniel beschrieb, wie sie in Dunkelheit aufwachte, die sich allmählich in ein rötliches Leuchten verwandelte, das sie zunächst für Sonnenaufgang hielt. „Dann dröhnte die Stimme, erschreckte mich zu Tode und sagte: ‚Weißt du, wo du bist?‘ Ich dachte nach, und das Einzige, was mir einfiel, war die Hölle“, sagte sie.

Sie fand sich an verschiedenen Orten wieder, darunter eine zerstörte Stadt mit einstürzenden Gebäuden, ein Schlachtfeld und einen Feldweg, auf dem nichts als vereinzelte Steinhaufen zu sehen waren. McDaniel fühlte sich verfolgt und rannte durch die Dunkelheit, ohne sich darum zu kümmern, wo sie landen würde.

Sie behauptete, einer Kreatur begegnet zu sein, die sie als Dämon beschreibt und die ihr einen „Ausweg“ anbot, wenn sie eine Gartenarbeit erledigte: sieben Meter hohe Brombeersträucher zurückzuschneiden, die immer wieder nachwuchsen. „Ich erinnere mich, dass ich sagte: ‚Das wird zu schwer‘, und dann sah ich meine Freundin, die im Monat zuvor gestorben war“, erzählte sie.

McDaniel erzählte, dass ihr Freund von 53 auf 35 Jahre gealtert war und überhaupt nicht mehr so ​​aussah wie auf seinem Sterbebett. Er teilte ihr mit, dass sie „noch zu viel zu tun“ habe, und es dauerte nicht lange, bis sie „wieder auf der Erde willkommen geheißen“ wurde.

Nach dieser Begegnung betrat sie den Himmel, wo sie Gott begegnete. McDaniel fügte hinzu, dass sie in diesem Moment weder Schmerz noch Angst verspürte, nur Frieden und das Verständnis, dass sie zu Hause war.

„Gott war kein Mensch, sondern ‚Licht und Liebe‘“, erklärte sie. McDaniel sagte, Gott habe ihr gesagt, es sei Zeit zurückzukehren. Nach ihrer Genesung behauptet sie, sich wieder in ihrem Körper zu befinden und zu erkennen, dass sie eine Erfahrung gemacht hatte.

„Für mich beweist das, dass es nicht in meinem Gehirn, sondern in meiner Seele geschah – und die Seele kann nicht abgeschaltet werden“, betonte sie.

McDaniel wuchs in einer katholischen Familie auf und verbrachte ihre Kindheit mit dem Besuch katholischer Schulen und sonntäglicher Gottesdienste. Schwierigkeiten und Traumata, darunter Scheidung und der Verlust eines Babys, brachten sie jedoch dazu, ihren Glauben an Gott in Frage zu stellen. Die Nahtoderfahrung bestärkte ihren Glauben an die Seele und das Leben nach dem Tod.

McDaniel erzählte dem Podcast-Moderator, dass sie sich an alles so klar erinnere, dass es nicht ihrer Einbildung entsprungen sein könne.

„Es ist üblich und wird in den Gruppen, denen ich angehöre, mittlerweile akzeptiert, dass das Bewusstsein im Koma abschweifen kann“, sagte sie. Sie erwähnte, dass sie während der Erfahrung „keine Ahnung hatte, dass [sie] tot war“ und während ihrer Reise einigen ihrer lebenden Verwandten begegnete.

Jahrzehnte später teilt McDaniel ihre Geschichte, um andere zu bestärken, die Nahtoderfahrungen gemacht haben. Sie räumt ein, dass Menschen, die ihre Geschichte hören, sie oft leugnen, weil sie glauben, dass sie „nicht wollen, dass ihnen das passiert“.

McDaniel hofft, dass sie durch das Teilen ihrer Erfahrung anderen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, Einblicke und Trost bieten kann.

Laut einem Bericht des Mirror behauptet Scientific American, dass schätzungsweise 5 bis 10 % der Allgemeinbevölkerung Erinnerungen an eine Nahtoderfahrung haben. Viele Menschen berichten von Interaktionen mit Gott und einem Blick ins Jenseits.

McDaniel erzählt ihre Geschichte weiter und betont, dass sie nie einen Herzstillstand erlebt hat, was darauf hindeutet, dass kein physischer Tod eingetreten ist.

„Wenn er tot ist und ich neben ihm stehe, muss ich auch tot sein“, sagte sie, als sie darüber nachdachte, ihren verstorbenen Freund während ihrer Erfahrung gesehen zu haben.