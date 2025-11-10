Tausende potenzielle UFOs auf Fotos aus den 1950er Jahren entdeckt – noch bevor Satelliten den Himmel bevölkerten:

Zwei neue, von Fachkollegen begutachtete wissenschaftliche Arbeiten behaupten, die Anwesenheit von UFOs auf in den 1950er Jahren aufgenommenen Fotografien nachgewiesen zu haben.

Titelbild: Ein Beispiel für die Bilder, die für die beiden Fachartikel untersucht wurden.

Die Astronomin Beatriz Villarroel vom Nordischen Institut für Theoretische Physik behauptete in zwei Artikeln, dass „Transienten“ – flüchtige sternähnliche Objekte unbekannter Herkunft –, die auf „historischen fotografischen Platten“ des Nachthimmels erscheinen, Besucher von einem fernen Planeten darstellen könnten.

„Wir vermuten, dass es sich bei einigen dieser Objekte um unidentifizierte Luftphänomene in der Erdumlaufbahn handeln könnte, die, wenn sie in die Atmosphäre eintreten, den Anstoß für Sichtungen solcher Objekte geben könnten“, heißt es in dem in Nature’s Scientific Reports veröffentlichten Artikel .

Es gebe eine „kleine positive Korrelation“ zwischen UAP-Sichtungen und Transienten, die „weit über den Zufall hinausgeht“, argumentierte sie in dem am 20. Oktober veröffentlichten Papier.

Forscher analysierten rund 2.000 fotografische Platten, die zwischen 1949 und 1958 im Palomar-Observatorium in Kalifornien für eine der ersten detaillierten astronomischen Himmelsdurchmusterungen, die sogenannte Palomar Sky Survey, aufgenommen wurden, berichtete Scientific American .

Bemerkenswerterweise wurden diese Fotos aufgenommen, bevor künstliche Satelliten oder andere Fluggeräte die Erde umkreisten und am Himmel zu sehen waren, behauptete die am 17. Oktober in den „Publications of the Astronomical Society of the Pacific“ veröffentlichte Studie .

Diese Platten in der Größe einer Schallplatte waren die wichtigste Methode zur Aufzeichnung astronomischer Bilder, die zur Erstellung des Hubble Guide Stars Catalog verwendet wurden – und werden auch heute noch von der NASA eingesetzt.

Villarroel und ihr Team nutzten Software für maschinelles Lernen und Bildverarbeitung, um die Helligkeit der von den Platten erfassten Objekte zu analysieren und festzustellen, dass es 107.000 kurzlebige Lichter gab – die wie Fixsterne am Nachthimmel aussehen, aber keine sind.

Einige dieser vorübergehenden Phänomene wurden als Fehler oder Abweichungen auf den Platten angesehen, aber Tausende von ihnen sind laut Villarroels Forschung völlig unerklärt und stehen ihrer Behauptung nach in Zusammenhang mit bekannten UFO-Sichtungen und Atomtests.

In einem Fall wurden am 19. und 27. Juli 1952 mehrere helle Objekte gesichtet – genau in dem Zeitraum des berühmten UFO-Vorfalls von Washington D.C., bei dem über mehrere Wochen hinweg Hunderte von Berichten über fliegende Untertassen über der Hauptstadt eingingen. Diese UFO-Sichtungen sind bis heute ungeklärt.

Transiente Phänomene traten auch am oder in der Nähe von Atomtests auf – wobei die Forschung behauptete, dass transiente Phänomene an Tagen innerhalb von 24 Stunden nach einem Atomtest um 45 % wahrscheinlicher seien, so die Veröffentlichungen.

Das letzte Datum, an dem innerhalb eines Atomtestfensters im Datensatz ein transientes Ereignis beobachtet wurde, war der 17. März 1956, so die Forscher.

Dies ist der Tag nach dem Atomtest „Joe 21“ in Russland, wie Untersuchungen der Columbia University ergaben.

Ein weiteres faszinierendes Beispiel zeigte, dass mehrere transiente Phänomene in einer geraden Linie über eine einzige fotografische Platte angeordnet waren, was laut Villarroel bei keinem bekannten Naturphänomen auftreten kann.

Die Artikel enthielten ferner die schockierende Behauptung, dass UAP-Sichtungen „signifikant“ mit Atomwaffentestfenstern zusammenhängen.

„Insgesamt stützen die Ergebnisse dieser Studie unsere spekulativen Hypothesen, dass transiente Phänomene in gewissem Maße mit Atomtests und Berichten über UAP in Zusammenhang stehen“, so das Fazit der Studie.

