Rätsel um blaue Hunde in der Sperrzone von Tschernobyl (Video)

Im Umkreis des Atomkraftwerks Tschernobyl verfärben sich Hunde blau.

Mitglieder der Gruppe „Hunde von Tschernobyl“, die die noch immer in der Sperrzone umherstreifenden Hunde beobachtet, stellten kürzlich fest, dass sich mehrere Tiere plötzlich auffällig blau verfärbt hatten.

„Letzte Woche waren sie noch nicht blau“, schrieb das Team. „Wir kennen den Grund nicht und versuchen, sie einzufangen, um herauszufinden, was los ist.“

Derzeit streifen etwa 700 Hunde in dem Gebiet umher, die meisten von ihnen Nachkommen der Haustiere, die bei der Evakuierung der Bevölkerung zurückgelassen wurden.

Die Katastrophe selbst ereignete sich 1986, als Reaktorblock 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl explodierte und das gesamte Gebiet mit tödlicher Strahlung verseuchte.

Mehr als 68.000 Menschen mussten evakuiert werden, und bis heute gilt das Unglück als die schwerste Nuklearkatastrophe der Geschichte mit Kosten von umgerechnet 700 Milliarden US-Dollar (und die Zahl steigt weiter).

Die Überreste des zerstörten Reaktors sind heute in einem riesigen Sicherheitsbehälter eingeschlossen.

Ob die Katastrophe selbst für die Blaufärbung der Hunde verantwortlich ist oder ob die Hunde mit einem chemischen Farbstoff oder Schadstoff in Kontakt gekommen sind, ist derzeit noch unklar.

Die Bemühungen, das Rätsel zu lösen, dauern an.

Video: