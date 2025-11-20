Rhesus-negativ: Die uralte Blutlinie der Nephilim?

Ist es möglich, dass, wie einige Forscher vermuten, der Rhesus-negative Bluttyp mit der uralten Blutlinie der Nephilim zusammenhängt?

So kontrovers das für Sie auch klingen mag, es gibt zahlreiche Forscher, die fest davon überzeugt sind, dass die Rhesus-negative Blutgruppe so rätselhaft und geheimnisvoll wie nur irgend möglich ist und möglicherweise enger mit den Sternen verbunden ist, als irgendjemand denkt.

Es gibt Menschen, die die Theorie, dass Menschen mit Rh-negativem Blut zu den Nephilim gehören könnten, einer Parallelrasse der menschlichen Spezies, entschieden ablehnen.

Allerdings ist es laut einigen Theorien gar nicht so unwahrscheinlich.

Neue Theorien legen nahe, dass diese rätselhafte und etwas seltene Blutgruppe auf nicht-menschliche Merkmale in der genetischen Ausstattung hinweisen könnte, was im Grunde bedeutet, dass Rh-negatives Blut sich etwas von der herkömmlichen DNA des Homo sapiens unterscheidet.

Das hebräische Wort für Nephilim bedeutet „fallen“ und wird aufgrund von Erwähnungen in alten Texten von vielen als „gefallene Engel“ interpretiert. Interessanterweise bezeichnen Bibel, Tamid und Koran die Nephilim als „gefallene Engel“ oder als Nachkommen der Götter.

„Die Nephilim waren in jenen Tagen auf der Erde, und auch später, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und diese ihnen Kinder gebaren; das waren die Helden der Vorzeit, die berühmten Männer.“ – 1. Mose 6,4

Genesis 6,1–4 erklärt den Lesern, dass die Nephilim, was übersetzt „Gefallene“ bedeutet, aus der Verbindung göttlicher Wesen (wörtlich: Söhne Gottes) mit menschlichen Frauen (wörtlich: Töchter Adams) hervorgingen. Die Nephilim sind als große Krieger und biblische Riesen bekannt (siehe Hesekiel 32,27 und Numeri 13,33). ( Quelle )

Interessanterweise gibt es einige Forscher, die fest davon überzeugt sind, dass eine der Öffentlichkeit verborgene, rätselhafte Wahrheit existiert, die Menschen mit Rhesus-negativem Blut mit außerweltlichen Ursprüngen in Verbindung bringt. Robert Spehr liefert weitere Einblicke in das Rätsel um Rhesus-negativ:

„Die Internationale Union für Naturschutz (IUCN) erkennt 612 Primatenarten und -unterarten an, und keine einzige hat Rhesus-negatives Blut.“ – Robert Sepehr, Arten mit Amnesie: Unsere verbotene Geschichte

Der Rhesusfaktor wurde erstmals im Blut von Rhesusaffen entdeckt. Laut Sepehr müsste das Blut der Menschheit kompatibel sein, wenn sie von einem gemeinsamen afrikanischen Vorfahren abstammen würde – was aber nicht der Fall ist. Fast 85 % aller Menschen haben Rhesus-positives Blut, doch alle Königshäuser haben Rhesus-negatives Blut.

Heute gibt es zahlreiche rätselhafte Eigenschaften im Zusammenhang mit dieser „seltenen“ Blutgruppe, und Forscher wie Spehr versuchen, viele Fragen zu beantworten. Woher stammt das Rh-negative Blut?

Und warum versucht eine Rh-negative Mutter, die Rh-positive Kinder trägt, ihre eigenen Nachkommen abzulehnen?

Könnte dies durch eine eher umstrittene Theorie erklärt werden?

Eine Theorie, die besagt, dass die Menschheit in Wirklichkeit keine einheitliche Rasse ist, sondern eine hybride Spezies.

Andere Theoretiker, die Spehrs Ansicht teilen, glauben, dass es weitere Merkmale gibt, die Rh-negative Menschen charakterisieren: Höherer IQ, empfindliches Sehvermögen, niedrigere Körpertemperatur, höherer Blutdruck, vermehrtes Auftreten psychischer/intuitiver Fähigkeiten, überwiegend blaue, grüne oder haselnussbraune Augen, rotes oder rötliches Haar, erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Hitze und Sonnenlicht und in einigen Fällen ein zusätzlicher Wirbel.

