Eine frühe Erwärmung der Stratosphäre Ende November könnte den Polarwirbel stören und die Wintermuster verändern.

Eine frühe stratosphärische Erwärmung, die sich Ende November 2025 über der Arktis entwickelt, erhöht die Wahrscheinlichkeit für kältere Bedingungen und verstärkte Schneefälle in Teilen der Vereinigten Staaten, Kanadas und möglicherweise auch Europas im Dezember.

Prognosemodelle von ECMWF und GFS deuten auf ein sich entwickelndes stratosphärisches Erwärmungsereignis über der Arktis in der zweiten Hälfte des Novembers 2025 hin.

Ensemble-Simulationen zeigen, dass sich in der oberen Stratosphäre Temperaturanomalien bilden, was auf ein frühes Stadium einer Abschwächung des Polarwirbels hindeutet, die die winterlichen Zirkulationsmuster bis in den Dezember hinein verändern könnte.

„Die Prognosen deuten auf einen Zusammenbruch der Polarzirkulation in der zweiten Monatshälfte hin, gefolgt von kaltem Wetter und Schnee in den Vereinigten Staaten und Kanada, während die Auswirkungen auf Europa vorerst weniger klar sind“, berichtete Andrej Flix von Severe Weather Europe (SWE) .

Die neuesten Ensemble-Vorhersagen von GFS und ECMWF zeigen eine deutliche Erwärmung in etwa 10 hPa Höhe. Im Zuge dieser Entwicklung wird erwartet, dass der Polarwirbel entweder verdrängt oder teilweise aufgelöst wird.

Historische Daten legen nahe, dass sich bei solchen Ereignissen kältere arktische Luftmassen tendenziell nach Süden verlagern und innerhalb von etwa ein bis drei Wochen die mittleren Breiten erreichen.

Derzeit deutet der Modellübereinstimmung in Ensemble-Teilmengen auf eine höhere Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung kalter Luftmassen stromabwärts über den nördlichen und zentralen Vereinigten Staaten hin, die sich bis in Teile Kanadas erstrecken.

Einige Ensemblemitglieder deuten zudem auf eine höhere Wahrscheinlichkeit für die Bildung von Schneesystemen zu Beginn der Saison unter dieser sich entwickelnden Konstellation hin. Die Aussichten für Europa bleiben unsicherer, da die Modelle von ECMWF und GFS hinsichtlich Ausmaß und Zeitpunkt der Kaltlufteinbrüche voneinander abweichen.

Die Stratosphären-Troposphären-Überwachung der NOAA und die saisonalen Prognosen des Met Office deuten beide auf eine erhöhte Wahrscheinlichkeit einer negativen Arktischen Oszillation bis Anfang Dezember hin. Es handelt sich jedoch um Wahrscheinlichkeitsindikatoren und nicht um deterministische Vorhersagen, weshalb die Zuverlässigkeit zum jetzigen Zeitpunkt noch mäßig ist.

Während der Hauptteil der Erwärmungswelle im Rahmen der Vorhersage bleibt, deuten anhaltende Druckanomalien in hohen Breiten und die Übereinstimmung der Modelle darauf hin, dass es wahrscheinlich noch vor Ende November zu einer signifikanten Verschiebung in der Stratosphäre kommen wird.

Wenn sich die Erwärmung wie prognostiziert fortsetzt, könnten in Nordamerika und möglicherweise auch in Europa bis Dezember kältere Wetterlagen und Schneefälle folgen, je nachdem, wie der Polarwirbel in den kommenden Wochen reagiert.