12 heilige Bäume der Weltmythologie und ihre Bedeutung

Bäume werden seit prähistorischen Zeiten als heilige Denkmäler verehrt. Unsere Vorfahren ließen sich möglicherweise von ihrem jährlichen Zyklus inspirieren, dem Verfall im Herbst und der darauffolgenden üppigen Wiedergeburt im Frühling.

Für den primitiven Geist wurden diese Bäume zu Symbolen für Leben, Tod und Wiedergeburt.

Ein Baum erlangte in allen Kulturen der Welt einen mythischen Status. Er ist heute als „Weltenbaum“ bekannt und war unseren Vorfahren zufolge wahrhaft gigantisch.

Man sagte, ihre Äste reichten bis zum Himmel, während ihre Wurzeln tief in die Unterwelt reichten. Aufgrund ihrer Verbindung zu himmlischen Sphären galten diese Bäume vielen Priestern als Tore zu anderen Dimensionen.

• Yggdrasil verband Mittelerde (Midgard) mit acht anderen Reichen (einige aus Feuer und Eis, andere aus Dunkelheit und Licht).

• Der Weltenbaum Mesoamerikas galt als Tor (auch als Achse der Welten genannt), das die Ebenen der Unterwelt und des Himmels mit der irdischen Welt verband.

• Der Himmelsbaum der ungarischen Mythologie besaß Äste, die sich bis in sieben Welten erstreckten. Jeder Ast berührte angeblich Sonne, Mond, Wolken und andere Himmelskörper.

• Der Morgenrötebaum der baltischen Mythologie wurde mit einem goldenen Stamm, kupfernen Wurzeln und silbernen Blättern dargestellt. Der Stamm symbolisierte das gegenwärtige Leben, während die Vergangenheit in seinen Wurzeln verkörpert war (das vergangene Leben). Die Äste hingegen repräsentierten zukünftige Entscheidungen, die noch getroffen werden mussten.

Es sei darauf hingewiesen, dass in nahezu allen Darstellungen des „Weltenbaums“ eine große Schlange an seinem Fuß wohnen soll.

Diese Schlangen bewachen typischerweise ein verbotenes Wissen, das nur eine auserwählte Anzahl von Sterblichen erlangt hat:

• Adam und Eva erlangten Weisheit durch den Verzehr der Frucht vom Baum der Erkenntnis (Judentum/Christentum).

• Unter dem Bodhi-Baum soll Buddha die Erleuchtung erlangt haben (buddhistische Mythologie).

• Die Kabbala repräsentiert den Baum des Lebens (den anderen legendären Baum der christlichen Mythologie). Der Legende nach bedeutet das Ergründen der Geheimnisse dieses mystischen Baumes, die Geheimnisse des Lebens selbst zu erkennen.

• Die Druiden waren Priester der Natur, deren Name „Kenner der Eiche“ bedeuten soll (keltische Mythologie).

• Der Kosmische Baum Lettlands war ein hochsymbolisches Bild. Er soll Vögel in seinen Zweigen (Erleuchtung), Säugetiere an seinem Stamm (Instinkt) und Schlangen in seinen Wurzeln (Weisheit) beherbergt haben.

Das am häufigsten vorkommende Motiv in der Weltmythologie ist der „Baum des Lebens“, der Leben erschaffen und verlängern soll.

In vielen Fällen glaubten unsere Vorfahren, dass diese gewaltigen Bäume die Götter und sogar die Menschheit selbst hervorbrachten. Viele Pilger haben im Laufe der Jahrhunderte nach diesem mythischen Baum gesucht, doch nur die Würdigsten konnten ihn finden.

Im Tengrinismus heißt es, die Menschen stammten von Bäumen ab, ebenso wie andere Geisterwesen und niedere Götter, die Hunderte von Jahren lebten.

Ein Lebensbaum gehörte der Göttin Iusaaset, die durch die lebensspendenden Eigenschaften des Baumes die Linie der ägyptischen Götter empfangen haben soll.

Der Kalpavriksha-Baum aus der vedischen Mythologie soll eine Fülle lebensspendender Früchte für diejenigen hervorgebracht haben, die es wünschten.

Mehr über die Geheimnisse der Bäume lesen Sie im Buch „Die vergessene Welt der Riesenbäume„.