Washington war in höchster Alarmbereitschaft, nachdem die Daten eines interstellaren Objekts unter Verschluss gehalten wurden!

Die geheimen High-Rise-Bilder der NASA von 3I/ATLAS wurden wochenlang unter Verschluss gehalten, doch durchgesickerte Informationen und Chinas eigene Veröffentlichung atemberaubender Bilder zwangen die NASA zum Handeln.

Geheime Briefings enthüllten, dass die Lichtemission des Kometen strukturiert, rhythmisch und geometrisch war – unvereinbar mit natürlicher Gasausgasung.

Der Kongress setzte eine Arbeitsgruppe ein, um dieses Objekt, dessen Zusammensetzung heute als künstlich hergestellt gilt, heimlich zu überwachen.

🔥 Was ist die wahrscheinlichste Wahrheit hinter dem strukturierten Lichtmuster? Wähle A oder B und kommentiere unten!

A. Kontrollierte Technologie: Die regelmäßigen, geometrischen Lichtmuster sind gezielte Emissionen eines Navigations- oder Kommunikationssystems einer technologischen Sonde.

B. Exotische Mineralogie: Die Struktur wird durch eine extrem seltene, natürliche Kristallformation oder Minerallegierung verursacht, die Licht präzise und nahezu symmetrisch reflektiert.