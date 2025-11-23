Washington-Alarm: Warum forderte der Kongress die Freigabe der geheimen 3I/ATLAS-Bilder?

Washington war in höchster Alarmbereitschaft, nachdem die Daten eines interstellaren Objekts unter Verschluss gehalten wurden!

Die geheimen High-Rise-Bilder der NASA von 3I/ATLAS wurden wochenlang unter Verschluss gehalten, doch durchgesickerte Informationen und Chinas eigene Veröffentlichung atemberaubender Bilder zwangen die NASA zum Handeln.

Geheime Briefings enthüllten, dass die Lichtemission des Kometen strukturiert, rhythmisch und geometrisch war – unvereinbar mit natürlicher Gasausgasung.

Der Kongress setzte eine Arbeitsgruppe ein, um dieses Objekt, dessen Zusammensetzung heute als künstlich hergestellt gilt, heimlich zu überwachen.

  

🔥 Was ist die wahrscheinlichste Wahrheit hinter dem strukturierten Lichtmuster? Wähle A oder B und kommentiere unten!

A. Kontrollierte Technologie: Die regelmäßigen, geometrischen Lichtmuster sind gezielte Emissionen eines Navigations- oder Kommunikationssystems einer technologischen Sonde.

B. Exotische Mineralogie: Die Struktur wird durch eine extrem seltene, natürliche Kristallformation oder Minerallegierung verursacht, die Licht präzise und nahezu symmetrisch reflektiert.

  1. Avatar von Lucides
    Lucides

    Meine These, natürlich nur rein verschwörungstheoretisch und absolut hypothetisch:
    Diese ganze Geheimhaltung um die Besonderheiten von 3I/ATLAS drumherum usw. soll zum Anlass der geplanten fiktiven Alieninvasion zum Zwecke der Schaffung der globalen Herrschaftsregierung von „Gottes Gnaden“ (Siehe Coudenove-Kalergi) dienen… Dabei wird im Größenwahn und maßloser Selbstüberschätzung dieser Herren dahinter völlig außer Acht gelassen, das 3I/ATLAS tatsächlich ein großräumiges Mutterschiff von wem auch immer in der Galaxis darstellen könnte. Sehr viele Indizien sprechen dafür. 🤗 Die darin mit Sicherheit beherbergten intergalaktischen Sturmtruppen (auch Aliens werden sowas, wie Navy Seals, Delta Force, SAS, oä. haben…) werden dann aber tatsächlich über uns herfallen – vorallem, wenn . Man war ja schon immer so blöd, im technologischen Überlegenheitswahn nichts unversucht zu lassen, wem auch immer im All auf uns aufmerksam zu machen, anstatt besser still und unauffällig zu sein! Wir werden es sicher bald herausfinden… 💩 👽

