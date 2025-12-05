Erdbeben, DUMBs-Explosionen: Da läuft etwas Unheimliches ab

🗣️Ich verstehe nicht, warum die Regierung das verheimlicht und die Meldung aus den Apps löscht. Aber dass die Leute immer noch ihrer Behauptung glauben, es sei ein Fehlalarm gewesen, und dann noch eine Stärke von 5,9 anzeigen, ist einfach unglaublich! 🫠

Manche sagen, sie hätten etwas gespürt, manche haben Benachrichtigungen auf ihren Handys bekommen, die sie vorher noch nie hatten, und manche leugnen es komplett. 🤷🏻‍♂️

Wenn die Regierung sagt: „Springt!“, fragen die meisten: „Wie hoch denn?“ 🤦🏻‍♂️ Da läuft etwas Unheimliches ab, und viele wollen es nicht wahrhaben.

Ob es nun ein Erdbeben war, eine D.U.M.B.S.-Explosion oder etwas, das sich unter der Erde bewegt hat … irgendetwas ist passiert, das sie euch verschweigen wollen.

Hört auf, euch von euren „weltlichen Machthabern“ bevormunden zu lassen und wacht endlich auf! 😒

„Denn wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewaltigen und gegen die weltlichen Machthaber, die Herrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister, die in euren Orten sind.“ (Epheser 6,12 GNV – König Jakob ließ diesen Vers nach der Verbrennung der Genfer Bibeln entfernen. 😏)

Mehr über DUMBs lesen Sie in den Büchern:

„DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“

„DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“

Mehr über geheime Experimente in:

Antarktis: Hinter der Eiswand

