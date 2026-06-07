Sie schwebten in Lichtkokons hinaus

👁️🔺 Im Dezember 1980 wurde der US-Luftwaffenangehörige Larry Warren zu einer Lichtung im Rendlesham Forest gebracht und beobachtete, wie eine rote Kugel in blendende Lichtsplitter zersprang.

An ihrer Stelle befand sich ein großes, massives, pyramidenförmiges Objekt, das auf dem Boden lag. Dann trennten sich drei längliche Kokons aus bläulich-goldenem Licht davon. Jeder Kokon enthielt, was Warren als humanoide Gestalt beschreibt, die in einer leuchtenden, durchscheinenden Membran schwebte.

Er und andere Angehörige der Luftwaffe erlitten in dieser Nacht Blitzverbrennungen der Netzhaut. Warren sagt, er sei bereit, dies alles vor dem Kongress zu bezeugen.

Der Rendlesham Forest ist bereits einer der am besten dokumentierten Fälle von unbemannten Luftbildern (UAP) im Militär. Warrens Bericht fügt etwas hinzu, das die meisten Versionen auslassen: die Wesen.

Er beschrieb drei einzelne „Personen oder Dinge“ in diesen Lichtern. Fünfundvierzig Jahre später hat er seine Aussage nicht geändert.

Wenn ein aktiver Luftwaffenangehöriger 1980 humanoide Gestalten aus einem pyramidenförmigen Flugobjekt schweben sah und sich bereit erklärte, vor dem Kongress auszusagen, warum wurde er dann nicht vorgeladen?

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