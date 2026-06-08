Die NSA überwacht ein Loch in der Antarktis (Video)

·

,

🧊🕵️ Ein Entdecker, der mit einem Segelboot in die Antarktis segelte, behauptet, die NSA besitze ein unmarkiertes Gebäude auf der größten amerikanischen Basis des Kontinents und eine zweite Station in der Nähe des Südpols. Brad Olsen gibt an, beide Stützpunkte lägen weniger als 80 Kilometer von einem riesigen Eisloch entfernt, das Zeugen nach eigenen Angaben aus der Luft gesehen hätten, nachdem eine Notfall-Evakuierung eine Besatzung über eine Flugverbotszone gezwungen hatte.

Olsen zufolge ist die mutmaßliche NSA-Präsenz in McMurdo ein offenes Geheimnis in der Forschungsgemeinschaft. Er zieht eine direkte Verbindung von Admiral Byrds erstem Flug über den Südpol im Jahr 1929 zu derselben Sperrzone und behauptet, Byrd habe einen Umweg von 240 Kilometern in Kauf genommen und wahrscheinlich dieselbe Öffnung gesehen.

Ein Whistleblower, der mit der Forscherin Linda Moulton Howe sprach, beschrieb ein so großes Eisloch, dass es aus der Luft sichtbar war. Olsens Arbeitshypothese lautet, dass geothermische Wärme von dem möglicherweise vulkanisch aktivsten Kontinent der Erde stammt und unter zwei Meilen Eis Kuppeln und Kamine entstehen lässt.

Wenn das Loch existiert und die NSA davon weiß, was genau bewachen sie dann dort unten?

Mehr über aufgezeichnete Anomalien lesen Sie im Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand„.

Video:

Video:

Aktuelle Beiträge

Kommentare

2 Kommentare zu „Die NSA überwacht ein Loch in der Antarktis (Video)“

  1. Avatar von Rolf
    Rolf

    Kommentar nebenbei:

    Hätte mir gern das Kurz-Video angeschaut, aber bei der bekloppten Musikuntermalung
    versteht man rein gar nichts von dem, was der Sprecher mitteilt.

    Mal ganz generell :
    muß man ständig sensationsheischend alles mit Musik untermalen ??
    Selbst Katastrophen-Videos wie Tsunamis, Erdbeben, Menschen in Todesangst und dgl.

    Wie pervers ist das eigentlich ???????

    Antworten
    1. Avatar von Vortex
      Vortex

      @Rolf: Volle Zustimmung!

      Technisch wäre es einfach, bei jedem Film je nach eigenem Empfinden (auf Knopfdruck über die Fernsteuerung!) jegliche Musik auszublenden, sodass nur die natürliche Geräuschkulisse des Filmgeschehens zur Geltung kommt.

      Es gibt vmtl. nur eine Handvoll Filme völlig ohne Hintergrundmusik!

      Diese Art der Musikberieselung ist gewollt, da sie das Unterbewusstsein laufend manipuliert, und somit wird nichts dem Zufall überlassen, damit die Menschheit auf jede erdenkliche Weise weiterhin erfolgreich in ihrer seelisch-geistigen Entwicklung unterdrückt wird!

      Tipp: Vielleicht kann ein Softwarefilter die Hintergrundmusik ausblenden?

      Zum Thema Antarktis-Löcher: (tinyurl.com/232m2a5d, tinyurl.com/mudjw5te)

      Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Entdecke mehr von anti-matrix.com

Jetzt abonnieren, um weiterzulesen und auf das gesamte Archiv zuzugreifen.

Weiterlesen