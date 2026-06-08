Ley-Linien, antike Flugpläne und ihre verblüffende Verbindung zu antiken Monumenten

Haben Sie schon einmal von den sogenannten antiken Flugplänen gehört? Diese vor allem in Großbritannien und Frankreich gefundenen antiken Flugpläne sind absichtlich platzierte geografische Markierungen, die miteinander verbunden und auf einer Karte deutlich sichtbar sind.

Reist man nach Herefordshire in England, findet man das, was Prä -Astronautik -Theoretiker als „ antiker Flugpläne “ bezeichnen.

Angeblich entdeckte der Amateurarchäologe Alfred Watkins diese bei einem Ausritt. Watkins soll bemerkt haben, dass die Strukturen in der Landschaft in geraden, durchgehenden Linien angeordnet zu sein schienen.

Vier Jahre später, 1925, veröffentlichte Watkins sein Buch „ Die alten geraden Spuren “ , in dem er die Theorie aufstellte, dass die Menschheit der Antike Monumente und Megalithen auf der ganzen Erde errichtet hatte und dass diese durch ein Netzwerk gerader Linien – sogenannte Ley-Linien – miteinander verbunden waren .

In seinem Buch schlug Watkins vor, dass antike Monumente absichtlich entlang dieser „Linien“ platziert wurden, um eine Sichtnavigation zu ermöglichen und möglicherweise sogar als Handelswege zu dienen. Allerdings gibt es ein kleines Problem mit dieser Theorie.

Einige der sogenannten geraden Wege durchqueren schwer zugängliches und schwer zu identifizierendes Gelände.

Folgende natürliche und künstliche Merkmale wurden von Watkins als zuverlässige Ley-Marker vorgeschlagen:

Hügelgräber, Langhügel, Steinhügel, Cursus, Dolmen, Menhire, Markierungssteine, Steinkreise, Henges, Wassermarkierungen (Gräben, Teiche, Quellen, Furten, Brunnen), Burgen, Leuchtfeuerhügel, Kirchen, Wegkreuzungen, Hügelkerben, Lager (Hügelburgen),

Dies lässt uns vermuten, dass es eine andere Erklärung für ihren Zweck geben muss.

Die meisten dieser sogenannten Ley-Linien befinden sich in England und Frankreich, obwohl sie nicht auf diese beiden Länder beschränkt sind.

Im Grunde handelt es sich um geografische Markierungen an einer Reihe historisch bedeutsamer Orte, wie etwa antike Monumente und Megalithen, natürliche Bergrücken und ähnliche Stätten.

Linda Moulton Howe, eine amerikanische Investigativjournalistin und mit einem Regional Emmy Award ausgezeichnete Dokumentarfilmerin, die vor allem für ihre Arbeit als Ufologin und Verfechterin verschiedener Verschwörungstheorien bekannt ist: „Die Michael-Linie in England ist eine gerade Linie und messbar. Es handelt sich um eine Magnetfeldlinie, die man messen kann und die geografisch höher liegt als in anderen umliegenden Gebieten.“

Heute gibt es viele Autoren und Forscher, die glauben, dass diese sogenannten Ley-Linien tatsächlich magnetischer Natur sind und die Linien der unsichtbaren Energiefelder der Erde markieren. Erinnern Sie sich an meinen Artikel über das Erdgitternetz? Wenn wir nach Dänemark reisen, finden wir weitere dieser geometrischen Muster, ebenso wie in den nördlichen Ausläufern des europäischen Kontinents.

In Skandinavien stoßen wir auf die archäologischen Ruinen einer einst blühenden und mächtigen Wikingerfestung aus dem Jahr 900 n. Chr. Preben Hansson entdeckte als Erster eine direkte Fluglinie von Trelleborg zu drei weiteren Wikingerfestungen, die sich in ihrer Bauweise stark ähneln.

Doch nicht nur die Bauwerke weisen Ähnlichkeiten auf, sondern es verbindet auch eine direkte Linie diese vier Wikingerfestungen in Dänemark. Etwas merkwürdig, finden Sie nicht? Aber da ist noch etwas, das scheinbar nicht zur Geschichte beiträgt. Bekanntlich waren die Wikinger ein Seefahrervolk, berühmt für ihre Tapferkeit als Krieger und Seefahrer.

Daher ist es naheliegend, dass sich die meisten ihrer Siedlungen und Festungen in Wassernähe befanden. Hier sehen wir jedoch Festungen im Landesinneren, die zudem präzise ausgerichtet sind. Eine detailliertere Analyse der Festungen enthüllte darüber hinaus ein faszinierendes Detail. Diese Festungen sind nicht nur präzise ausgerichtet, sondern Forscher waren auch von der präzisen Konstruktion von Trelleborg verblüfft:

Die Höfe sind in vier Zonen unterteilt , jede mit vier Langhäusern und Toren, die exakt in die vier Himmelsrichtungen – Norden , Süden , Osten und Westen – ausgerichtet sind.Das macht deutlich, dass der Bau und die Konstruktion von Trelleborg umfassende Kenntnisse in Ingenieurwesen, Orientierung und Positionierung erforderten. Sind Ley-Linien ein globales Phänomen?

Mehrere Autoren und Prä-Astronautik-Vertreter weisen darauf hin, dass man, wenn man eine gerade Linie zieht und die Alpen in Europa überquert, schließlich Delphi in Griechenland erreicht. Warum ist das wichtig? Delphi ist als Heimat des Orakels von Delphi und des Gottes Apollon bekannt.

Der griechischen Mythologie zufolge bestieg der mächtige Gott Apollon seinen Himmelswagen und verschwand in Richtung Norden. Diese Vorstellung hat das Interesse verschiedener Prä-Astronautik-Vertreter geweckt, die einen klaren Zusammenhang zwischen den sogenannten Ley-Linien und anderen historisch bedeutsamen Orten auf der Erde sehen. Ist es möglich, dass diese Muster, Linien und antiken Bauwerke alle miteinander verbunden sind, wie einige Vermittler vermuten?

Warum gibt es so viele antike Bauwerke rund um den Globus, die einem komplexen Muster zu folgen scheinen? Linien, geometrische Formen? Es ist kein Zufall, sagen Prä-Astronautik-Theoretiker und verweisen auf andere Bauwerke mit erstaunlich präziser Ausrichtung, wie die Pyramiden von Gizeh oder die Nazca-Linien in Peru, die – ähnlich wie einige Ley-Linien in England – magnetische Anomalien aufweisen.

Die perfekte Ausrichtung dieser Orte zu den Sternen, dem Kosmos und anderen Monumenten weltweit ist kein Zufall. Die Ley-Linien, das Erdgitternetz und die elektromagnetischen Feldanomalien an verschiedenen Orten der Welt wirken nicht zufällig. Sie sind geplant, ausgeklügelt, etwas wahrhaft Außerirdisches.