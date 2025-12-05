Medienbericht: Kanadischer Autofahrer filmt rätselhaftes UFO (Video)

Ein kanadischer Autofahrer filmte ein seltsam aussehendes UFO, das ihn so faszinierte, dass er anhielt, um es zu filmen. Laut einem Bericht lokaler Medien ereignete sich die Sichtung am vergangenen Montagnachmittag, als der Zeuge Tyson Wilson auf dem Heimweg in Kelowna war.

Die Fahrt nahm eine unerwartete Wendung, erinnerte er sich, als er „oben an meiner Windschutzscheibe eine seltsame Spiegelung am Himmel sah“.

Er hielt an, um die Anomalie besser zu betrachten, und war verblüfft über das, was er sah. „Ich konnte dieses Ding herumfliegen sehen“, staunte er, „ich wusste nicht, was ich da sah.“

Wilson gab an, zunächst gezögert zu haben, seine Schilderung der seltsamen Sichtung preiszugeben. Doch seine Neugier und die Hoffnung, dass jemand die rätselhafte Anomalie identifizieren könnte, überwogen schließlich seine Bedenken, an die Öffentlichkeit zu gehen. Rückblickend sinnierte der immer noch verblüffte Zeuge:

„Ich glaube, es war ein UFO. Ich kann gar nicht beschreiben, wie bizarr das war, was ich da sah.“ Seit der Veröffentlichung im Internet hat sein Videomaterial verständlicherweise Spekulationen über die Natur der ungewöhnlichen Himmelsanomalie ausgelöst.

Einige vermuten außerirdischen Ursprungs, andere argumentieren, er habe lediglich einen Schwarm Stare beobachtet. Was glauben Sie, was Wilson letzte Woche auf seiner Heimfahrt gesehen hat?

Video: