Die „Parasiten“ und Rom haben die Riesenbäume der Alten Welt zerstört!

Netzfund: Der Gemeinderat in Nametense (Nantes) ordnete das Fällen alter Bäume und die Entsorgung von heiligen Hainen an

„Concilio Namnetense Arbores daemonibus consecratae“.

In allen Kulturen der Welt war der Baum immer ein Eckstein der Spiritualität, ein visueller und symbolischer Orientierungspunkt, eine lebendige Vereinigung von Erde und Himmel. In allem außer Katholik.

Riesige Baobabs, Jahrtausende altes Rotholz, unberührte lateinische und asiatische Wälder finden in Europa kein würdiges Äquivalent, das abgesehen von sporadischen Fällen keine Bäume mehr als mehrere Jahrhunderte älter sind.

Wo sind jahrhundertealte Eichen hin, die beeindruckende Dimensionen erreichen, wie Plinius der Ältere in seinem Werk Naturalis Historia erzählt?

„Eichen nehmen aufgrund ihrer immensen Unvermeidlichkeit im Wachstum sogar die Ufer ein, und dank der Wellen, die die Erde unter sich tragen, oder dem Wind, der sie bläst, brechen sie ab und tragen große Stücke Erde mit sich, die durch die Verflechtung ihrer Wurzeln entstehen. “

Es ist eine unumkehrbare Tatsache, dass je geographisch ein Mensch sich vom Fußpunkt der katholischen Vorherrschaft distanziert, also von Rom, desto wahrscheinlicher ist es, dass er extrem große Beispiele und Nationen mit Traditionen trifft, die den Baum als überlegene Kraft in ihrem geistigen Leben erkennen.

Es bestätigt auch, dass in keinem offiziellen katholischen Brauch ein Baum im Mittelpunkt des kontemplativen Akts höchstens Olivenzweige am Palmsonntag oder eine mit bunten Lichtern bedeckte Tanne steht, die die Geburtsszene schmücken.

Ein großer Parasit mochte Wildtiere noch nie so sehr, hielt sie immer für einen gefährlichen Feind. Ein Feind als Verbündeter seiner Lieblingsbeute: der Mensch. Eine Person, die lebt und in Kontakt mit den Bäumen gelebt hat, hat und hatte einen tollen Lehrer. Er ist immer bereit, Rat zu geben und erinnert sich immer an die Ordnung der Dinge und die Kraft der Harmonie.

Ein Mensch, der mit den Bäumen in Kontakt lebt, weiß sehr genau, dass er wegen ihnen lebt. Er weiß sehr genau, dass sie, sobald er aus dem Bauch seiner Mutter kam, seine Lunge „betreten“ haben, indem sie ihn adoptierten. Er weiß, dass er ein Atemorgan hat, ein umgedrehter Baum, ein Markenzeichen von Energie und Biologie, die dem Wald gehören.

Es ist kein Kreuz, das uns mit unserer Umwelt verbindet, es ist ein Baum.

Und grüne Bäume werden mit der Zeit groß, sogar dreißig Mal größer als Menschen. Und sie leben ein langes, langes Leben. Sie sind da, wenn du geboren wirst und dein Großvater mit dir über sie spricht und du deine alten Männer verlässt, um es ihren Enkeln zu sagen.

Und diese Kette dauert fast unbegrenzt, sodass sie den Überblick über ihr Alter verlieren und sich im Vergleich zu dir unsterblich fühlen. Ein Baum, der zweitausend Jahre leben kann, ist im Vergleich zu anderen Kreaturen buchstäblich unsterblich.

Der große Parasit mochte und mochte das alles nicht, der Wald wurde während seiner Reise immer gefürchtet und verlassen.

Er fürchtete ihn und lehnte ihn ab, bis zu dem Tag, an dem er beschloss, ihm offen den Krieg zu erklären, eine ungeheuerliche Tat, die in jeder Hinsicht als eine der tödlichsten, ekelhaftsten und schädlichsten Handlungen zu betrachten ist, die auf

890 n. Chr. datiert ist.

So nahm die katholische Kirche durch den Rat von Nametense offiziell Stellung und verurteilte alle alten Bäume auf ihrem Territorium sowie alle Wälder, die von Bevölkerungsgruppen angebetet wurden, die noch nicht vor dem Kreuz knien, zum Tode.

Die Pflanzen wurden gelöscht, verbrannt und in vielen Fällen wurde an ihrer Stelle eine Kirche gebaut. Diese letzte Phase markiert perfekt die Identität des Parasiten: Wir schalten nicht den energetisch mächtigen Ort der Jahrtausende von psychischen Praktiken und biologischen Handlungen ab, sondern werden zu deren Besitzer. ”

„Arbores daemonibus consecratae“ – „Dämonen gewidmet“.

Hier ist ein Teil des Textes:

„Die Bischöfe und ihre Minister müssen mit äußerster Hingabe kämpfen, damit die dämonheiligen Bäume, die die Menschen verehren und für so ehrwürdig und heilig halten, dass sie es wagen, weder Ast noch Stamm zu fällen, entwurzelt und verbrannt werden. Betäuschte Lügen von Dämonen beten auch Steine an, steilen und bewaldeten Orten an, wo sie Versprechen machen. Mögen sie vom Boden auf zerstört und an Orte geworfen werden, wo sie niemand wieder finden wird! ».

Über mehrere Jahrzehnte hinweg waren die Auswirkungen verheerend und die Aktion wurde in den folgenden Jahrhunderten fortgesetzt.

Die Auswirkungen der Beschlussfassung des Nametense Rats können als größte Naturkatastrophe angesehen werden, die der Mensch gegen die Tierwelt verursacht hat. Nichts ist mit ihm zu vergleichen, nicht aus ökologischer, kultureller oder wirtschaftlicher Sicht und vor allem nicht aus der Evolution.

Einen jahrhundertealten Baum zu fällen bedeutet, aus der gesamten biologischen Gemeinschaft des Waldes den Bezugspunkt zu entfernen, der über die Jahre hinweg auf Fortpflanzung, Schutz und Raubtiere konzentriert ist. Der Jahrhundertbaum ist der einzige, der das Nisten bestimmter Arten großer Vogelarten erlaubt und den Raubtiersäugetieren, die sich für hohe Positionen in der Nahrungskette interessieren, ein Zufluchtsort bietet. Seine Abwesenheit löst viele Beziehungen von oben nach unten und unten nach oben auf.

Ein jahrhundertealter Baum verwechselt seine Wurzeln mit einer unvorstellbaren Anzahl von Bäumen, und weil er „alt“ ist, bewahrt er ein breites Erlebnis, hat ein breites Gedächtnis! Es ist eine Möglichkeit, die Weisheit für alle Pflanzenformen des Waldes zu bewahren, aber auch für die tierischen.

Wann immer er die Möglichkeit hat, einen erhaltenen Reiz zu kodieren, verarbeitet er ihn, indem er ihn mit uraltem Wissen konfrontiert und sendet Signale aus, die für alle, die mit seinen Wurzeln in Kontakt stehen, um optimale elektromagnetische Signale werden von Baum auf Baum übertragen und bedecken schnell den gesamten Wald. Ein wirkliches lebendiges Wi-Fi.

Der jahrhundertealte Baum ist damit ein sehr seltener ökologischer Hüter, der die erhaltene Weisheit zur Verfügung stellt, um das Leben des gesamten Waldes zu erhalten. Ein tausend Jahre alter Baum steht im Wald für tausend Winter und tausend Jahre. Er erkannte Dürre und Sturm, lernte den sanften Tanz des Kosmos und teilt ihn spontan.

Das Fällen eines hundert-Jahrhundert-Baums bedeutet, dass man einem Menschen die Möglichkeiten entzieht, sich selbst zu erkennen und seine eigene Bedeutung besser zu verstehen. Vor einem Wesen zu stehen, das viel größer ist als du, widerstandsfähiger und langlebiger ist, gibt dir eine Belohnung in Form von Demut.

Sich in das harmonische Netzwerk seiner Zweige einzutauchen, seine Breite und seine starken Kurven seines Stammes nährt dich mit einer sanften Substanz, die sehr ferne Erinnerungen aktiviert und dich bewusst macht. Seine existenziellen Codes sind die gleichen wie die der Beobachter, aber viel älter und diese Aktion belebt und geht voran.

Ein Mann, der in der Nähe eines alten Baumes aufgewachsen ist, weiß mehr als der, der noch nie einen gesehen hat. Dass der erste Blickkontakt mit dem grünen Patriarchen immer mächtig wirkt, ist unbestreitbar, etwas, das Datum und Anfang markiert.

Vernichtet sie alle, eliminiert die Gebiete, die seit Jahrtausenden ein Ort des Kontakts mit der Tierwelt waren, es hat buchstäblich den intimen Teil der Menschheit getötet, uns alle ärmer und eingeschränkt gemacht, uns alle unwiderruflich markiert.

Entweder erbst du einen Jahrhunderte alten Baum oder du wirst ihn nie erfahren. Und im zweiten Fall kann man die Entwicklung des Waldes nur respektvoll unterstützen und begleiten, um zukünftigen Generationen etwas zu bringen, was man sich jetzt kaum vorstellen kann.

Ohne reife Bäume sind wir alle schwächer. Das war das Ziel und es wurde erreicht!

Parallel zur Zerstörung der Urwälder fand 1184 der Rat von Verona eine skrupellose Jagd nach all jenen Menschen statt, die das durch die Interaktion mit Wildenergien gewonnene Wissen bewahrt und gelebt haben.

Tausende Feuer und Folter, die sich hauptsächlich gegen Frauen richten, distanzierten den Mann fast dauerhaft von seinem intimen Verbündeten und überlegenen Elternteil. Nur wenige Seelen, die in völliger Geheimhaltung und gezwungen waren, ein unmenschliches Leben fernab der häufigsten sozialen Formen zu führen, sprachen weiter mit den Blättern, mit der Dunkelheit, mit dem Schweigen der Stämme und sammelten in ihren Genen die Lehren der alten Welt.

Nur wenige Seelen haben die Flamme erhalten und weitergegeben. Wir danken ihnen für den großen humanistischen Impuls der Renaissance einige Jahrhunderte später.

Wir schulden ihnen für die Erhaltung der alchemischen Kunst, wir schulden ihnen für den Impuls, der mich zwingt, diese Seiten heute zu schreiben. Es ist rundum leer in der sogenannten „Normalität“.

Autor: Michele Giovagnoli

Ein Ausschnitt aus dem Buch „La Messa è Finita“

