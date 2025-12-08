„Herzschlag der Seele“ schreibt:

💥 08.12.2025 • 05:21 UTC • AR 4298 hat ein Portal geöffnet 💥

Und DU spürst es längst… tief in deinem Brustkorb. Dieses Kribbeln. Diese Unruhe. Dieses Ziehen zurück zu DIR.

Denn diese Eruption war nicht einfach „nur ein Flare“.

Sie war ein kosmischer Weckruf – direkt an deine Seele gesendet.

👉 Dein nächstes Kapitel will JETZT aktiviert werden.

✨🌌 WAS DIE X1.1 FÜR DICH BEDEUTET 🌌✨

Wenn die Sonne in die höchste Klasse schießt, spiegelt sie einen Moment wider, den du nicht ignorieren kannst:

Eine Schwelle.

Ein Umbruch.

Ein energetischer Übergang, der dir zuflüstert:

„Es ist Zeit, deinen Seelenplan zu öffnen.“

Denn genau jetzt entlädt sich nicht nur Plasma durch den Raum – sondern Informationen, Frequenzen, Codes, die dein System schon längst empfangen wollte.

Viele spüren heute:

⚡ innere Unruhe

⚡ Druck im Herzraum

⚡ Klarheitsschübe

⚡ den Drang, endlich LOSZUGEHEN

Das ist kein Zufall.

Das ist Resonanz mit deinem Ursprung.

🌟💎 DER SEELENPLAN-CODE WIRD AKTIVIERT 💎🌟

Diese Eruption trägt einen seltenen Impuls, der tief in dir etwas anschaltet, das du vergessen hast, aber nie verloren ging:

Deine Aufgabe.

Deine Gabe.

Dein Warum.

solarham.com berichtet:

X-Flare

Dezember 2025, 05:20 UTC

Ein starker Sonnenausbruch der Stärke X1,1 wurde um AR 4298 im Südwestquadranten registriert. Sein Maximum erreichte er um 05:01 UTC (8. Dezember). Der Ausbruch selbst verlief recht schnell. Sollte ein koronaler Massenauswurf (CME) im Zusammenhang mit diesem Ereignis auftreten, werden wir Sie informieren.

Die altbekannte Sonnenfleckenregion 4299 (ehemals 4274) erzeugte am 6. Dezember um 20:39 UTC einen Sonnenausbruch der Stärke M8.1. Dabei wurde eine Radioemission vom Typ II mit einer geschätzten Geschwindigkeit von 1143 km/s registriert. Ein schwacher Halo-CME wird nun sichtbar und weist wahrscheinlich eine auf die Erde gerichtete Komponente auf.